Дай пять! Когда в Барнаул доставят новые троллейбусы?

Осталось потерпеть немного. А пока троллейбусы в Вологде-где-где-где!

11 ноября 2024, 07:00, ИА Амител

Троллейбус в Барнауле / Фото: сообщество транспорта в Барнауле

Пять новых троллейбусов прибудут в Барнаул до конца 2024 года. Технику закупили на средства из регионального бюджета. После этого произойдет передача троллейбусов городу и они выйдут на маршруты. Об этом amic.ru сообщили в Министерстве транспорта Алтайского края.

Что за новые троллейбусы прибудут в Барнаул?

На их приобретение из краевого бюджета выделили 126,2 миллиона рублей. Решение о закупке новой техники принял губернатор региона Виктор Томенко. Годом ранее Барнаулу "подарили" десять новых трамваев.

Помимо этого, в Алтайский край поступило 22 новых автобуса, большинство из которых – 19-местные. С учетом этой партии с 2021 года закупили 280 автобусов, на что было направлено 1,4 млрд рублей. Сейчас они ездят в Барнауле, Алейске, Заринске, Славгороде, Локтевском, Змеиногорском, Калманском и других районах. Транспортную доступность обеспечили почти в 300 населенных пунктах, где раньше автобусы не ходили.

Где производят троллейбусы? В Вологде-где-где-где!

Еще летом аукцион на изготовление троллейбусов выиграло ООО "Торговый дом "Транс-Альфа" (Вологда, принадлежит АО "Транс-Альфа"). Как указывается на сайте госзакупок, подрядчик предложил самую низкую цену за исполнение контракта – 126,2 млн руб. Стартовая цена составляла 143,5 млн руб.

ООО "Транс-Альфа" зарегистрировано в 1993 году, указывается на сайте компании. Занимается производством троллейбусов "Авангард" и "Премьер", а также электробусов "Сириус" и "Орион".

А будут ли еще покупать новые трамваи и троллейбусы для Барнаула?

Пока неизвестно. Власти Алтайского края надеются на попадание в новый нацпроект, который предусматривает обновление общественного транспорта в Барнауле за федеральные средства. Из краевого бюджета покупать новые трамваи и троллейбусы в 2025 году пока не планируют.