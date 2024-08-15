В Барнауле продолжают благоустройство Мемориала Славы. Фото

Сейчас все еще перекрыта центральная часть площади, где находится скульптурная группа "Прощание"

15 августа 2024, 07:15, ИА Амител

Работы у Мемориала Славы / Фото: пресс-центр мэрии Барнаула

В Барнауле продолжаются работы по благоустройству Мемориала Славы. Как сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы, работы ведут подрядные организации "Ной" и МБУ "Барнаулгорсвет".

Сейчас все еще перекрыта центральная часть площади, где находится скульптурная группа "Прощание". Рабочие демонтируют старую плитку, поребрик, ступни и пандус, а также готовят участок под укладку нового покрытия. Также продолжается работа по устройству освещения.

Напомним, что благоустройство Мемориала Славы приурочено сразу двум важным датам: 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне и 50-летию с открытия Мемориального комплекса. Обе памятные даты будут отмечаться уже в 2024 году.