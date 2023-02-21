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Мэрия запретила строить высотку на месте бывшего кинотеатра "Искра" в Барнауле

Чиновники поддержали жителей, которые воспротивились возведению многоэтажки

21 февраля 2023, 08:45, ИА Амител

Проект реконструкции здания бывшего кинотеатра "Искра" / Фото: Александр Деринг
Проект реконструкции здания бывшего кинотеатра "Искра" / Фото: Александр Деринг

Администрация Барнаула пресекла строительство жилого комплекса на месте бывшего кинотеатра "Искра" на Сулиме. Чиновники отметили, что запросы инвестора противоречат градостроительным нормативам и интересам горожан: жители соседних домов отмечали, что стройка и будущий объект могут навредить ближайшим многоэтажкам и вызвать "социальную напряжённость" в микрорайоне.

Убедительные аргументы

Строить ЖК на ул. 50 лет СССР, 51а, намеревалась компания "Киномир" (не связана с одноимённой сетью кинотеатров), которой принадлежат участок и здание. Сейчас в нём базируются клуб, танцевальный центр, службы доставки еды и другие компании.

В декабре 2022 года инвестор обратился в мэрию, чтобы сменить назначение земельного участка под зданием и сделать территорию подходящей под "многоэтажную жилую застройку (высотную застройку)".

Для этого мэрия проводила общественные обсуждения. Без этого возведение высотки было бы невозможно.

Участие в обсуждении приняли жильцы ближайших домов и администрация Индустриального района. Все они опасались за судьбу находящегося рядом сквера и соседних многоэтажек: строительство высотки могло бы привести к снижению несущей способности оснований и фундаментов ближайших зданий.

В результате мэрия решила прислушаться к жителям и отказать "Киномиру" в смене назначения участка. В обосновании администрация указала, что запросы инвестора не соответствуют документам градостроительного зонирования и противоречат Земельному кодексу России.

Также чиновники указали на "нарушения прав и законных интересов других физических или юридических лиц (участники общественных обсуждений не рекомендуют к предоставлению разрешения на условно разрешённый вид использования указанного земельного участка)".

Нереализованный проект

Здание "Искры" построено в начале 80-х годов прошлого столетия. Показ сеансов прекратили в 2008 году. В 2019 году архитектор Александр Деринг разработал проект реконструкции объекта. На существующем фундаменте предлагали возвести 10-этажное здание площадью 5 тыс. квадратных метров.

Проект реконструкции здания бывшего кинотеатра "Искра" / Фото: Александр Деринг

На первом этаже разработчики разместили фитнес-центр, магазины, кафе и другие общественные зоны – для них даже предусмотрели открытую галерею-веранду. Верхние этажи архитекторы отвели под офисы и апартаменты для сдачи в аренду.

Возвести объект рассчитывали в 2020 году и даже получили разрешение на строительство. Однако затем проект заморозили.

Комментарии 29

  • Ура, товарищи! Хоть где-то в городе еще слушают людей.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • это просто отложили.. спорим все равно построят
    21 февраля, Гость   Ответить
  • да да - подозрения не оставляют.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Это как на Сахарова Хилтон предлагали, теперь многоэтажка будет.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Это, собственник участка" только с "главного входа зашел", ща начнутся попытки "залезть через окно" или "черный ход"! И по секрету скажу они есть и вполне законные))))
    21 февраля, Гость   Ответить
  • А ведь была идея разместить ЗАГС Индустриального района в проектируемом офисном здании. Это было бы намного полезнее для района. Существующий ЗАГС ну очень маленький. Еще и расположен в нескольких помещениях пятиэтажек. Разве это приемлемо для большого развивающегося района города?
    21 февраля, Гость   Ответить
  • мало этажей занесли. надо как шония - не менее 40
    21 февраля, Гость   Ответить
  • да. больше этажей. и все утвердят
    21 февраля, Гость   Ответить
  • После постройки офисного здания прибавилось бы рабочих мест. Многие жители нашли бы работу недалеко от дома. Не надо было бы переться в центр. И их квартиры бы в микрорайоне подорожали.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, После постройки офисного здания прибавилось бы рабочих мест. Многие жители нашли бы работу недалеко от дома. смешно.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • смешно.6 минут назад, Гость ----------------------- обхохатывайся дальше в пробках по дороге в центр. Или ты пенс, тебе пофиг работа. О молодежи не думаете. Живите дальше в уродском районе.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Ага, я живу в соседнем доме.. такая тук-тук, я пришла к вам в офис работать. А они такие: Боже как долго мы Вас ждали- вот вам сто тыщь, приходите еще)))
    21 февраля, Гость   Ответить
  • После постройки офисного здания прибавилось бы рабочих мест-----АААА. Так работы нет, потому что зданий офисных не хватает.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • ну это просто мало денег занесли
    21 февраля, Гость   Ответить
  • там уже сейчас втиснуть машину некуда.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • этих офисников полупустых в каждом квартале полно. Искала себе офис. Нужен был именно Индустриальный район по ряду причин. Нашла за пол-дня. Посмотрела 10 шт. Выбрала, оплатила и вьехала. Проблем с помещениями вообще нет. Хоть просто кабинет, хоть со складским помещением, хоть под парикмахерскую. Одно здание знаю - вообще полупустое стоит. Не могут арендаторов найти. Весь второй этаж (15 кабинетов) свободен.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Несколько лет подряд улица Георгиева была признана самой зеленой в городе. В небольших зеленых уголках на пересечении улиц Георгиева и 50 Лет СССР даже живут белки. Периодически вижу как перебегают Георгиева. В случае постройки ни зеленых уголков, ни тем более белок вы там больше не увидите. А так как речь идет об офисных помещениях, то в итоге будет серый асфальт и куча транспорта. Такими темпами скоро все будем жить "на асфальте". Потом придут и к вашему двору, и там найдут "пятак" что разместить и приумножить свои доходы. Я прекрасно понимаю жителей близлежащих домов.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Ну или город или зелень. Уже никак.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • этих офисников полупустых в каждом квартале полно.---------------- именно там, на Георгиева искали? Ведь Индустриальный район большой. Явно в другом месте Зачем тогда пишете чушь?
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Ага, я живу в соседнем доме.. такая тук-тук, я пришла к вам в офис работать. А они такие: Боже как долго мы Вас ждали- вот вам сто тыщь, приходите еще))) 3 часа назад, Гость Ответить----------------------- А работаете где? В центр ездите за сто тыщ? Или пенсионерите на минимальной пенсии? Ну да, вас проблема занятости не касается.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • А ведь была идея разместить ЗАГС Индустриального района в проектируемом офисном здании. Это было бы намного полезнее для района. -------------- Нет уж, пусть пенсионерки из соседних домов женят своих детей в *овне, их дети это заслужили.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • В центр ездите за сто тыщ---- вы тупой? Отсутствие работы никак не связано с количеством офисных зданий. И да. Если передо мной встанет дилема ездить в центр и зарабатывать там 100 тыс, или перейти через дорогу и работать за 20 тыс., я выберу центр и пробки. Тем более, что дорога от Искры до пл. Спартака, например, занимает 30-35 мин. Да 1 сутки в месяц я проведу в дороге. Но цена того стоит
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Т.е. искра их беспокоит, а то что они хотят загубить площадь Сахарова - главную площадь города многоэтажкой - нет, ужас просто. Что в головах у них там, маргарин?
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Живите дальше в уродском районе. ---- Любой офисник только изуродует это место, да и жилая многоэтажка на 16 этажей тоже не украсит
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Если передо мной встанет дилема ездить в центр и зарабатывать там 100 тыс, или перейти через дорогу и работать за 20 тыс., я выберу центр и пробки.-------------- ты даже не знаешь, как пишется слово "дилемма", а мечтаешь о ста тыс. в центре! Кто же тебя на работу возьмёт, тупой, ещё тупее!!! Да тебе за счастье в своем районе двадцатку получать!
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Да тебе за счастье в своем районе двадцатку получать! --- не угадал.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, да что ты вумный какой?А то, что рядом стоит девятиэтажка в 10 метрах, стена которой отходит на 5см отнорм согласно осмотра и заключения БТИ. Ничего, что стройка там разрушит дом стоящий в непосредственной и недопустимой близости для строительства. И завалит людей. У нас итак край с повышенной сейсмической активнрстью и качни нас , и пипец... Хорошо вумничать, когда нживешь ни в 10 метрах и ни в той ксартире , где наклон плиты .
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Огромное спасибо Всем кто был против стройки и поддержал жителей соседних домов! Особое спасибо Администрации Индустриального района, что поддержали наш протест!
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Да тебе за счастье в своем районе двадцатку получать! --- не угадал.///////// ему даже двадцатку не дают, на МРОТе сидит, бедолага. судьба жителя Сулимы.
    21 февраля, Гость   Ответить
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