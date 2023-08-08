Мэра Димитровграда задержали со стрельбой по делу о взятке

При задержании Большаков пытался оказать сопротивление и заблокировал двери автомобиля

08 августа 2023, 18:15, ИА Амител

Фото: bolshakov_an / VK

Сотрудники силовых ведомств задержали мэра Димитровграда Ульяновской области Андрея Большакова. Как рассказал глава региона Алексей Русских в своем Telegram-канале, его арестовали "при порочащих обстоятельствах".

По словам Русских, к Большакову было "много вопросов и претензий", а жалобы горожан оставались при нем без внимания.

"Мы не будем ждать следствия и суда. Считаю, что факта задержания при компрометирующих обстоятельствах достаточно, чтобы уволить его по утрате доверия", – написал он.

Как сообщает РБК, при задержании Большаков пытался оказать сопротивление и заблокировал двери автомобиля. Силовикам пришлось разбить окна машины, а также совершить предупредительный выстрел в воздух. При обыске в салоне нашли более 1 млн рублей.

Как пишет Telegram-канал Baza, задержание может быть связано с делом о взятке. Кроме мэра якобы задержали советника губернатора Игоря Эделя и его помощника Дмитрия Смирнова.