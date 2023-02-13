Мэрия Барнаула закупит в лизинг 18 автобусов для своего транспортного предприятия

Сегодня в городской администрации прошла встреча представителей власти, поставщиков и кредиторов. Теперь их предложения изучает профильный комитет

13 февраля 2023, 21:59, ИА Амител

Фото: amic.ru

Барнаульская мэрия обсуждает возможность приобретения автобусов для автотранспортного предприятия в лизинг. Как сообщает пресс-центр городской администрации, сегодня прошла встреча между представителями городских властей, поставщиками транспорта и сотрудниками кредитной организации.

Как отметил замглавы по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев, сейчас в городе рассматривают вопрос создания муниципального автобусного предприятия на базе "Горэлектротранса". Планируется, что на первом этапе будет закуплено 18 новых автобусов.

В ходе встречи представители новосибирской компании "СИМ-авто" предложили возможные варианты транспорта с комплектацией и ценами, а сотрудники алтайского филиала "Сбербанк Лизинг" представили возможные формы сотрудничества.

Теперь профильный комитет должен более детально изучить представленные предложения, произвести расчёты с учетом финансовых возможностей городской казны.

Напомним, что власти города Барнаула планируют создать муниципальное пассажирское предприятие, а также рассматривают возможность покупки новых автобусов. По словам мэра Вячеслава Франка, на закупку автобусов может понадобиться не менее 300 миллионов рублей.