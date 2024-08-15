Мэрия прокомментировала информацию о размытых дорогах в нагорной части Барнаула
Работы по восстановлению планируют на ближайшее время
15 августа 2024, 09:40, ИА Амител
В мэрии Барнаула прокомментировали ситуацию с размытыми дорогами в Нагорной части города. Об этом сообщают "Вести".
В профильном комитете подчеркнули, что они в курсе проблемы. После недавнего стихийного бедствия подрядчики отсыпали глубокие ямы и канавы на улицах Штильке и Южной.
В мэрии сообщили, что работы по восстановлению дорожного полотна проведут в ближайшее время. Дорожные бригады выйдут на улицу Южную уже на этой неделе. Планируется отсыпать ямы и выровнять дорожную поверхность грейдером. Улицей Штильке займутся на следующей неделе — там будет проведён аналогичный перечень работ.
Также городские власти вместе с администрацией Центрального района намерены оценить стоимость необходимых работ, подготовить смету и документы.
09:46:36 15-08-2024
... дед мороз снегу подсыпет, дороги станут ровнее.
10:07:44 15-08-2024
После недавнего стихийного бедствия --- Это теперь так называется?
10:52:36 15-08-2024
Для чиновников любой дождь и снег это стихийное бедствие
11:23:45 15-08-2024
Ну улице Гвардейская за свои кровные деньги пришлось покупать асфальтную срезку и укладывать, после так называемых стихийных бедствий! Администрации наплевать на всё! О чём тут говорят???!! Кто-то вернёт потраченные средства? Ага, дождёшься от них... Они в свой карман быстрее положат, чем людям сделают!
15:27:39 15-08-2024
А Зоотехническая вообще хоть когда-то дождётся ремонта???
Или там не люди живут?
16:00:47 15-08-2024
Для наших чиновников каждый день - это стихийное бедствие: то солнце ярко светит, то дождик, то ветер, то балкон обвалился, то машина в яму на дороге провалилась, то фонтаны грязной воды на балконы людям, то транспорт не ходит. В общем беречь их надо, где-нибудь в тайге.