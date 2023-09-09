В Барнауле ищут перевозчика на один из самых популярных маршрутов в городе
На обслуживание маршрута № 10 городские власти готовы потратить 11,5 миллиона рублей
09 сентября 2023, 07:40, ИА Амител
Администрация Барнаула ищет перевозчика на регулируемый маршрут № 10, который является одним из самых популярных в городе. За перевозку пассажиров на этом направлении городские власти готовы выделить около 11,5 миллиона рублей, следует из данных на сайте госзакупок.
Новый подрядчик будет определен в ближайшие несколько недель. Заявки на аукцион принимают до 15 сентября.
Маршрут № 10 – один из самых популярных в городе. Многие годы его обслуживала компания "Барнаулпассажиртранс", принадлежащая депутату гордумы Валерию Касперу. Согласно информации на сайте госзакупок, с новым подрядчиком будет заключен договор на обслуживание маршрута до 30 ноября 2025 года.
Любопытно, что ранее власти краевой столицы заявляли о намерении создать собственное муниципальное предприятие на базе МУП "Горэлектротранс". Оно должно будет взять на баланс 41 новый автобус, они будут закуплены для краевого бюджета в следующем году.
Данные автобусы будут обслуживать маршруты № 1 и № 10, которые ездят практически через весь город. На работу "Барнаулпассажиртранса", обслуживаемого данные маршруты, неоднократно жаловались жители города. Дело в том, что автобусы у компании находятся в ужасном состоянии, а из-за нехватки водителей не вся техника выходит на работу.
07:52:18 09-09-2023
КаспЛера по что обидели?
22:47:05 10-09-2023
R222 (07:52:18 09-09-2023) КаспЛера по что обидели? ... Кому нужны убыточники? Да еще депутата носом тыкают, да требуют повысить заработок водителям и улучшить условия труда!
10:36:36 09-09-2023
Т.е. человек прходи фирма встаёт на маршрут зарабатывает деньги а город ещё сверху 11.5 ?
11:46:46 09-09-2023
В Барнауле они ищут! Надо не в Барнауле, а из других городов приглашать эффективных перевозчиков, чтобы конкуренция была.
11:54:27 09-09-2023
А что автобус 10 существует? А то живу на Северо-Западной улице, где должен автобус ходить, но уезжаю в центр города на нем раз в полгода. Уже и забываешь об этом автобусе, потому что ходит крайне редко. Спасибо, Вы своей статьей напомнили.
12:12:18 09-09-2023
с новым подрядчиком будет заключен договор на обслуживание маршрута до 30 ноября 2025 года.---- а до этого времени по маршруту так и будут 2 автобуса ходить?!.....
15:25:05 09-09-2023
На 24 маршруте поменяйте перевозчика. Не транспорт, а призрак. То ли есть такой маршрут, то ли нет? Единственный автобусный маршрут от малахова до матросова и того не дождёшься.
21:27:58 09-09-2023
Гость (15:25:05 09-09-2023) На 24 маршруте поменяйте перевозчика. Не транспорт, а призра... Буквально 3дня назад видел его у себя на конечной "ул.кавалейриская,за последние месяцев4-5.
22:25:26 10-09-2023
Касперов В., сделал все, чтобы развалить работу транспорта, приватизировать муниципальное предприятие, распродал большие автобусы, вот итог работы нынешнего транспорта, не стало ремонтной базы транспорта, полагаю, что нельзя было разрешать Касперов приватизацию транспортного муниципального предприятия....
23:44:04 11-09-2023
Гость (22:25:26 10-09-2023) Касперов В., сделал все, чтобы развалить работу транспорта, ... Как он мог их распродать, если они сгнили и умерли своей смертью?