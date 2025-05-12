Мэр Кирова извинился за цветы, убранные с мемориала на следующий день после 9 Мая

По его словам, рабочие выполняли указ одного из заместителей территориального управления по Первомайскому району

12 мая 2025, 20:35, ИА Амител

Цветы на мемориале / Снимок иллюстративный / Фото: amic.ru

Глава администрации Кирова Вячеслав Симаков извинился перед жителями города из-за рабочих, которые убрали памятные гвоздики от Вечного огня уже на следующий день после 9 Мая. Об этом сообщает Newsler.ru.

Ранее издание сообщало, что отдать дань памяти погибшим в годы войны и возложить цветы к Вечному огню пришло 23 тысячи кировчан. Однако на следующий день рабочие собрали слегка увядшие гвоздики. На возмущение прохожих они отвечали, что действуют по распоряжению главы городской администрации, приказавшего убрать от Вечного огня цветы, которые завяли.

12 мая губернатор Кировской области Александр Соколов вспомнил об этом случае и велел разобраться в ситуации. Симаков также прокомментировал инцидент и заявил, что назначил проверку. По его словам, цветы убрали по указанию одного из заместителей территориального управления по Первомайскому району.

"С заместителя руководителя ТУ было взято объяснение, он уже сегодня привлечен к дисциплинарной ответственности с депремированием. Кроме того, руководителям и заместителям территориальных управлений по районам города дополнительно указано на контроль за работой подчиненных", – написал мэр.

Кроме того, Симаков от лица администрации принес извинения всем кировчанам и гостям города за инцидент.