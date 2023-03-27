Мэр Оренбурга пожаловался на поколение, ни разу не получавшее за свои слова в морду

Сергей Салмин напомнил, что "в морду — это больно", "когда нос на бок, кровь течёт — это больно"

27 марта 2023, 08:15, ИА Амител

Кадр из видео: Baza

Выросло целое поколение, которое за свои слова не получало ни разу в морду, заявил мэр Оренбурга Сергей Салмин, обращаясь к авторам анонимных телеграм-каналов. Его слова приводит Baza.

"Благодаря соцсетям и гаджетам выросло целое поколение тех, кто за свои слова ни разу не получали в морду. А в морду – это больно. Когда нос на бок, кровь течёт – это больно, но за свои слова отвечать надо же", – заявил градоначальник во время интервью об итогах своей работы.

По его словам, ещё ни один из авторов таких телеграм-каналов не пришёл к нему и лично "что-то такое не сказал".

"Газета.ру" пишет, что с 1993 года Салмин работал тренером по самбо. В 2002-м начал заниматься бизнесом. В 2019-2020 годах был главой города Бузулука, в 2020 и 2021 годах возглавлял Минспорт региона, а мэром Оренбурга стал в марте 2022-го.