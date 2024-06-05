Предел терпению. Мэр Рубцовска раскритиковал оператора по вывозу мусора в городе

Он предложил горожанам публиковать снимки переполненных мусорок, чтобы показать компании, где она недоработала

05 июня 2024, 21:37, ИА Амител

Переполненная мусорка / Фото: Telegram-канал Дмитрия Фельдмана

Мэр Рубцовска Дмитрий Фельдман раскритиковал работу регионального оператора "Автотранс" по вывозу мусора с территории города. В своем Telegram-канале он призвал жителей размещать фото контейнеров и площадок с указанием даты съемки, адреса и количества дней, в течение которых не вывозился мусор.

Фельдман напомнил, что с захода регоператора на территорию Рубцовска прошло полтора года. Однако вопрос с вывозом мусора закрыть не удалось, а нареканий как со стороны властей, так и со стороны жителей стало больше.

"Знаю одно – жители платят за вывоз мусора деньги и имеют полное право требовать соответствующего уровня оказания услуги. Все жалобы жителей фиксируются, соответствующие письма направляются в Минстрой Алтайского края", – написал мэр.

Он отметил, что ситуацию усугубляют и некоторые УК, которые забывают о своих обязанностях оборудовать и содержать площадки для накопления твердых коммунальных отходов. С такими организациями Фельдман пообещал "встретиться в суде".

"Руководители ООО "Автотранс" должны наладить работу в нашем городе. Жители города не согласны еще восемь с половиной лет получать сомнительного качества услугу по вывозу ТКО с территории города. Уважаемые рубцовчане, предлагаю размещать в комментариях фото площадок и контейнеров с указанием даты съемки, адреса и количества дней, в течение которых не вывозился мусор. Если регоператор "не видит", то покажем ему", – написал Фельдман.