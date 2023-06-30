Мэра сибирского города задержали за 40 контрактов на покупку жилья
Перечислили из бюджета более 117 млн рублей застройщику, который после решил ликвидироваться
30 июня 2023, 16:14, ИА Амител
В Кемеровской области возбудили уголовное дело в отношении 48-летнего главы города Анжеро-Судженска и 32-летней экс-главы горкома по управлению муниципальным имуществом, сообщает региональный СК.
"С октября по декабрь 2020 года заключили с коммерческой фирмой 40 муниципальных контрактов в целях приобретения квартир для переселяемых из ветхого и аварийного жилья, а также для детей-сирот путем инвестирования в строительство двух многоквартирных домов", – рассказали в ведомстве.
Застройщику перечислили из городского бюджета более 117 млн рублей. Однако компания обязательства не выполнила и сейчас находится на стадии ликвидации.
Следствие решает вопрос об избрании меры пресечения задержанным, которых обвиняют в "злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями".
16:22:44 30-06-2023
а я и смотрю народ все хуже и хуже живет, а у людей все больше и больше 300 х крузаков, на фото также продемонстрирован данный автомобиль))) прям чувствуется благополучие улучшается, но не у всех
19:28:04 01-07-2023
Гость (16:22:44 30-06-2023) а я и смотрю народ все хуже и хуже живет, а у людей все боль... Народ беднеет,а чинушники-нелюди жиреют. Однако маятник качнулся в др. сторону.
17:48:55 30-06-2023
Так это же программа борьбы с бедностью работает. Вот и крузак 300 поэтому.