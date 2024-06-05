Тариф на "отходы" на Алтае может вырасти вдвое после строительства мусорных заводов

Сейчас горожане платят за вывоз мусора в районе 70 рублей

05 июня 2024, 18:20, ИА Амител

Свалка / Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

Плата за вывоз мусора для жителей Алтайского края после строительства мусороперерабатывающих заводов в 2027-2028 годах может значительно вырасти. В частности, для барнаульцев она может измениться в два раза. Об этом сообщил врио министра природных ресурсов и экологии Андрей Стрелковский во время правительственного часа 5 июня.

Сейчас жители, относящиеся к барнаульской зоне (обслуживает "Экосоюз") платят за вывоз мусора в районе 70 рублей с человека.

"Наш прогноз после строительства завода – 150 рублей. Это самый низкий показатель по России. За низкие тарифы федеральный центр не раз упрекал правительство региона. По всей стране плата колеблется в районе 200 рублей", – сообщил Стрелковский.

Чиновник напомнил, что до 2030 года в Алтайском крае должно появиться пять мощных современных комплексов по переработке отходов: КПО для Барнаульской и Каменской зон (мощность 250 тыс. т), КПО "Бийский" (мощность 100 тыс. т), КПО "Алейский" (мощность 100 тыс. т), КПО "Славгородский" (мощность 70 тыс. т), КПО "Заринский" (мощность 30 тыс. т).

По трем объектам участки уже определены: заводы для Алейской и Рубцовской зон построят рядом действующим полигоном ТКО "Рубцовск", Бийской – в Зональном районе. Место не могут найти для самого мощного комплекса.

Стрелковский отметил, что комплексы для Павловской, Алейской и Бийской зон планируют построить в рамках концессионных соглашений, заключенных на конкурсной основе (собственные и привлеченные средства инвестора). Срок сдачи объектов – 2027 год. А КПО "Заринский" и "Славгородский" будут создавать за счет реконструкции действующих полигонов ТБО – ООО "Коммунальное хозяйство" и ООО "Благоустройство города Славгорода". Их введут в эксплуатацию в 2027-2028 годах.

"Уже проведены предварительные изыскательские работы, получены документы об отсутствии факторов, препятствующих размещению объектов, которые негативно бы повлияли на местных жителей", – отметил врио главы министерства.

Строительство мусороперерабатывающих заводов позволит отправлять на вторичную переработку более 30% отходов, сообщил Стрелковский. Около 25% мусора будет перерабатываться в топливо РДФ и искусственные почвогрунты. Захораниваться будет около 50% отходов, которые уже нельзя использовать для производства другой продукции.

По словам врио министра, строительство новых полигонов позволит снизить объемы захоронения отходов, уменьшить негативное воздействие на окружающую среду, ликвидировать исторически сложившиеся свалки, создать новые рабочие места.