В Барнауле несколько автобусов маршрута № 1 начали работать без кондукторов
Пассажиры обязаны сами рассчитаться за проезд с помощью установленных на поручнях терминалов
15 мая 2024, 16:00, ИА Амител
В Барнауле несколько автобусов маршрута № 1, возобновленного с 6 мая, начали работать без кондукторов и с терминалами оплаты в салонах, пишет "Банкфакс".
"Пассажиры обязаны сами рассчитаться за проезд с помощью установленных на поручнях терминалов", – уточняет издание.
Пока что ежедневно на линию выходят две-три "единицы", где действует "бескондукторная" система оплаты.
Эксперимент должен показать, насколько барнаульцы сознательны в плане самостоятельной оплаты проезда. Сколько времени займет "исследование", в администрации Барнаула не уточнили.
Как отмечает издание, в "бескондукторных автобусах" практически нет никакой информации о том, что пассажир самостоятельно должен оплатить проезд. В итоге некоторые думают, что плату принимает водитель и отвлекают его.
16:25:12 15-05-2024
из трамвая в переднюю дверь все лезут. теперь за автобусы взялись. все интереснее и интереснее. как в сказке
16:54:11 15-05-2024
"бескондукторных автобусах"///а они и без контроллеров будут?)
17:01:34 15-05-2024
Гость (16:54:11 15-05-2024) "бескондукторных автобусах"///а они и без контроллеров будут... Конечно, контролеры на остановках будут Вас ждать, с ППСниками)))
17:16:53 15-05-2024
талоны брали у водителя и сами отбивали никакой толкучки и в киосках покупали
17:24:34 15-05-2024
Вчера 14 мая 2024 года 114 и 151 маршруты автобуса не останавливались в садоводствах Алмаз, Простор и село Ново-Михайловка.
17:36:15 15-05-2024
Гость (17:24:34 15-05-2024) Вчера 14 мая 2024 года 114 и 151 маршруты автобуса не остана... Эа вами осенью приедут
00:41:24 16-05-2024
Гость (17:24:34 15-05-2024) Вчера 14 мая 2024 года 114 и 151 маршруты автобуса не остана... это запишут в летопись на века.
06:07:08 16-05-2024
Гость (17:24:34 15-05-2024) Вчера 14 мая 2024 года 114 и 151 маршруты автобуса не остана... Едьте на 113
18:16:39 15-05-2024
это как раньше, кидать в кассу монетки и отрывать билетик?
06:07:52 16-05-2024
Гость (18:16:39 15-05-2024) это как раньше, кидать в кассу монетки и отрывать билетик?... Да, стремимся к социализму, однако
18:57:59 15-05-2024
В Барнауле несколько автобусов маршрута № 1 начали работать без кондукторов. Но сейчас они работают только на территории депо.
06:51:51 16-05-2024
Вы тут все такие? В смысле с придурью? Вы в нормальных городах в нормальном транспорте не ездили? Валидаторы в них не видели? Заходишь и выходишь в любую дверь, главное оплати проезд. Транспортной ли картой, банковской ли - не важно. И да, контролеры, естественно, будут. Однако это гораздо эффективнее, чем содержать штат кондукторов, или создавать толкучку в передней двери и отвлекать водителя от прямых обязанностей.
09:02:14 16-05-2024
Капитализьмь сдох ? Работать за копейки никто не идет и не пойдет.