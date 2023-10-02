Мэр Новоалтайска прокомментировал судьбу хоккейной коробки, которую отстаивают жители
Власти города хотят сохранить местный хоккей и планируют создать инфраструктуру для профессиональных тренировок
02 октября 2023, 12:58, ИА Амител
Глава Новоалтайска Владимир Бодунов прокомментировал ситуацию вокруг хоккейной коробки, которую хотят отстоять местные жители. По его словам, оставить ее нельзя из-за современных требований.
Бодунов отметил, что по современным требованиям Роспотребнадзора прилегающие подвальные помещения с одним выходом запрещено использовать в тренировочных целях. При этом на старой площадке нельзя проводить соревнования – у нее нет парковки, и автобусы приезжающих команд будет поставить некуда. Кроме того, из-за ограниченной территории завести под купол площадку тоже нет возможности.
Однако власти хотят сохранить хоккей в городе и по этому вопросу проводились публичные слушания.
"Я проводил рабочие встречи с тренерами и депутатами. В результате обсуждений было решено создать инфраструктуру для профессиональных тренировок: построить современный, безопасный спортивный объект. Уже есть проект нового объекта под куполом – "Дома хоккеиста". Это 6900 квадратных метров: спортивная площадка, раздевалки, душевые, прокат", – заявил глава Новоалтайска.Бодунов подчеркнул, что для строительства объекта выбрана интенсивно развивающаяся площадка в районе Демидовского парка. Уже в декабре власти проведут конкурс и запустят автобусный маршрут через центр города до нового спортивного объекта – вопрос транспортной доступности активно решается.
При этом пока новый объект не запустят, старая хоккейная коробка продолжит свою работу.
Напомним, что ранее жители Новоалтайска рассказали в соцсетях, что спортивный объект могут снести. Если он исчезнет, то детям станет негде играть, а местная хоккейная команда "Старт" лишится места для тренировок. На матчи команды собирается много зрителей, а хоккеисты занимают хорошие позиции в любительском спорте.
13:00:09 02-10-2023
снести. а на го месте построить приют для песелей
13:32:40 02-10-2023
Гость (13:00:09 02-10-2023) снести. а на го месте построить приют для песелей... - Ну на приют для пёселей там места точно не хватит, а вот очередной ТЦ там явно построят
14:01:35 02-10-2023
да уж,снесут где можно детям играть ,а построят где надо платить за час проведенный на льду и не ,чего плакать все для чиновничьего кормашка
14:43:04 02-10-2023
Так там двор окружённый домами многоэтажными и убогий подвальяик. Будет просто двор.
15:25:40 02-10-2023
Постройте новую базу и переселите тогда. А то - хотят, планируют..
19:54:40 02-10-2023
Ну пока не построили чего детей на улицу выгонять? сделайте дело а только потом решайте .
08:27:20 03-10-2023
Кому то эта территория приглянулась, типа бизнес вумен, а на простой народ им с большой горы, как говориться на.... ть. Сейчас решат построить комплекс, а где денег столько возьмут, одна говорильня короче.