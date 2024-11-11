Дай пять! Когда в Барнаул доставят новые троллейбусы?
Осталось потерпеть немного. А пока троллейбусы в Вологде-где-где-где!
11 ноября 2024, 07:00, ИА Амител
Пять новых троллейбусов прибудут в Барнаул до конца 2024 года. Технику закупили на средства из регионального бюджета. После этого произойдет передача троллейбусов городу и они выйдут на маршруты. Об этом amic.ru сообщили в Министерстве транспорта Алтайского края.
Что за новые троллейбусы прибудут в Барнаул?
На их приобретение из краевого бюджета выделили 126,2 миллиона рублей. Решение о закупке новой техники принял губернатор региона Виктор Томенко. Годом ранее Барнаулу "подарили" десять новых трамваев.
Помимо этого, в Алтайский край поступило 22 новых автобуса, большинство из которых – 19-местные. С учетом этой партии с 2021 года закупили 280 автобусов, на что было направлено 1,4 млрд рублей. Сейчас они ездят в Барнауле, Алейске, Заринске, Славгороде, Локтевском, Змеиногорском, Калманском и других районах. Транспортную доступность обеспечили почти в 300 населенных пунктах, где раньше автобусы не ходили.
Где производят троллейбусы? В Вологде-где-где-где!
Еще летом аукцион на изготовление троллейбусов выиграло ООО "Торговый дом "Транс-Альфа" (Вологда, принадлежит АО "Транс-Альфа"). Как указывается на сайте госзакупок, подрядчик предложил самую низкую цену за исполнение контракта – 126,2 млн руб. Стартовая цена составляла 143,5 млн руб.
ООО "Транс-Альфа" зарегистрировано в 1993 году, указывается на сайте компании. Занимается производством троллейбусов "Авангард" и "Премьер", а также электробусов "Сириус" и "Орион".
А будут ли еще покупать новые трамваи и троллейбусы для Барнаула?
Пока неизвестно. Власти Алтайского края надеются на попадание в новый нацпроект, который предусматривает обновление общественного транспорта в Барнауле за федеральные средства. Из краевого бюджета покупать новые трамваи и троллейбусы в 2025 году пока не планируют.
07:21:10 11-11-2024
Началась новая эпопея - ТРОЛЛЕЙБУСЫ!
08:15:31 11-11-2024
городу надо не 5, а 50 штук. Прям показывают, что они такие экономщики....
09:11:07 11-11-2024
Троллейбусы городские сплошь гнильё,едешь и смотришь,как бы не провалиться где нибудь в полу.Прав комментатор,что тут надо менять уже весь парк.Да и живём мы уже при капитализме уже сколько лет,пусть обеспечивают нам достойный уровень.А то при социализме могли поставлять новое,а тут нате вам-катайтесь на рухляди,не баре.
15:26:50 11-11-2024
Барнаул - город для богатых! Здесь надо иметь машину чтобы куда то добраться, ну либо деньги на такси. ОТ - в нормальном его проявлении в Барнауле отсутствует. Есть его жалкие проявления, в виде частников использующих тесные маршрутки, которые рубят бабло в часы пик и начисто исчезают с маршрутов вечером. В виде остатков наследия СССР - трамваев которым по полвека и таких же разваливающихся троллейбусов. Те несчастные единицы транспорта, приобретенные для города за последнее время, ни коим образом не спасают отчаянное положение, а лишь подчеркивают его. К примеру в Новосибе закуплены больше сотни новых троллейбусов, старые все убраны с маршрутов. Трамваи тоже все практически новые, по сравнению с Барнаулом. Очень много больших новых муниципальных автобусов, прибретенных по федеральным программам. + метро!! То есть добраться на ОТ куда либо можно без особых проблем. Конечно в часы пик тоже бывает сложно залезть в автобус, но спасает что транспорта много и ездит часто.
08:38:24 12-11-2024
Гость (15:26:50 11-11-2024) Барнаул - город для богатых! Здесь надо иметь машину чтобы к... Вот где есть действительно настоящая местная власть ,не чета нашей.
19:32:30 17-11-2024
Пишите правду. В Алтайский край привезут 5 новых троллейбусов, а в Барнауле останется только 3 из них. Два троллейбуса поедут в Рубцовск. Делайте выводы. В день на линию нужно выпустить минимум 30 троллейбусов. Чаще этого количества просто нет. Если это количество вышло на линию, то к обеду 30% сходит из за поломок. И с каждым днём всё хуже.
01:05:40 18-11-2024
Когда же запустят метро?
16:18:42 18-11-2024
Выпустят новые троллейбусы, автобусы,трамваи...Но в любое время года,ждём транспорт вместо 7-15минут, целых 30, а то и 45 мин!!! Люди должны выходить из дома заранее,за часа два,чтобы успеть на работу,на собеседование доехать без опозданий. Даже просто по делам,приходиться ждать очень долго транспорт .