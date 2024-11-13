Мэрия Барнаула готова потратить 500 млн рублей на электротранспорт в 2025 году

Документы размещены на сайте госзакупок

13 ноября 2024, 14:50, ИА Амител

Барнаульский трамвай / Фото: сообщество транспорта

Власти Барнаула выделят больше полмиллиарда рублей на работу электротранспорта в краевой столице. Два лота по поиску подрядчиков, которые будут возить жителей города на трамваях и троллейбусах, появилось на сайте госзакупок. Традиционно эти торги проводят для помощи МУП "Горэлектротранс".

Согласно первому лоту, власти Барнаула готовы заплатить 268,5 миллиона рублей. По второму – 296,1 миллиона. В общей сложности сумма расходов на работу электротранспорта в 2025 году уже превышает 564 млн рублей. Победитель будет обязан обслуживать в течение 2025 года все маршруты троллейбусов и трамваев.

Кроме того, контракты предусматривают субсидии на суммы 42 и 47 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что до конца года в Барнаул прибудут пять новых троллейбусов, купленных за средства краевого бюджета.