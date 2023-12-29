Мэр Новосибирска объяснил свою отставку
Он занимал должность градоначальника с 2014 года
29 декабря 2023, 14:30, ИА Амител
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть объяснил свою отставку переходом на новую работу. Об этом градоначальник сообщил в телеграм-канале.
"Дважды – в 2014, и в 2019 году – на прямых выборах вы избирали меня главой крупнейшего муниципалитета нашей страны. Благодарю вас за доверие и поддержку, которые я чувствовал все эти годы", – написал он.
Накануне губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что Локоть получил предложение о новой работе и уходит в отпуск с последующим увольнением. Известно, что новая должность предполагает выполнение общегосударственных задач.
Временно исполнять обязанности главы Новосибирска тем временем будет вице-мэр Олег Клемешов.
15:03:15 29-12-2023
новая должность предполагает выполнение общегосударственных задач --- может новые регионы будет поднимать
21:27:33 29-12-2023
Хороший Вы мужик, Анатолий Евгеньевич. Успехов Вам на новом месте.
15:38:27 30-12-2023
Гость (21:27:33 29-12-2023) Хороший Вы мужик, Анатолий Евгеньевич. Успехов Вам на новом ... История ответственных дел в архиве , чтоб вспоминать на документы полагаясь .
12:44:51 30-12-2023
эх, нам бы такого мэра... успехов на новом месте!
14:05:18 30-12-2023
Последнего выдавили и закон о выборах поменяли ,Едро на всю оставшуюся жизнь .