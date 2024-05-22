НОВОСТИТранспорт

Мэрия Барнаула направит 264 млн рублей на обслуживание электротранспорта

Власти города объявили аукцион на обслуживание регулируемых маршрутов

22 мая 2024, 12:10, ИА Амител

Фото: барнаульский трамвай/сообщество транспорта города
Фото: барнаульский трамвай/сообщество транспорта города

Мэрия Барнаула объявила аукцион на обслуживание регулируемых маршрутов электротранспорта в городе: троллейбусов и трамваев. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок. Прием заявок продлится до 29 мая включительно, победителем торгов, судя по всему, станет МУП "Горэлектротранс".

На обслуживание электротранспорта власти готовы выделить из бюджета около 264 миллионов рублей.

Отметим, ежегодно МУП "Горэлектротранс" получает из городского бюджета сотни миллионов рублей субсидий. Эти средства идут на ремонт подвижного состава, а также на зарплаты сотрудникам.

Напомним, весной в Барнауле начал работать 41 новый автобус, купленный на деньги бюджета Алтайского края. Они курсируют по маршруту № 1 и № 10. Их передали на баланс МУП "Горэлектротранс".

Автобус маршрута № 1 в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле несколько автобусов маршрута № 1 начали работать без кондукторов

Пассажиры обязаны сами рассчитаться за проезд с помощью установленных на поручнях терминалов
НОВОСТИТранспорт

Барнаул общественный транспорт

Комментарии 12

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Гость

12:42:53 22-05-2024

Может приведут в порядок рельсовое хозяйство и вагоны перестанут вылетать с колеи.

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Гость

12:52:50 22-05-2024

Гость (12:42:53 22-05-2024) Может приведут в порядок рельсовое хозяйство и вагоны перест... ну-ну

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Газелист.

13:02:38 22-05-2024

В Барнауле есть ещё кто-то,кто может соперничать с Горэлектротрансом? Или: есть процедура-выполняй,даже если это бред?

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Гость

13:08:53 22-05-2024

Газелист. (13:02:38 22-05-2024) В Барнауле есть ещё кто-то,кто может соперничать с Горэлектр... пора привыкнуть, давно уже все аукционы и тендеры пишутся под конкретных заказчиков. все это было создано ради добра но не работает как надо. И всем пофиг, и все всё знают.

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гость

13:07:34 22-05-2024

толко пог 10 автобусу ничего нет. еще не пустили. пишут клевету

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Гость

14:55:31 22-05-2024

потому что сами не пользуются общественным транспортом и ничего е знают!!!

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олигарх

14:25:42 22-05-2024

нашему городу не нужен общественный транспорт, автомобили есть в каждой семье

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Гость

16:43:29 22-05-2024

олигарх (14:25:42 22-05-2024) нашему городу не нужен общественный транспорт, автомобили ес... Ага, тото каждое утро, все остановки и ОТ, "фантомами" забиты))))))

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Татьяна

21:10:28 22-05-2024

Где же ваш обещанный 10 маршрут???? Не врите!!! Уже май заканчивается , а его нет и не будет, наверное. Городские власти только обещают, а обещенного 3 года ждут...

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Гость

21:39:13 22-05-2024

Прошу уточнить по 10 маршруту.
Когда его запустили?????
Кого обманываете????

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Гость

06:19:09 23-05-2024

И большую часть денех освоит администрация горэлектпотранс- бухгалтерия и т.п.

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Гость

10:12:23 23-05-2024

Из за этих тендеров, аукционов- кто сделает больше за наименьшую сумму и при этом распилит не более 70% с организаторами умерло мое оччень много полезных предприятий, организаций. Как в цирке..Я угадаю с 2 нот, а я с одной- угадывай.

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