Мэрия Барнаула направит 264 млн рублей на обслуживание электротранспорта

Власти города объявили аукцион на обслуживание регулируемых маршрутов

22 мая 2024, 12:10, ИА Амител

Фото: барнаульский трамвай/сообщество транспорта города

Мэрия Барнаула объявила аукцион на обслуживание регулируемых маршрутов электротранспорта в городе: троллейбусов и трамваев. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок. Прием заявок продлится до 29 мая включительно, победителем торгов, судя по всему, станет МУП "Горэлектротранс".

На обслуживание электротранспорта власти готовы выделить из бюджета около 264 миллионов рублей.

Отметим, ежегодно МУП "Горэлектротранс" получает из городского бюджета сотни миллионов рублей субсидий. Эти средства идут на ремонт подвижного состава, а также на зарплаты сотрудникам.

Напомним, весной в Барнауле начал работать 41 новый автобус, купленный на деньги бюджета Алтайского края. Они курсируют по маршруту № 1 и № 10. Их передали на баланс МУП "Горэлектротранс".