Мэрия Барнаула ищет, кто за 39 млн рублей отремонтирует Мемориал Славы

Информация появилась на сайте госзакупок

10 июня 2024, 12:20, ИА Амител

Мемориал Славы в Барнауле / Фото: amic.ru

Администрация Барнаула ищет подрядчика, который займется реконструкцией Мемориала Славы на площади Победы – одного из самых известных общественных пространств Алтайского края. Лот появился на сайте госзакупок. Подрядчика определят после 20 июня. На работы мэрия краевой столицы готова выделить 39,363 млн рублей.

На площади планируют обновить освещение, плитку, заменить бордюрный камень, парковочную зону, тротуар и не только. Некоторые фамилии, размещенные в пантеоне, утратили буквы, поэтому их решили восстановить. Также в планах работы по очистке стелы и тумб со священной землей городов-героев. Необходим и ремонт стилобата, который объединяет скульптурную группу "Прощание" и стелу. Подрядчик также будет обязан провести озеленение прилегающей территории.

Ранее о необходимости отремонтировать Мемориал Славы заявлял глава города Барнаула Вячеслав Франк. Также власти краевой столицы намерены в целом навести порядок на площади Победы. На эти цели планируют потратить до 60 миллионов рублей. Все работы должны быть завершены этой осенью.