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Мэр Оренбурга пожаловался на поколение, ни разу не получавшее за свои слова в морду

Сергей Салмин напомнил, что "в морду — это больно", "когда нос на бок, кровь течёт — это больно"

27 марта 2023, 08:15, ИА Амител

Кадр из видео: Baza
Кадр из видео: Baza

Выросло целое поколение, которое за свои слова не получало ни разу в морду, заявил мэр Оренбурга Сергей Салмин, обращаясь к авторам анонимных телеграм-каналов. Его слова приводит Baza.

"Благодаря соцсетям и гаджетам выросло целое поколение тех, кто за свои слова ни разу не получали в морду. А в морду – это больно. Когда нос на бок, кровь течёт – это больно, но за свои слова отвечать надо же", – заявил градоначальник во время интервью об итогах своей работы.

По его словам, ещё ни один из авторов таких телеграм-каналов не пришёл к нему и лично "что-то такое не сказал".

"Газета.ру" пишет, что с 1993 года Салмин работал тренером по самбо. В 2002-м начал заниматься бизнесом. В 2019-2020 годах был главой города Бузулука, в 2020 и 2021 годах возглавлял Минспорт региона, а мэром Оренбурга стал в марте 2022-го.

Комментарии 30

  • По лицу видно, из 90-х браток. Ща погодите, оренбуржцев еще и на счётчик ставить будут "ЗА БАЗАР"
    27 марта, Гость   Ответить
  • Как будто где-то по-другому. Везде такие салмины сидят.
    27 марта, Гость   Ответить
  • Ну и власть, бандюки. Девяностые встречайте.
    27 марта, Гость   Ответить
  • А вы чего сюда пишите?. Он же просил ,что б вы ему сказали , в лицо. Чтоб вам нос сломать. Вперед. Возмущенные.
    27 марта, Гость   Ответить
  • Он абсолютно прав. В лицо никто из этих писателей такое не скажет, т.к. реально получит в морду. А для многих это полезно было бы, разбитая морда часто способствуют просветлению ума, и это касается не только мужчин, а и теток, которые за своими словами вообще не следят.
    27 марта, Гость   Ответить
  • отец Федор, я вам морду побью)
    27 марта, Гость   Ответить
  • Остап Ибрагимович, ну когда же у же будем бить морду?)
    27 марта, Гость   Ответить
  • Он абсолютно прав. В лицо никто из этих писателей такое не скажет, т.к. реально получит в морду. ---Про паяльник забыли :)
    27 марта, Гость   Ответить
  • Интересно сколько раз ему били и за что.
    27 марта, Гость   Ответить
  • Щас и морду то набить не получится Кругом куча фильмокрутов
    27 марта, Гость   Ответить
  • От создателей "не сидел - не мужик".
    27 марта, Гость   Ответить
  • хам трамвайный
    27 марта, Гость   Ответить
  • Вы чего раскудактались петушки. Мужик дело говорит.
    27 марта, Гость   Ответить
  • Самбо, бокс, бизнес, мэр... Внешность типажная. Кароче, на своем месте человечек
    27 марта, Гость   Ответить
  • Цитата: ни один из авторов таких телеграм-каналов не пришёл к нему и лично "что-то такое не сказал". ***** Потому что все прекрасно знают, какова у нас власть, кто во власти и чем это для них кончится.
    27 марта, Гость   Ответить
  • У него даже высшего образования нет. Только техникум. Сейчас хотя бы покупают пару дипломов. Хотя интеллект так и остаётся на уровне ПТУ.
    27 марта, Гость   Ответить
  • сколько там этих борцух ежегодно на нары отправляют за вымогательство?
    27 марта, Гость   Ответить
  • Применять навыки борьбы вне ковра это ли не дискредитация?
    27 марта, Гость   Ответить
  • По форме не совсем прав, а по содержанию - да, онлайн-недосягаемость разбаловала людей, несут все, что в голову придет, все "герои" за экраном.
    27 марта, Гость   Ответить
  • По сути он прав. Никакой ответственности за слова сейчас нет. Кого захотят - могут затравить. За деньги, как это делает, например, "мент истины". Сейчас, правда, в бегах...
    27 марта, Гость   Ответить
  • знаете, а он прав.
    27 марта, Гость   Ответить
  • В российском фильме Шерлок Холмс побоксировал с доктором Ватсоном и то, шутя.А в английском варианте, там вообще фантасмогория.Не люблю я эту современную западную культуру.Похоже,им сказать уже нечего.В отличии от русской.Только не надо о российской так называемой "интеллигенции."Её уже назвали короткими тремя буквами СРИ(современная русская интеллигенция).Я тоже человек интеллигентный.Но простой.Так давно высказался один одногруппник.Еврей по национальности,кстати.
    27 марта, Гость   Ответить
  • Никакой ответственности за слова сейчас нет. - ст 128.1, ст 148 ук рф, ст. 5.61 коап. А вот то, что мэр города считает нормальным ответить побоями на слова - это говорит о многом. Собственно, ровно так же считают и здешние комментаторы. Правда, УК с ними не согласен, но это, видимо, пока.
    27 марта, Гость   Ответить
  • УК во многих местах повязан деньгами.Тут вам не социализм.
    27 марта, Гость   Ответить
  • По 5.61 прокуроры работать не могут и не умеют (мало читали художественной литературы). Там достаточно и оговорить со свидетелем, а разбираться не будут. Даже не оскорбительные выражения в штраф запишут. Любой эксперт- лингвист 80% дел вернет как не оскорбительные.
    27 марта, Гость   Ответить
  • Неактуально это уже - в морду когда нос на бок и кровь течет... Неактуально с тех пор как мистер Кольт изобрел новую штуку -пистолет. Для усмирения таких вот кто хочет в морду
    27 марта, Гость   Ответить
  • ст 128.1, ст 148 ук рф, ст. 5.61 коап- ага, найди анонима сначала. Потом судись.
    27 марта, Гость   Ответить
  • ага, найди анонима сначала - то есть для того, чтобы найти анонима для суда, у вас инструментов нет. А вот для того, чтобы дать анониму в морду - есть. Логично, чо.
    27 марта, Гость   Ответить
  • анонима пишущего гадости о официальном лице и оскорбляющего его найти можно и проще чем вы думаете Надо только сайту запоминать ип адреса пишущих и время публикации писанины Далее проверяется база обращений в инет у всех провайдеров (их два три на город) и по времени находятся паспортные данные автора (писали то наверняка с сотового телефона - щас их у всех дополна) Ну и статья за оскорбление применяется
    27 марта, Гость   Ответить
  • выросло целое поколение тех, кто за свои слова ни разу не получали в морду. Прав на 100 % . сынульки выросли на огромной любви бабушек и мамочек. С младенчества в пуховых трусиках и по сей день в шапочках с капишенчиками по верх . Какие отношения когда языком они могут решить всё. Мужчинки вот их состояние безвольные, капризные , плаксивые . Девушки держитесь от таких подальше это не мужья не защитники.
    27 марта, Гость   Ответить
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