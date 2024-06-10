Мэрия Барнаула ищет, кто за 39 млн рублей отремонтирует Мемориал Славы
Информация появилась на сайте госзакупок
10 июня 2024, 12:20, ИА Амител
Администрация Барнаула ищет подрядчика, который займется реконструкцией Мемориала Славы на площади Победы – одного из самых известных общественных пространств Алтайского края. Лот появился на сайте госзакупок. Подрядчика определят после 20 июня. На работы мэрия краевой столицы готова выделить 39,363 млн рублей.
На площади планируют обновить освещение, плитку, заменить бордюрный камень, парковочную зону, тротуар и не только. Некоторые фамилии, размещенные в пантеоне, утратили буквы, поэтому их решили восстановить. Также в планах работы по очистке стелы и тумб со священной землей городов-героев. Необходим и ремонт стилобата, который объединяет скульптурную группу "Прощание" и стелу. Подрядчик также будет обязан провести озеленение прилегающей территории.
Ранее о необходимости отремонтировать Мемориал Славы заявлял глава города Барнаула Вячеслав Франк. Также власти краевой столицы намерены в целом навести порядок на площади Победы. На эти цели планируют потратить до 60 миллионов рублей. Все работы должны быть завершены этой осенью.
12:43:32 10-06-2024
Селф, вон как быстро делают
12:56:35 10-06-2024
гость (12:43:32 10-06-2024) Селф, вон как быстро делают... Да,музей уже "отреставрировали"...
12:58:41 10-06-2024
Непатриотично спрошу- кажется,не так давно ремонт был,что ремонтировали и почему снова нужен ремонт?
14:56:38 10-06-2024
Патриот. (12:58:41 10-06-2024) Непатриотично спрошу- кажется,не так давно ремонт был,что ре... В 2009 году делали ремонт за 19 млн, дорожки так и не были отремонтированы.
13:06:15 10-06-2024
Лучше бы местный барнаульский и алтайский Ельцин центр построили. И пару консульств США открыли. Что творят. Что творят.
13:40:32 10-06-2024
Не гость (13:06:15 10-06-2024) Лучше бы местный барнаульский и алтайский Ельцин центр постр... Я когда прохожу в магазине алко отдел и вспоминаю, чему нас не Ельцин центр?
15:09:47 10-06-2024
а назачем?
17:17:19 10-06-2024
Хоть что-нибудь, мэрия может отремонтировать за 75 процентов своих денег. Наших денег, на наши налоги.
17:20:18 10-06-2024
А вечный огонь зажгут или забудут?