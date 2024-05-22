Мэрия Барнаула направит 264 млн рублей на обслуживание электротранспорта
Власти города объявили аукцион на обслуживание регулируемых маршрутов
22 мая 2024, 12:10, ИА Амител
Мэрия Барнаула объявила аукцион на обслуживание регулируемых маршрутов электротранспорта в городе: троллейбусов и трамваев. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок. Прием заявок продлится до 29 мая включительно, победителем торгов, судя по всему, станет МУП "Горэлектротранс".
На обслуживание электротранспорта власти готовы выделить из бюджета около 264 миллионов рублей.
Отметим, ежегодно МУП "Горэлектротранс" получает из городского бюджета сотни миллионов рублей субсидий. Эти средства идут на ремонт подвижного состава, а также на зарплаты сотрудникам.
Напомним, весной в Барнауле начал работать 41 новый автобус, купленный на деньги бюджета Алтайского края. Они курсируют по маршруту № 1 и № 10. Их передали на баланс МУП "Горэлектротранс".
12:42:53 22-05-2024
Может приведут в порядок рельсовое хозяйство и вагоны перестанут вылетать с колеи.
12:52:50 22-05-2024
Гость (12:42:53 22-05-2024) Может приведут в порядок рельсовое хозяйство и вагоны перест... ну-ну
13:02:38 22-05-2024
В Барнауле есть ещё кто-то,кто может соперничать с Горэлектротрансом? Или: есть процедура-выполняй,даже если это бред?
13:08:53 22-05-2024
Газелист. (13:02:38 22-05-2024) В Барнауле есть ещё кто-то,кто может соперничать с Горэлектр... пора привыкнуть, давно уже все аукционы и тендеры пишутся под конкретных заказчиков. все это было создано ради добра но не работает как надо. И всем пофиг, и все всё знают.
13:07:34 22-05-2024
толко пог 10 автобусу ничего нет. еще не пустили. пишут клевету
14:55:31 22-05-2024
потому что сами не пользуются общественным транспортом и ничего е знают!!!
14:25:42 22-05-2024
нашему городу не нужен общественный транспорт, автомобили есть в каждой семье
16:43:29 22-05-2024
олигарх (14:25:42 22-05-2024) нашему городу не нужен общественный транспорт, автомобили ес... Ага, тото каждое утро, все остановки и ОТ, "фантомами" забиты))))))
21:10:28 22-05-2024
Где же ваш обещанный 10 маршрут???? Не врите!!! Уже май заканчивается , а его нет и не будет, наверное. Городские власти только обещают, а обещенного 3 года ждут...
21:39:13 22-05-2024
Прошу уточнить по 10 маршруту.
Когда его запустили?????
Кого обманываете????
06:19:09 23-05-2024
И большую часть денех освоит администрация горэлектпотранс- бухгалтерия и т.п.
10:12:23 23-05-2024
Из за этих тендеров, аукционов- кто сделает больше за наименьшую сумму и при этом распилит не более 70% с организаторами умерло мое оччень много полезных предприятий, организаций. Как в цирке..Я угадаю с 2 нот, а я с одной- угадывай.