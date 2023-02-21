Мэрия запретила строить высотку на месте бывшего кинотеатра "Искра" в Барнауле

Чиновники поддержали жителей, которые воспротивились возведению многоэтажки

21 февраля 2023, 08:45, ИА Амител

Проект реконструкции здания бывшего кинотеатра "Искра" / Фото: Александр Деринг

Администрация Барнаула пресекла строительство жилого комплекса на месте бывшего кинотеатра "Искра" на Сулиме. Чиновники отметили, что запросы инвестора противоречат градостроительным нормативам и интересам горожан: жители соседних домов отмечали, что стройка и будущий объект могут навредить ближайшим многоэтажкам и вызвать "социальную напряжённость" в микрорайоне.

Убедительные аргументы

Строить ЖК на ул. 50 лет СССР, 51а, намеревалась компания "Киномир" (не связана с одноимённой сетью кинотеатров), которой принадлежат участок и здание. Сейчас в нём базируются клуб, танцевальный центр, службы доставки еды и другие компании.

В декабре 2022 года инвестор обратился в мэрию, чтобы сменить назначение земельного участка под зданием и сделать территорию подходящей под "многоэтажную жилую застройку (высотную застройку)".

Для этого мэрия проводила общественные обсуждения. Без этого возведение высотки было бы невозможно.

Участие в обсуждении приняли жильцы ближайших домов и администрация Индустриального района. Все они опасались за судьбу находящегося рядом сквера и соседних многоэтажек: строительство высотки могло бы привести к снижению несущей способности оснований и фундаментов ближайших зданий.

В результате мэрия решила прислушаться к жителям и отказать "Киномиру" в смене назначения участка. В обосновании администрация указала, что запросы инвестора не соответствуют документам градостроительного зонирования и противоречат Земельному кодексу России.

Также чиновники указали на "нарушения прав и законных интересов других физических или юридических лиц (участники общественных обсуждений не рекомендуют к предоставлению разрешения на условно разрешённый вид использования указанного земельного участка)".

Нереализованный проект

Здание "Искры" построено в начале 80-х годов прошлого столетия. Показ сеансов прекратили в 2008 году. В 2019 году архитектор Александр Деринг разработал проект реконструкции объекта. На существующем фундаменте предлагали возвести 10-этажное здание площадью 5 тыс. квадратных метров.

Проект реконструкции здания бывшего кинотеатра "Искра" / Фото: Александр Деринг

На первом этаже разработчики разместили фитнес-центр, магазины, кафе и другие общественные зоны – для них даже предусмотрели открытую галерею-веранду. Верхние этажи архитекторы отвели под офисы и апартаменты для сдачи в аренду.

Возвести объект рассчитывали в 2020 году и даже получили разрешение на строительство. Однако затем проект заморозили.