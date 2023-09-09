В Барнауле ищут перевозчика на один из самых популярных маршрутов в городе

На обслуживание маршрута № 10 городские власти готовы потратить 11,5 миллиона рублей

09 сентября 2023, 07:40, ИА Амител

Фото: amic.ru

Администрация Барнаула ищет перевозчика на регулируемый маршрут № 10, который является одним из самых популярных в городе. За перевозку пассажиров на этом направлении городские власти готовы выделить около 11,5 миллиона рублей, следует из данных на сайте госзакупок.

Новый подрядчик будет определен в ближайшие несколько недель. Заявки на аукцион принимают до 15 сентября.

Маршрут № 10 – один из самых популярных в городе. Многие годы его обслуживала компания "Барнаулпассажиртранс", принадлежащая депутату гордумы Валерию Касперу. Согласно информации на сайте госзакупок, с новым подрядчиком будет заключен договор на обслуживание маршрута до 30 ноября 2025 года.

Любопытно, что ранее власти краевой столицы заявляли о намерении создать собственное муниципальное предприятие на базе МУП "Горэлектротранс". Оно должно будет взять на баланс 41 новый автобус, они будут закуплены для краевого бюджета в следующем году.

Данные автобусы будут обслуживать маршруты № 1 и № 10, которые ездят практически через весь город. На работу "Барнаулпассажиртранса", обслуживаемого данные маршруты, неоднократно жаловались жители города. Дело в том, что автобусы у компании находятся в ужасном состоянии, а из-за нехватки водителей не вся техника выходит на работу.