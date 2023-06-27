Алтай получил похвалу от замгенпрокурора за решение проблемы жилья для сирот

Томенко указал, что система жилищных сертификатов позволила сдвинуть проблему с мертвой точки

27 июня 2023, 13:30, ИА Амител

Фото: прокуратура Алтайского края

Заместитель генпрокурора Дмитрий Демешин, приехавший в Алтайский край с рабочим визитом, похвалил регион за решение проблемы жилья для сирот, сообщает РИА Новости.

Демешин отметил, что прокуратура проанализировала, как в крае реализовывали программу по обеспечению сирот жильем в течение пяти лет. Выяснилось, что объемы софинансирования из регионального бюджета увеличились в пять раз, также начали строиться дома для льготных категорий.

"За это отдельное спасибо. Программа сертификации пошла. Поэтому вам, по большому счету, есть что показать", – обратился Демешин к губернатору Алтайского края Виктору Томенко.

Томенко указал, что разработанная в крае система жилищных сертификатов, которая позволяет сиротам купить понравившееся жилье, уже прижилась и позволила сдвинуть проблему с мертвой точки.

"У нас появилась возможность больше средств выделять. В 2022 году общий объем финансирования составил примерно 1,4 млрд рублей. В 2023 году – 1,6 млрд рублей. Так планируем выдерживать на ближайшую перспективу", – подчеркнул губернатор.

Напомним, ранее Демешин перечислил проблемы Алтайского края, упомянув и обеспечение жильем детей-сирот.