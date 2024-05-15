НОВОСТИТранспорт

В Барнауле несколько автобусов маршрута № 1 начали работать без кондукторов

Пассажиры обязаны сами рассчитаться за проезд с помощью установленных на поручнях терминалов

15 мая 2024, 16:00, ИА Амител

Автобус маршрута № 1 в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Автобус маршрута № 1 в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле несколько автобусов маршрута № 1, возобновленного с 6 мая, начали работать без кондукторов и с терминалами оплаты в салонах, пишет "Банкфакс".

"Пассажиры обязаны сами рассчитаться за проезд с помощью установленных на поручнях терминалов", – уточняет издание.

Пока что ежедневно на линию выходят две-три "единицы", где действует "бескондукторная" система оплаты.

Эксперимент должен показать, насколько барнаульцы сознательны в плане самостоятельной оплаты проезда. Сколько времени займет "исследование", в администрации Барнаула не уточнили.

Как отмечает издание, в "бескондукторных автобусах" практически нет никакой информации о том, что пассажир самостоятельно должен оплатить проезд. В итоге некоторые думают, что плату принимает водитель и отвлекают его.

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НОВОСТИТранспорт
Барнаул общественный транспорт

Комментарии 13

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Гость

16:25:12 15-05-2024

из трамвая в переднюю дверь все лезут. теперь за автобусы взялись. все интереснее и интереснее. как в сказке

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Гость

16:54:11 15-05-2024

"бескондукторных автобусах"///а они и без контроллеров будут?)

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Гость

17:01:34 15-05-2024

Гость (16:54:11 15-05-2024) "бескондукторных автобусах"///а они и без контроллеров будут... Конечно, контролеры на остановках будут Вас ждать, с ППСниками)))

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гость

17:16:53 15-05-2024

талоны брали у водителя и сами отбивали никакой толкучки и в киосках покупали

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Гость

17:24:34 15-05-2024

Вчера 14 мая 2024 года 114 и 151 маршруты автобуса не останавливались в садоводствах Алмаз, Простор и село Ново-Михайловка.

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Гость

17:36:15 15-05-2024

Гость (17:24:34 15-05-2024) Вчера 14 мая 2024 года 114 и 151 маршруты автобуса не остана... Эа вами осенью приедут

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Жора

00:41:24 16-05-2024

Гость (17:24:34 15-05-2024) Вчера 14 мая 2024 года 114 и 151 маршруты автобуса не остана... это запишут в летопись на века.

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Гость

06:07:08 16-05-2024

Гость (17:24:34 15-05-2024) Вчера 14 мая 2024 года 114 и 151 маршруты автобуса не остана... Едьте на 113

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Гость

18:16:39 15-05-2024

это как раньше, кидать в кассу монетки и отрывать билетик?

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Гость

06:07:52 16-05-2024

Гость (18:16:39 15-05-2024) это как раньше, кидать в кассу монетки и отрывать билетик?... Да, стремимся к социализму, однако

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Гость

18:57:59 15-05-2024

В Барнауле несколько автобусов маршрута № 1 начали работать без кондукторов. Но сейчас они работают только на территории депо.

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Гость

06:51:51 16-05-2024

Вы тут все такие? В смысле с придурью? Вы в нормальных городах в нормальном транспорте не ездили? Валидаторы в них не видели? Заходишь и выходишь в любую дверь, главное оплати проезд. Транспортной ли картой, банковской ли - не важно. И да, контролеры, естественно, будут. Однако это гораздо эффективнее, чем содержать штат кондукторов, или создавать толкучку в передней двери и отвлекать водителя от прямых обязанностей.

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гость

09:02:14 16-05-2024

Капитализьмь сдох ? Работать за копейки никто не идет и не пойдет.

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