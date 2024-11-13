Мэрия Барнаула готова потратить 500 млн рублей на электротранспорт в 2025 году
Документы размещены на сайте госзакупок
13 ноября 2024, 14:50, ИА Амител
Власти Барнаула выделят больше полмиллиарда рублей на работу электротранспорта в краевой столице. Два лота по поиску подрядчиков, которые будут возить жителей города на трамваях и троллейбусах, появилось на сайте госзакупок. Традиционно эти торги проводят для помощи МУП "Горэлектротранс".
Согласно первому лоту, власти Барнаула готовы заплатить 268,5 миллиона рублей. По второму – 296,1 миллиона. В общей сложности сумма расходов на работу электротранспорта в 2025 году уже превышает 564 млн рублей. Победитель будет обязан обслуживать в течение 2025 года все маршруты троллейбусов и трамваев.
Кроме того, контракты предусматривают субсидии на суммы 42 и 47 миллионов рублей.
Ранее стало известно, что до конца года в Барнаул прибудут пять новых троллейбусов, купленных за средства краевого бюджета.
15:12:58 13-11-2024
Давайте купим электрогитары!
15:39:41 13-11-2024
Гость (15:12:58 13-11-2024) Давайте купим электрогитары!... Может вам лучше электробалалайку?
16:04:06 13-11-2024
Акакий (15:39:41 13-11-2024) Может вам лучше электробалалайку?... ну тогда электросамокаты !!!
Там глядишь и с правилами для них быстрее определятся...
22:48:17 13-11-2024
Шинник (16:04:06 13-11-2024) ну тогда электросамокаты !!!Там глядишь и с правилами дл... лучше будет, если их совсем запретить и правила будут не нужны.
16:12:16 13-11-2024
Акакий (15:39:41 13-11-2024) Может вам лучше электробалалайку?... Подарите мне баян, я его пропью к фигам
16:08:15 13-11-2024
Какие-то непонятные лоты, поиски подрядчиков (у нас много таких, да?), субсидии... Такое ощущение, что за всем этим прежде всего стоит стремление поживиться, погреть шаловливые и лохматые руки. Чтобы просто выделять конкретные деньги на обновление (покупку новых) вагонов - а то уже кондукторы жалуются, что вагонов не хватает катастрофически, ремонт тех, что ещё можно эксплуатировать, замену изношенных путей и так далее. И средства выделять целенаправленно, привлекая к этому компетентных людей, чтобы не было, как с последней партией трамваев, которые нельзя использовать на всех маршрутах.
16:34:42 13-11-2024
У меня из окна видно депо №3, на его территории который год постоянно стоят не менее двух десятков трамваев. Если они исправны, то почему не на линии? А если сломаны, то может их на лом, а на вырученные средства приобрести хоть один новый, не? Все равно ведь без толку стоят.
18:38:36 13-11-2024
Гость (16:34:42 13-11-2024) У меня из окна видно депо №3, на его территории который год ... Эти трамваи были новые, но ремонтировать никто не хочет. а администрации города и края это не надо.
18:40:35 13-11-2024
Гость (16:34:42 13-11-2024) У меня из окна видно депо №3, на его территории который год ... Постоят чуток, а потом "предприимчивый" собственник их сам сдаст в утиль и купит себе новый Lexus.
18:39:43 13-11-2024
как интересно, а выиграет тендер Горэлектротранс как единственный отвечающий требованиям контракта и единственный подавший заявку
09:50:35 14-11-2024
Гость (18:39:43 13-11-2024) как интересно, а выиграет тендер Горэлектротранс как единств... и что? есть предложения? пусть выигрывает