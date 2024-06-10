НОВОСТИОбщество

Мэрия Барнаула ищет, кто за 39 млн рублей отремонтирует Мемориал Славы

Информация появилась на сайте госзакупок

10 июня 2024, 12:20, ИА Амител

Мемориал Славы в Барнауле / Фото: amic.ru
Мемориал Славы в Барнауле / Фото: amic.ru

Администрация Барнаула ищет подрядчика, который займется реконструкцией Мемориала Славы на площади Победы – одного из самых известных общественных пространств Алтайского края. Лот появился на сайте госзакупок. Подрядчика определят после 20 июня. На работы мэрия краевой столицы готова выделить 39,363 млн рублей.

На площади планируют обновить освещение, плитку, заменить бордюрный камень, парковочную зону, тротуар и не только. Некоторые фамилии, размещенные в пантеоне, утратили буквы, поэтому их решили восстановить. Также в планах работы по очистке стелы и тумб со священной землей городов-героев. Необходим и ремонт стилобата, который объединяет скульптурную группу "Прощание" и стелу. Подрядчик также будет обязан провести озеленение прилегающей территории.

Ранее о необходимости отремонтировать Мемориал Славы заявлял глава города Барнаула Вячеслав Франк. Также власти краевой столицы намерены в целом навести порядок на площади Победы. На эти цели планируют потратить до 60  миллионов рублей. Все работы должны быть завершены этой осенью.

Фото: amic.ru

В Барнауле обсудили запуск газа на "Вечном огне" Мемориала Славы

Глава города отметил важность и значимость перевода мемориального комплекса на природный газ
НОВОСТИОбщество

Барнаул закупка

Комментарии 9

Avatar Picture
гость

12:43:32 10-06-2024

Селф, вон как быстро делают

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:56:35 10-06-2024

гость (12:43:32 10-06-2024) Селф, вон как быстро делают... Да,музей уже "отреставрировали"...

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Патриот.

12:58:41 10-06-2024

Непатриотично спрошу- кажется,не так давно ремонт был,что ремонтировали и почему снова нужен ремонт?

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:56:38 10-06-2024

Патриот. (12:58:41 10-06-2024) Непатриотично спрошу- кажется,не так давно ремонт был,что ре... В 2009 году делали ремонт за 19 млн, дорожки так и не были отремонтированы.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Не гость

13:06:15 10-06-2024

Лучше бы местный барнаульский и алтайский Ельцин центр построили. И пару консульств США открыли. Что творят. Что творят.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:40:32 10-06-2024

Не гость (13:06:15 10-06-2024) Лучше бы местный барнаульский и алтайский Ельцин центр постр... Я когда прохожу в магазине алко отдел и вспоминаю, чему нас не Ельцин центр?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

15:09:47 10-06-2024

а назачем?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

17:17:19 10-06-2024

Хоть что-нибудь, мэрия может отремонтировать за 75 процентов своих денег. Наших денег, на наши налоги.




  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:20:18 10-06-2024

А вечный огонь зажгут или забудут?

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров