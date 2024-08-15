Мэрия прокомментировала информацию о размытых дорогах в нагорной части Барнаула

Работы по восстановлению планируют на ближайшее время

15 августа 2024, 09:40, ИА Амител

Кадр из видео / Вести. Алтай

В мэрии Барнаула прокомментировали ситуацию с размытыми дорогами в Нагорной части города. Об этом сообщают "Вести".

В профильном комитете подчеркнули, что они в курсе проблемы. После недавнего стихийного бедствия подрядчики отсыпали глубокие ямы и канавы на улицах Штильке и Южной.

В мэрии сообщили, что работы по восстановлению дорожного полотна проведут в ближайшее время. Дорожные бригады выйдут на улицу Южную уже на этой неделе. Планируется отсыпать ямы и выровнять дорожную поверхность грейдером. Улицей Штильке займутся на следующей неделе — там будет проведён аналогичный перечень работ.

Также городские власти вместе с администрацией Центрального района намерены оценить стоимость необходимых работ, подготовить смету и документы.