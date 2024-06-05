Тариф на "отходы" на Алтае может вырасти вдвое после строительства мусорных заводов
Сейчас горожане платят за вывоз мусора в районе 70 рублей
05 июня 2024, 18:20, ИА Амител
Плата за вывоз мусора для жителей Алтайского края после строительства мусороперерабатывающих заводов в 2027-2028 годах может значительно вырасти. В частности, для барнаульцев она может измениться в два раза. Об этом сообщил врио министра природных ресурсов и экологии Андрей Стрелковский во время правительственного часа 5 июня.
Сейчас жители, относящиеся к барнаульской зоне (обслуживает "Экосоюз") платят за вывоз мусора в районе 70 рублей с человека.
"Наш прогноз после строительства завода – 150 рублей. Это самый низкий показатель по России. За низкие тарифы федеральный центр не раз упрекал правительство региона. По всей стране плата колеблется в районе 200 рублей", – сообщил Стрелковский.
Чиновник напомнил, что до 2030 года в Алтайском крае должно появиться пять мощных современных комплексов по переработке отходов: КПО для Барнаульской и Каменской зон (мощность 250 тыс. т), КПО "Бийский" (мощность 100 тыс. т), КПО "Алейский" (мощность 100 тыс. т), КПО "Славгородский" (мощность 70 тыс. т), КПО "Заринский" (мощность 30 тыс. т).
По трем объектам участки уже определены: заводы для Алейской и Рубцовской зон построят рядом действующим полигоном ТКО "Рубцовск", Бийской – в Зональном районе. Место не могут найти для самого мощного комплекса.
Стрелковский отметил, что комплексы для Павловской, Алейской и Бийской зон планируют построить в рамках концессионных соглашений, заключенных на конкурсной основе (собственные и привлеченные средства инвестора). Срок сдачи объектов – 2027 год. А КПО "Заринский" и "Славгородский" будут создавать за счет реконструкции действующих полигонов ТБО – ООО "Коммунальное хозяйство" и ООО "Благоустройство города Славгорода". Их введут в эксплуатацию в 2027-2028 годах.
"Уже проведены предварительные изыскательские работы, получены документы об отсутствии факторов, препятствующих размещению объектов, которые негативно бы повлияли на местных жителей", – отметил врио главы министерства.
Строительство мусороперерабатывающих заводов позволит отправлять на вторичную переработку более 30% отходов, сообщил Стрелковский. Около 25% мусора будет перерабатываться в топливо РДФ и искусственные почвогрунты. Захораниваться будет около 50% отходов, которые уже нельзя использовать для производства другой продукции.
По словам врио министра, строительство новых полигонов позволит снизить объемы захоронения отходов, уменьшить негативное воздействие на окружающую среду, ликвидировать исторически сложившиеся свалки, создать новые рабочие места.
18:31:56 05-06-2024
Недавно в соседней НСО было много шума- повысили тариф в два раза под предлог строительства мусороперерабатывающего заводика-деньги благополучно свистнули-полтора лярда что-ли... И так никаких концов не нашли...
18:34:11 05-06-2024
Мусор-это огромнейшие деньги... Берите кредиты под государственные гарантии в банке стройте завод перерабатывайте мусор и продавайте... А населению сдающему этот мусор-ПЛАТИТЕ ДЕНЬГИ
19:03:36 05-06-2024
Это что за дурдом? Значит не надо строить заводы
19:55:51 05-06-2024
А зачем он тогда? А?
19:59:16 05-06-2024
Мусор-это огромные деньги. Почему за вывоз должны платить? У людей должны ПОКУПАТЬ МУСОР ПЕРЕРАБАТЫВАТЬ В ПРОДУКЦИЮ И ПРОДАВАТЬ... Только так исчезнет мусор... Вспомните-везде валялся металлолом.. А сейчас найдите ка...
14:36:23 06-06-2024
Грыша (19:59:16 05-06-2024) Мусор-это огромные деньги. Почему за вывоз должны платить? У... Переработчики готовы платить за чистые, сухие и отсортированные отходы, а не то, что ты скидываешь в мусоропровод в пакете из машки
20:29:52 05-06-2024
Что бы не случилось, хоть планета пополам, в этой стране цены только вверх.
20:34:27 05-06-2024
Его кстати в прошлый раз поднимали, так как нужны были деньги на мусорную реформу в ходе которой должны были быть построены заводы
22:16:34 05-06-2024
Вообще считается, что мусорный бизнес очень выгодный. В некоторых странах его контролирует мафия. Здесь, еще мусорными заводами не и не пахнет, а тариф под них власти уже пытаются взвинтить.
06:59:22 06-06-2024
строительство новых полигонов-ключевая фраза! Но, как это ликвидирует свалки? Без организации РСО, уже убыточно обращение с отходами! Взять миллиардные займы на строительство КПО для извлечения рентабельных 10% ВМР, 20% отходов превращать в "полигонный грунт" для рекультивации им же остальных 70% отходов! в итоге, 90% опять будут захораниваться но новых полигонах, а к 2030 году не менее 50% ВМР должны утилизироваться и не менее 50% отходов не должно быть запрещённых к захоронению в теле полигона!
08:12:48 06-06-2024
Сергей Тастан (06:59:22 06-06-2024) строительство новых полигонов-ключевая фраза! Но, как это ли... В Екатеринбурге на выезде из города еще лет пять назад был огромнейший полигон ТБО, больше барнаульского по площади раза в два, высотою с девятиэтажку. Рядом построили мусороперерабатывающий завод. Проезжал недавно это место - чистое поле, ни пакетика не осталось. Уже готовят под застройку.
19:55:35 06-06-2024
Гость (08:12:48 06-06-2024) В Екатеринбурге на выезде из города еще лет пять назад был о... полигон, это не переработка, а размещение отходов (захоронение)!
07:52:29 06-06-2024
А для начала неплохо было бы ввести раздельный сбор мусора, прежде чем бесцельно поднимать просто так тарифы на сбор мусора.А то местные власти готовы тарифы поднять, а самые элементарные вопросы не может решить.
09:40:24 06-06-2024
Когда построите завод тогда и поднимайте. Никто не платит колхознику за хлеб который когда-то вырастит. Вот так и с мусором. А потом ни денег ни завода. Они сейчас устали переименовывать свои предприятия уходят от налогов и закапывают свои доходы.
11:04:28 06-06-2024
Заводы должны были уже построить за это время. Изначально так всё преподносили. Итог, ни денег, ни заводов и страна вся в мусоре за наши деньги.