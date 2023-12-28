Мэр Новосибирска Локоть подал в отставку

По словам главы области Травникова, градоначальник получил предложение о новой работе

28 декабря 2023, 18:52, ИА Амител

Фото: пресс-служба мэрии Новосибирска

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть покинет свой пост. Как сообщает ТАСС, об этом заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

По словам главы региона, Локоть получил предложение о новой работе. Он уходит в очередной отпуск с последующим увольнением. Точное место назначения не называется, однако оно якобы связано с общегосударственным управлением.

Травников также рассказал, что временно исполнять обязанности главы Новосибирска будет вице-мэр Олег Клемешов.

Напомним, что 27 декабря сразу несколько политических каналов облетела новость об отставке мэра Новосибирска Анатолия Локтя. По данным источников, градоначальник якобы написал заявление об уходе по собственному желанию, а 26 декабря был его последний рабочий день.