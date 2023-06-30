Мэра сибирского города задержали за 40 контрактов на покупку жилья

Перечислили из бюджета более 117 млн рублей застройщику, который после решил ликвидироваться

30 июня 2023, 16:14, ИА Амител

Фото: kuzbass.sledcom.ru

В Кемеровской области возбудили уголовное дело в отношении 48-летнего главы города Анжеро-Судженска и 32-летней экс-главы горкома по управлению муниципальным имуществом, сообщает региональный СК.

"С октября по декабрь 2020 года заключили с коммерческой фирмой 40 муниципальных контрактов в целях приобретения квартир для переселяемых из ветхого и аварийного жилья, а также для детей-сирот путем инвестирования в строительство двух многоквартирных домов", – рассказали в ведомстве.

Застройщику перечислили из городского бюджета более 117 млн рублей. Однако компания обязательства не выполнила и сейчас находится на стадии ликвидации.

Следствие решает вопрос об избрании меры пресечения задержанным, которых обвиняют в "злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями".