Перевозчики в Барнауле планируют работать на маршрутах до 10 лет и покупать автобусы

Рассказываем, как это вообще возможно

31 января 2023, 11:45, ИА Амител

Фото: сообщество транспорта в Барнауле в "ВК"

Перевозчики в Барнауле планируют перейти на долгосрочные контракты с администрацией города. Благодаря длительным договорам транспортники смогут закупать новые автобусы. Об этом стало известно во время заседания заместителя главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Антона Шеломенцева с перевозчиками.

Какие перевозчики планируют перейти на долгосрочные контракты?

В совещании приняли участие представители транспортных компаний "Евробус-плюс", "СолГри", "Фрайбус Т", "Дарина Авто", "Транском".

Внедрение контрактов с пассажироперевозящими предприятиями на срок больше трёх лет – одно из мероприятий дорожной карты, разработанной по поручению главы города Вячеслава Франка.

На сколько будут заключать контракты?

В ходе обсуждения вопроса перевозчики подчеркнули, что при условии заключения контракта сроком на 7-10 лет они готовы обновлять транспорт.

И это позволит перевозчикам покупать новые автобусы?

Да. Решение об увеличении сроков контрактов на обслуживание маршрутов общественного транспорта было принято с главной целью – обеспечить пассажироперевозящим организациям долгосрочное планирование и, в первую очередь, по обновлению автобусов, привлекая дополнительные заёмные средства.

"В связи с этим на этапе разработки документа нам необходимо просчитать финансовую модель и определить возможный объём закупки", – приводит пресс-служба мэрии слова заместителя главы города Антона Шеломенцева.

Так, а когда уже начнут покупать автобусы?

Несколько пассажироперевозящих компаний планируют обновление транспорта уже в 2023 году. Кроме того, власти Барнаула за собственные средства – 300 миллионов рублей – намерены приобрести 18 новых автобусов, которые будут курсировать по маршруту №10.