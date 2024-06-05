Предел терпению. Мэр Рубцовска раскритиковал оператора по вывозу мусора в городе
Он предложил горожанам публиковать снимки переполненных мусорок, чтобы показать компании, где она недоработала
05 июня 2024, 21:37, ИА Амител
Мэр Рубцовска Дмитрий Фельдман раскритиковал работу регионального оператора "Автотранс" по вывозу мусора с территории города. В своем Telegram-канале он призвал жителей размещать фото контейнеров и площадок с указанием даты съемки, адреса и количества дней, в течение которых не вывозился мусор.
Фельдман напомнил, что с захода регоператора на территорию Рубцовска прошло полтора года. Однако вопрос с вывозом мусора закрыть не удалось, а нареканий как со стороны властей, так и со стороны жителей стало больше.
"Знаю одно – жители платят за вывоз мусора деньги и имеют полное право требовать соответствующего уровня оказания услуги. Все жалобы жителей фиксируются, соответствующие письма направляются в Минстрой Алтайского края", – написал мэр.
Он отметил, что ситуацию усугубляют и некоторые УК, которые забывают о своих обязанностях оборудовать и содержать площадки для накопления твердых коммунальных отходов. С такими организациями Фельдман пообещал "встретиться в суде".
"Руководители ООО "Автотранс" должны наладить работу в нашем городе. Жители города не согласны еще восемь с половиной лет получать сомнительного качества услугу по вывозу ТКО с территории города. Уважаемые рубцовчане, предлагаю размещать в комментариях фото площадок и контейнеров с указанием даты съемки, адреса и количества дней, в течение которых не вывозился мусор. Если регоператор "не видит", то покажем ему", – написал Фельдман.
22:37:39 05-06-2024
В 80-е годы мэр Токио ушел в отставку так как не смог справиться с мусорной проблемой
09:57:48 06-06-2024
Этот мазохист, не уйдёт.
Интересно, а кто у него будет виноватым, что город УЖЕ стоит в траве? ПОЗОРИЩЕ.....