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Перевозчики в Барнауле планируют работать на маршрутах до 10 лет и покупать автобусы

Рассказываем, как это вообще возможно

31 января 2023, 11:45, ИА Амител

Фото: сообщество транспорта в Барнауле в "ВК"
Фото: сообщество транспорта в Барнауле в "ВК"

Перевозчики в Барнауле планируют перейти на долгосрочные контракты с администрацией города. Благодаря длительным договорам транспортники смогут закупать новые автобусы. Об этом стало известно во время заседания заместителя главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Антона Шеломенцева с перевозчиками.

Какие перевозчики планируют перейти на долгосрочные контракты?

В совещании приняли участие представители транспортных компаний "Евробус-плюс", "СолГри", "Фрайбус Т", "Дарина Авто", "Транском".

Внедрение контрактов с пассажироперевозящими предприятиями на срок больше трёх лет – одно из мероприятий дорожной карты, разработанной по поручению главы города Вячеслава Франка.

На сколько будут заключать контракты?

В ходе обсуждения вопроса перевозчики подчеркнули, что при условии заключения контракта сроком на 7-10 лет они готовы обновлять транспорт.

И это позволит перевозчикам покупать новые автобусы?

Да. Решение об увеличении сроков контрактов на обслуживание маршрутов общественного транспорта было принято с главной целью – обеспечить пассажироперевозящим организациям долгосрочное планирование и, в первую очередь, по обновлению автобусов, привлекая дополнительные заёмные средства.

"В связи с этим на этапе разработки документа нам необходимо просчитать финансовую модель и определить возможный объём закупки", – приводит пресс-служба мэрии слова заместителя главы города Антона Шеломенцева.

Так, а когда уже начнут покупать автобусы?

Несколько пассажироперевозящих компаний планируют обновление транспорта уже в 2023 году. Кроме того, власти Барнаула за собственные средства – 300 миллионов рублей – намерены приобрести 18 новых автобусов, которые будут курсировать по маршруту №10.

 

Комментарии 14

  • Этот вопрос нужно было решить еще лет 20 назад!
    31 января, Гость   Ответить
  • Ещё 10 лет нам терпеть эту дружбу режима с перевозщиками ???
    31 января, Гость   Ответить
  • Главное - не забыть повысить плату за проезд. Опять.
    31 января, Гость   Ответить
  • Вот интересно, если вы занимаетесь любым бизнесом. В котором не принимает участие государство. Вы сами берете кредит, лизинг и т.д. И ни кто вам не обещает, что ближайшие 7-10 лет у вас будет работа.
    31 января, Гость   Ответить
  • необходимо просчитать финансовую модель = "надо еще поднять на 2 процента, рубликов до 80, а как иначе транспорт обновить
    31 января, Гость   Ответить
  • Несколько пассажироперевозящих компаний планируют обновление - какие именно и что планируют ? Один трахобус 8 местный с ДВ пригнать?
    31 января, Гость   Ответить
  • Перевозчики Барнаула как только подпишут контракты на 7-10 лет, так будут вообще себя вольно чувствовать. Можно будет и график движения не соблюдать, и стоимость проезда повышать, и с пассажирами по-хамски обращаться - можно всё, ведь контракт на работу в течение этих 7-10 лет уже подписан. Какой откат получает администрация города от перевозчиков, что соглашаются на такие условия? Они там совсем идиоты или намеренно вредят нашему городу?
    31 января, Гость   Ответить
  • "Обновлять"- это пригнать из других регионов России списанные тамошними компаниями? Видели уже такое,в частности маршрут №6-с какими только регномерами на приходили!!!
    31 января, Гость   Ответить
  • Проверили работу транспорта, выявили кучу нарушений:нет возможности рассчитаться картой(или на номер телефона или наличкой) грязь, грубость, курение водителем в салоне, отсутствие количества заявленных автобусов на маршруте и т. д. Может начать устранять? А то воз и ныне там.
    31 января, Гость   Ответить
  • Автобусы они собрались покупать...Пусть сначала валидаторы приобретут! Во всех маршрутках их нет! Только наличный расчет и перевод на карту. Сегодня женщина пыталась расплатиться картой в №50, водитель отказал, требовал деньги, зажал ей руку дверью. Может, там перелом, у пожилых кости хрупкие. Потом стал на неё наезжать в прямом смысле, буквально давить колёсами. Примерно часов в 12, на пл. Текстильщиков. Старый такой, лысый и мордатый.
    31 января, Гость   Ответить
  • В настоящие время не знаешь, что будет завтра, а тут десять лет? Как сказание у Насреддина про.....
    31 января, Гость   Ответить
  • Слуги народа на ОТ не ездят поэтому и так сойдет.
    31 января, Гость   Ответить
  • Гость, вы, что-то попутали что ли. Они сами топливо покупают, а вы со своими картами
    31 января, Гость   Ответить
  • Почему нельзя спокойно расчитываться картами, вот не понимаю я до сих пор. Просвятите меня! Почему в трясущемся во все стороны автобусе, со сломанными, грязными и порванными сидениями, в толкучке в час пик нужно доставать телефон и соображать как расчитаться с водителем по номеру телефона...
    31 января, Гость   Ответить
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