Информацию о досрочном уходе коммуниста с поста главы города распространили сразу несколько источников

28 декабря 2023, 11:20, ИА Амител

Фото: пресс-служба мэрии Новосибирска

27 декабря сразу несколько политических каналов облетела новость об отставке мэра Новосибирска Анатолия Локтя. По данным источников, градоначальник якобы написал заявление об уходе по собственному желанию, а 26 декабря был его последний рабочий день.

Что известно об "отставке" мэра Новосибирска?

Информацию об уходе главы города со своего поста 27 декабря распространили ряд СМИ и Telegram-каналов. В частности, канал "Сибиряк" сообщал, что мэр уже написал заявление на отпуск с последующим увольнением, а 26 декабря он работал последний день. Обязанности мэра города якобы возложили на заместителя Олега Клемешова.

Как сообщали источники НГС, накануне Анатолий Локоть отменил свое выступление на радио, на котором должен был подвести итоги года и ответить на вопросы новосибирцев. Также было отменено якобы участие мэра во всех новогодних мероприятиях.

Что говорят в мэрии об отставке?

Пресс-секретарь мэра города Глеб Черепанов назвал информацию провокацией и ложью.

"Анатолий Евгеньевич находится на работе, в настоящее время поздравляет спасателей МАСС", – сообщил Черепанов НГС.

Также информацию об отставке Анатолия Локтя опровергли в правительстве региона.

Кто такой Анатолий Локоть и что о нем известно?

Анатолию Локтю 64 года, он уроженец Новосибирска. В 2000 году стал депутатом Горсовета, где возглавил фракцию КПРФ. В 2003 году избрался депутатом Госдумы. Переизбирался в 2007 и 2011 годах.

Пост мэра Новосибирска Анатолий Локоть занял в 2014 году, набрав 43,75%. Он обошел главного конкурента от "Единой России" Владимира Знаткова, получившего 39,57%. Вторую победу на выборах мэра Анатолий Локоть одержал в 2019 году. Полномочия главы города истекают в 2024 году.

В феврале 2023-го в Новосибирске отменили прямые выборы мэра. Теперь главу города будет назначать орган муниципального образования из числа кандидатов, представленных комиссией по результатам конкурса. Ранее Анатолий Локоть заявлял, что не будет принимать участия в конкурсе.