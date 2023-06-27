Алтай получил похвалу от замгенпрокурора за решение проблемы жилья для сирот
Томенко указал, что система жилищных сертификатов позволила сдвинуть проблему с мертвой точки
27 июня 2023, 13:30, ИА Амител
Заместитель генпрокурора Дмитрий Демешин, приехавший в Алтайский край с рабочим визитом, похвалил регион за решение проблемы жилья для сирот, сообщает РИА Новости.
Демешин отметил, что прокуратура проанализировала, как в крае реализовывали программу по обеспечению сирот жильем в течение пяти лет. Выяснилось, что объемы софинансирования из регионального бюджета увеличились в пять раз, также начали строиться дома для льготных категорий.
"За это отдельное спасибо. Программа сертификации пошла. Поэтому вам, по большому счету, есть что показать", – обратился Демешин к губернатору Алтайского края Виктору Томенко.
Томенко указал, что разработанная в крае система жилищных сертификатов, которая позволяет сиротам купить понравившееся жилье, уже прижилась и позволила сдвинуть проблему с мертвой точки.
"У нас появилась возможность больше средств выделять. В 2022 году общий объем финансирования составил примерно 1,4 млрд рублей. В 2023 году – 1,6 млрд рублей. Так планируем выдерживать на ближайшую перспективу", – подчеркнул губернатор.
Напомним, ранее Демешин перечислил проблемы Алтайского края, упомянув и обеспечение жильем детей-сирот.
13:55:03 27-06-2023
Решение проблем с жильём для сирот звучит конечно очень здорово. Только вот создали эти проблемы те же люди которые с ними героически борятся. И по-хорошему там несколько судебных решений должны быть, а не похвалы
14:12:19 27-06-2023
Гость (13:55:03 27-06-2023) Решение проблем с жильём для сирот звучит конечно очень здор... Не сочиняй и не нагнетай. За последние 2 года сменился руководитель и состав специалистов и , которые занимаются данной проблемой. Пришли грамотные и опытные.
14:16:38 27-06-2023
Гость (13:55:03 27-06-2023) Решение проблем с жильём для сирот звучит конечно очень здор... почему, те же люди, если там в очереди дети-сироты, которым давно за 30 и больше. Некоторые в эту очередь еще при Евдокимове попали, если не при Сурикове
14:24:34 27-06-2023
Ну вообще-то за это генпрокуратуру нужно благодарить, которая взяла этот вопрос под свой контроль. Позорище!
14:43:14 27-06-2023
Гость (14:24:34 27-06-2023) Ну вообще-то за это генпрокуратуру нужно благодарить, котора... прокурорский?
15:07:17 27-06-2023
Гость (14:43:14 27-06-2023) прокурорский?... Обыватель. Просто уж больно громкая эта история - не забыть. А тут решили фиговый листочек навесить на то самое место, куда жареный петух клюнул, типа - это мы сами делали-делали и сделали, наше достижение. Ну-ну... Смешно!
17:25:12 27-06-2023
Гость (15:07:17 27-06-2023) Обыватель. Просто уж больно громкая эта история - не забыть... Изменили закон - проблема стала решаться. Законы не зависят от местных чиновников, их принимают выше. Где был обыватель, когда создавалась многотысячная очередь во времена Сурикова - Карлина? Где вы были все эти годы, вернее, десятилетия, когда сироты не получали квартиры? И почему так активизировались в своей злобе в то время, как сиротам стали массово давать жильё?
18:48:15 27-06-2023
Гость (17:25:12 27-06-2023) Гость (15:07:17 27-06-2023) Обыватель. Просто уж боль... Ну-ну! Специально для вас изменили закон. Ровно после того, как вскрылась куча злоупотреблений, некомпетентности и банальной лени
16:17:12 27-06-2023
Сначала встряски хорошей дал,а потом похвалил))тоже говорит русская пословица....пока гром не грянет....(((заёзрали чинуши
15:02:46 01-07-2023
Гость (13:55:03 27-06-2023) Решение проблем с жильём для сирот звучит конечно очень здор... Создали "проблему" в 1996 году депутаты Госдумы, Совет Федерации и Президент, которые приняли соответствующий закон, не обеспеченный деньгами. Пока денег не было, количество детей-сирот, не обеспеченных жильём, росло. А теперь нынешние руководители должны за 1 - 2 месяца взорвать рынок жилья и купить 6 000 квартир в одночасье?