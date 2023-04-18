Мэрия Барнаула готова потратить на обработку улиц от комаров 800 тысяч рублей

К лету в краевой столице обработают от комаров несколько парков и скверов

18 апреля 2023, 06:45, ИА Амител

Комар / Фото: unsplash.com

На обработку улиц, парков и скверов Барнаула от комаров в 2023 году мэрия готова потратить более 800 тысяч рублей. Два соответствующих лота появилось на сайте госзакупок.

Первый "антикомариные" торги разместили ещё 14 марта, они касаются Ленинского района города. Закупка предусматривает обработку территории парков "Юбилейный" и Целинников, зоны вдоль реки Пивоварки, сквера около администрации района, аллеи Победы (по ул. Георгия Исакова от ул. Попова до ул. Солнечная Поляна), площади "Народная", стадиона "Мотор", а также нескольких детских площадок и улиц.

Цена первой закупки – 79,5 тысячи рублей. Обработать территорию подрядчик должен до 31 июля 2023 года, контракт будет действовать до 31 октября 2023 года.

Второй лот с максимальной ценой 716,4 тысячи рублей выложили 7 апреля, сейчас определяется поставщик услуг.

Подрядчик должен будет обработать от комаров Нагорный парк, аллею по проспекту Ленина (от ул. Мало-Тобольской до пл. Октября), сквер Химиков, Обской бульвар, Ленинградскую аллею, площадь Мира, Мизюлинскую рощу, аллею по ул. Георгия Исакова (от ул. Малахова до ул. Матросова), зелёную зону от ул. Герцена, 6, до ул. Белинского, зелёный сквер на проспекте Ленина, 90, сквер по ул. Панфиловцев, 22, площадь "Народная" на пересечении ул. Георгиия Исакова и ул. Попова, Мемориал Славы на площади Победы и парк "Юбилейный" (вместе с водоёмом).

Кроме того, компания-победитель должна будет обработать территорию в посёлке Ильича (по ул. Заозёрной от дома № 52 до дома № 138, протока реки Оби), в селе Гоньба на реке Ляпихе, в посёлке Землянуха (озеро вдоль Гоньбинского тракта) и в посёлке Казенная Заимка (озеро Пионерское).

Подрядчик обязуется оказывать услугу с 22 мая по 4 августа 2023 года. Контракт с ним будет действовать до 31 декабря 2023 года.

Отмечается, что дезинсекционная инсектицидная обработка в Барнауле должна снизить численность комаров "до эпидемиологически безопасного уровня".

Обработку подрядчик проведёт два раза с интервалом в две недели. Перед мероприятиями исполнитель должен будет проинформировать население и установить рядом информационные таблички.

О том, много ли комаров будет летом 2023 года и чем они смогут заразить человека, можно прочитать здесь.