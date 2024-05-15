В Барнауле несколько автобусов маршрута № 1 начали работать без кондукторов

Пассажиры обязаны сами рассчитаться за проезд с помощью установленных на поручнях терминалов

15 мая 2024, 16:00, ИА Амител

Автобус маршрута № 1 в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле несколько автобусов маршрута № 1, возобновленного с 6 мая, начали работать без кондукторов и с терминалами оплаты в салонах, пишет "Банкфакс".

"Пассажиры обязаны сами рассчитаться за проезд с помощью установленных на поручнях терминалов", – уточняет издание.

Пока что ежедневно на линию выходят две-три "единицы", где действует "бескондукторная" система оплаты.

Эксперимент должен показать, насколько барнаульцы сознательны в плане самостоятельной оплаты проезда. Сколько времени займет "исследование", в администрации Барнаула не уточнили.

Как отмечает издание, в "бескондукторных автобусах" практически нет никакой информации о том, что пассажир самостоятельно должен оплатить проезд. В итоге некоторые думают, что плату принимает водитель и отвлекают его.