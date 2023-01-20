Высотку запроектировали на крошечном участке, рядом с панельными девятиэтажками и "зелёной" площадью

20 января 2023, 08:30, ИА Амител

Проект реконструкции здания бывшего кинотеатра "Искра" / Фото: Александр Деринг

Жители Барнаула и администрация Индустриального района воспротивились строительству многоэтажного дома на месте бывшего кинотеатра "Искра". В декабре 2022 года инвестор обратился в мэрию, чтобы сменить назначение земельного участка под зданием. Без этого возведение высотки невозможно. Однако участники общественных обсуждений отметили, что стройка и будущий объект могут навредить ближайшим домам и вызвать "социальную напряжённость" в микрорайоне.

Слишком мало, слишком близко

Земельный участок, где планировали возвести высотку, расположен на ул. 50 лет СССР, 51а. На территории построено административное здание – бывший кинотеатр "Искра". Сейчас в нём базируются клуб, танцевальный центр, службы доставки еды и другие компании. Рядом с комплексом находятся площадь им. Жукова, две панельные девятиэтажки, детский сад, гаражи.

Пока участок площадью 34 сотки предназначен для размещения социальных, культурных, развлекательных и иных объектов. Обратившаяся в администрацию компания "Киномир" просила сделать территорию подходящей под "многоэтажную жилую застройку (высотную застройку)". Для этого мэрия и проводила общественные обсуждения.

В пресс-службе сети кинотеатров "Киномир" amic.ru сообщили, что не имеют отношения к земле: у компании нет такого юрлица. По информации открытых источников, ООО "Киномир" зарегистрировано в Барнауле в 2003 году, а его руководитель – Дмитрий Емельянов. Других компаний у предпринимателя нет.

Участие в обсуждении приняли трое жильцов ближайших домов и администрация Индустриального района. Барнаульцы указали, что участок слишком мал для высотного дома, из-за чего "на его территории невозможно разместить ни парковки, ни детские площадки". Также горожане опасались за судьбу зелёной зоны:

"Рядом находится берёзовая роща, которая пострадает при строительстве. Также это центральная площадь Индустриального района, на которой должен быть установлен памятник четырежды герою Советского Союза Г.К. Жукову".

"Вредный" дом

Администрация Индустриального района перечислила около десяти причин, из-за которых строительство высотки на участке нужно запретить. Так, по мнению чиновников, потенциальная высотка располагается очень близко от ближайших домов и детского сада: при строительстве многоэтажки эти здания могут пострадать.

"Изменение состояния грунтового массива может повлечь снижение несущей способности оснований и фундаментов зданий, попадающих в зону влияния высотного строительства", – указали представители администрации.

Также чиновники отметили, что спецтехника сможет заезжать на площадку только по придомовой территории дома на ул. Георгиева, 44, создавая угрозу для жизни и здоровья его жителей, а шум от стройки будет доставлять барнаульцам неудобства.

"При ведении высотной застройки могут быть нарушены нормы инсоляции, условия комфортности пешеходных зон на территории, прилегающей к площадке проектируемого объекта, возникнет повышенный уровень шума от машин и механизмов в подготовительном и основном периодах ведения строительно-монтажных работ. Вышеперечисленные факторы могут вызвать социальную напряжённость", – отметили чиновники.

В результате все замечания и предложения мэрия по итогу обсуждений передала в комиссию по землепользованию и застройке. Именно она будет решать вопрос о дальнейшей смене назначения земли.

Нереализованный проект

Здание "Искры" построено в начале 80-х годов прошлого столетия. Показ сеансов прекратили в 2008 году. В 2019 году архитектор Александр Деринг разработал проект реконструкции объекта. На существующем фундаменте предлагали возвести 10-этажное здание площадью 5 тыс. квадратных метров.

Проект реконструкции здания бывшего кинотеатра "Искра" / Фото: Александр Деринг На первом этаже разработчики разместили фитнес-центр, магазины, кафе и другие общественные зоны – для них даже предусмотрели открытую галерею-веранду. Верхние этажи архитекторы отвели под офисы и апартаменты для сдачи в аренду.

Возвести объект рассчитывали в 2020 году и даже получили разрешение на строительство. Однако затем проект заморозили.