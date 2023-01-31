Перевозчики в Барнауле планируют работать на маршрутах до 10 лет и покупать автобусы
Рассказываем, как это вообще возможно
31 января 2023, 11:45, ИА Амител
Перевозчики в Барнауле планируют перейти на долгосрочные контракты с администрацией города. Благодаря длительным договорам транспортники смогут закупать новые автобусы. Об этом стало известно во время заседания заместителя главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Антона Шеломенцева с перевозчиками.
Какие перевозчики планируют перейти на долгосрочные контракты?
В совещании приняли участие представители транспортных компаний "Евробус-плюс", "СолГри", "Фрайбус Т", "Дарина Авто", "Транском".
Внедрение контрактов с пассажироперевозящими предприятиями на срок больше трёх лет – одно из мероприятий дорожной карты, разработанной по поручению главы города Вячеслава Франка.
На сколько будут заключать контракты?
В ходе обсуждения вопроса перевозчики подчеркнули, что при условии заключения контракта сроком на 7-10 лет они готовы обновлять транспорт.
И это позволит перевозчикам покупать новые автобусы?
Да. Решение об увеличении сроков контрактов на обслуживание маршрутов общественного транспорта было принято с главной целью – обеспечить пассажироперевозящим организациям долгосрочное планирование и, в первую очередь, по обновлению автобусов, привлекая дополнительные заёмные средства.
"В связи с этим на этапе разработки документа нам необходимо просчитать финансовую модель и определить возможный объём закупки", – приводит пресс-служба мэрии слова заместителя главы города Антона Шеломенцева.
Так, а когда уже начнут покупать автобусы?
Несколько пассажироперевозящих компаний планируют обновление транспорта уже в 2023 году. Кроме того, власти Барнаула за собственные средства – 300 миллионов рублей – намерены приобрести 18 новых автобусов, которые будут курсировать по маршруту №10.
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