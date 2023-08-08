Мэра Димитровграда задержали со стрельбой по делу о взятке
При задержании Большаков пытался оказать сопротивление и заблокировал двери автомобиля
08 августа 2023, 18:15, ИА Амител
Сотрудники силовых ведомств задержали мэра Димитровграда Ульяновской области Андрея Большакова. Как рассказал глава региона Алексей Русских в своем Telegram-канале, его арестовали "при порочащих обстоятельствах".
По словам Русских, к Большакову было "много вопросов и претензий", а жалобы горожан оставались при нем без внимания.
"Мы не будем ждать следствия и суда. Считаю, что факта задержания при компрометирующих обстоятельствах достаточно, чтобы уволить его по утрате доверия", – написал он.
Как сообщает РБК, при задержании Большаков пытался оказать сопротивление и заблокировал двери автомобиля. Силовикам пришлось разбить окна машины, а также совершить предупредительный выстрел в воздух. При обыске в салоне нашли более 1 млн рублей.
Как пишет Telegram-канал Baza, задержание может быть связано с делом о взятке. Кроме мэра якобы задержали советника губернатора Игоря Эделя и его помощника Дмитрия Смирнова.
19:29:57 08-08-2023
Ничуть не удивлен ...
21:44:13 08-08-2023
Гость (19:29:57 08-08-2023) Ничуть не удивлен ...... Молодой ещё... а так бы воровал дальше...
20:30:14 08-08-2023
Отчаянный едрос!!! Зря шум поднял. Отмазали =бы потихоньку а так...
22:20:22 08-08-2023
Борисыч (20:30:14 08-08-2023) Отчаянный едрос!!! Зря шум поднял. Отмазали =бы потихоньку а... И так отмажут.
23:40:05 08-08-2023
Что для него лям это попу вытереть
07:16:24 09-08-2023
А что молчим о партийной принадлежности??? Когда коммуняка Рашкин застрелил лося, все кремлевские СМИ два месяца визжали))) А тут по тихому исключили...за последние 10 лет 90% преступлений коррупционной направленности совершено единороссами.
08:34:47 09-08-2023
Гость (07:16:24 09-08-2023) А что молчим о партийной принадлежности??? Когда коммуняка Р... свою партию позорить нельзя,там только кристально честные люди находятся
11:39:33 09-08-2023
гость (08:34:47 09-08-2023) свою партию позорить нельзя,там только кристально честные лю... А у них в партии Единая Россия , кто-нибудь занимается БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПАРТИИ , защитой партии от проникновения в ряды партии склонных к лично корыстным целям например ? Потому что если никто не занимается направлением безопасности партии это несерьёзные дела тогда оказываются . Представьте , Мы из Собственной Безопасности ПАРТИИ , звучит ? Может быть Собственная Безопасность партии ЛДПР , Собственная Безопасность партии КПРФ и т.д. Ну а кто бы ещё в партии ведал бы её членам про ЧИСТЫЕ РУКИ , если бы этим не занимались работники Собственной Безопасности ПАРТИИ ? ( Собственная Безопасность ПАРТИИ как таковой вообще , очень неплохая ВЫДУМКА . Может даже пригодится где-нибудь такая ИДЕЯ . )
12:09:08 09-08-2023
Гость (11:39:33 09-08-2023) А у них в партии Единая Россия , кто-нибудь занимается БЕЗОП... Федеральный закон от 11.07.2001 N 95-ФЗ (ред. от 24.07.2023) "О политических партиях" Статья 23. Членство в политической партии . 4. Члены политической партии участвуют в деятельности политической партии, имеют права и несут обязанности в соответствии с ее уставом. ( Прям как трудоустройство в партию , рас несут обязанности в соответствии с её уставом . "Работа соответствовать !") По этой статье кто-то должен учить членов партии ПРО ЧИСТЫЕ РУКИ .
12:18:14 09-08-2023
Гость (12:09:08 09-08-2023) Федеральный закон от 11.07.2001 N 95-ФЗ (ред. от 24.07.2023)... Логика понятна . Партия ---> в государстве ---> государство это ... ----> .... и т.д. Вывод результата сам напрашивается очевидностью .
12:54:22 09-08-2023
Гость (12:18:14 09-08-2023) Логика понятна . Партия ---> в государстве ---> госуда... ПОЛИТИКА -и; ж. [греч. politika — общественное дело] 1. Область человеческой деятельности, связанная с завоеванием, укреплением и использованием государственной власти для достижения какой-л. группой общества, партией и т.п. своих целей. ПАРТИЯ -и; ж. [от лат. pars (partis) — часть, группа] 1. Политическая организация, выражающая интересы общественного класса или его слоя, защищающая их интересы и руководящая ими в достижении определённых целей и идеалов. Политическая п. Революционная, либеральная п. Пролетарская, буржуазная п. Социал-демократическая, народная п. Коммунистическая, марксистская, социалистическая п. Состоять в партии. Вступить в партию. Член партии. 2. Группа лиц, объединённых какими-л. общими интересами, воззрениями, единым мнением по какому-л. вопросу. ГОСУДАРСТВО -а; ср. 1. Политическая форма организации общества во главе с правительством и его органами, осуществляющая управление обществом, охрану его экономической и социальной структуры;. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО -а; ср. 1. Совокупность, свод законов (1 зн.) какой-л. страны или какой-л. области права. Трудовое з. Уголовное з. Насколько понимаю , БЕЗОПАСНОСТЬ ПАРТИИ сутью продолжения существования партии ПО ФАКТУ в соответствии перечисленных толкований из словаря , дабы не оказалось что ПАРТИИ ПО ФАКТУ НЕ СУЩЕСТВУЕТ в силу иного смысла происходящих в ней процессов . Правильно понял мысль ? Тема действительно серьёзная , существование или несуществование даже если есть вывеска якобы вот есть в наличии (хоть про что ) . Безопасность партии из этого произрастает сутью продолжения её существования из соответствия перечисленного из словаря ? Философия .
13:12:45 09-08-2023
Гость (12:54:22 09-08-2023) ПОЛИТИКА -и; ж. [греч. politika — общественное дело] 1. Обла... Точно , если вывеска ПАРИКМАХЕРСКАЯ и там не парикмахерская , а занимаются комплектацией пишущих ручек собирая шариковые ручки , это уже не парикмахерская , что-то другое как маленький свечной заводик . Ну рас вывеске нет соответствия .... Для того чтоб в парикмахерской была парикмахерская там должны делать причёски . Существование и несуществование парикмахерской от этого зависит . Правильно понял МЫСЛЬ ?
13:15:20 09-08-2023
Правильно понял МЫСЛЬ ? -------- Тихо сам с собою... Проснись, ты обгадился и спалился
13:52:09 09-08-2023
Гость (13:15:20 09-08-2023) Правильно понял МЫСЛЬ ? -------- Тихо сам с собою... Проснис... Спалился , что БЕЗОПАСНОСТЬ своей сутью изначально В СООТВЕТСТВИИ функциям , ведь функциональность означает ФАКТ СУЩЕСТВОВАНИЯ ? (Хоть про партию , хоть про МВД , хоть про любое другое ? ) С ваших слов ОБГАДИЛСЯ ГЕНИАЛЬНО .
13:56:55 09-08-2023
Гость (13:15:20 09-08-2023) Правильно понял МЫСЛЬ ? -------- Тихо сам с собою... Проснис... Ну а Вы , Мой Дорогой Друг , что думаете О БЕЗОПАСНОСТИ ПАРТИИ ?
14:24:31 09-08-2023
Гость (13:56:55 09-08-2023) Ну а Вы , Мой Дорогой Друг , что думаете О БЕЗОПАСНОСТИ ПАР... Да потому что какую-то дрянь придумывают , будто группа лиц достигающая своих целей под некой вывеской и якобы их безопасность должна быть в этом , а они сами вытворять что угодно что им вздумается , и кто-то должен заботиться чтоб эта группа лиц продолжала существовать своей общностью . Ориентиров никаких нет , кроме как под вывеской собраться кучкой , нечто КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ БЕЛЯШЕЙ ОКОЛО БЕЛЯШНОЙ , а всё остальное что творят такая общность будто не имеет значения . ??????????????
15:18:21 09-08-2023
Гость (11:39:33 09-08-2023) А у них в партии Единая Россия , кто-нибудь занимается БЕЗОП... В своё время в КПСС была КПК - комиссия партийного контроля. Её боялись...
18:34:38 09-08-2023
mai1947 (15:18:21 09-08-2023) В своё время в КПСС была КПК - комиссия партийного контроля.... Не исключено , что человек мог испугаться , если его завели в кабинет и начали ему пояснять растолковывая , что его безопасность зависит в первую очередь от его соответствия его основным задачам и инструкциям , что отклоняясь от этого он подвергает себя опасности , если будет нарушать законодательство , ему помочь никто не сможет ...
20:03:25 09-08-2023
mai1947 (15:18:21 09-08-2023) В своё время в КПСС была КПК - комиссия партийного контроля.... Дак это что получается ? Схоже что человек будучи в должности нарушил "технику безопасности" в работе , если задержание может быть связано с делом о взятке ? Ну а подпись он свою поставил в журнале "техники безопасности" работы в должности после инструктажа ? Да , вроде даже если работа сидя в кабинете , нет ничего собой определяющего некую опасность , на самом деле деяния в отклонении от основных задач и инструкций с законодательством , такое является явной опасностью в безопасности индивида . Взял взятку , подверг сам себя опасности оказаться в местах лишения свободы , никто его не принуждал шантажом и угрозами совершать такое деяние ? Он надеялся на какие-то могущественные силы его покровительствующие позволяющие ему брать взятки ? Кто они такие он назвал их Фамилии или они сразу отреклись от него и все выдумки надежд на всемогущие силы его покровительствующие ничего не значили ? Кто-то там , разрешил ему брать взятки , это наверное был какой-то ШУТНИК , а он поверил ему , оказался обманут ШУТНИКОМ ?
20:25:52 09-08-2023
Гость (20:03:25 09-08-2023) Дак это что получается ? Схоже что человек будучи в должност... Что это за журнал "техники безопасности" работы в должности ? Подпись в журнале "техники безопасности" , что получил инструктаж в работе , что осведомлён об уголовной ответственности если возьмёт взятку ? Для того чтоб не притворялся что был не в курсе ? ( Помнится , были зачатки соображений , чтоб на обратной стороне документов ставили подпись об осведомлённости своей уголовной ответственности , с целью подтверждения достоверности документа . В качестве МЕТОДА для забывчивых и с целью предотвращения необдуманности . Об уголовной ответственности осведомлён и подпись , кратко и доходчиво для напоминания самому себе , чтоб не было забывчивости что просто уже подпись в документе это и означает . )