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Барнаульцы взбунтовались против строительства высотки на месте бывшего кинотеатра "Искра"

Высотку запроектировали на крошечном участке, рядом с панельными девятиэтажками и "зелёной" площадью

20 января 2023, 08:30, ИА Амител

Проект реконструкции здания бывшего кинотеатра
Проект реконструкции здания бывшего кинотеатра "Искра" / Фото: Александр Деринг

Жители Барнаула и администрация Индустриального района воспротивились строительству многоэтажного дома на месте бывшего кинотеатра "Искра". В декабре 2022 года инвестор обратился в мэрию, чтобы сменить назначение земельного участка под зданием. Без этого возведение высотки невозможно. Однако участники общественных обсуждений отметили, что стройка и будущий объект могут навредить ближайшим домам и вызвать "социальную напряжённость" в микрорайоне.

Слишком мало, слишком близко

Земельный участок, где планировали возвести высотку, расположен на ул. 50 лет СССР, 51а. На территории построено административное здание – бывший кинотеатр "Искра". Сейчас в нём базируются клуб, танцевальный центр, службы доставки еды и другие компании. Рядом с комплексом находятся площадь им. Жукова, две панельные девятиэтажки, детский сад, гаражи.

Пока участок площадью 34 сотки предназначен для размещения социальных, культурных, развлекательных и иных объектов. Обратившаяся в администрацию компания "Киномир" просила сделать территорию подходящей под "многоэтажную жилую застройку (высотную застройку)". Для этого мэрия и проводила общественные обсуждения.

В пресс-службе сети кинотеатров "Киномир" amic.ru сообщили, что не имеют отношения к земле: у компании нет такого юрлица. По информации открытых источников, ООО "Киномир" зарегистрировано в Барнауле в 2003 году, а его руководитель – Дмитрий Емельянов. Других компаний у предпринимателя нет.

Участие в обсуждении приняли трое жильцов ближайших домов и администрация Индустриального района. Барнаульцы указали, что участок слишком мал для высотного дома, из-за чего "на его территории невозможно разместить ни парковки, ни детские площадки". Также горожане опасались за судьбу зелёной зоны:

"Рядом находится берёзовая роща, которая пострадает при строительстве. Также это центральная площадь Индустриального района, на которой должен быть установлен памятник четырежды герою Советского Союза Г.К. Жукову". 

"Вредный" дом

Администрация Индустриального района перечислила около десяти причин, из-за которых строительство высотки на участке нужно запретить. Так, по мнению чиновников, потенциальная высотка располагается очень близко от ближайших домов и детского сада: при строительстве многоэтажки эти здания могут пострадать.

"Изменение состояния грунтового массива может повлечь снижение несущей способности оснований и фундаментов зданий, попадающих в зону влияния высотного строительства", – указали представители администрации.

Также чиновники отметили, что спецтехника сможет заезжать на площадку только по придомовой территории дома на ул. Георгиева, 44, создавая угрозу для жизни и здоровья его жителей, а шум от стройки будет доставлять барнаульцам неудобства. 

"При ведении высотной застройки могут быть нарушены нормы инсоляции, условия комфортности пешеходных зон на территории, прилегающей к площадке проектируемого объекта, возникнет повышенный уровень шума от машин и механизмов в подготовительном и основном периодах ведения строительно-монтажных работ. Вышеперечисленные факторы могут вызвать социальную напряжённость", – отметили чиновники.

В результате все замечания и предложения мэрия по итогу обсуждений передала в комиссию по землепользованию и застройке. Именно она будет решать вопрос о дальнейшей смене назначения земли.

Нереализованный проект

Здание "Искры" построено в начале 80-х годов прошлого столетия. Показ сеансов прекратили в 2008 году. В 2019 году архитектор Александр Деринг разработал проект реконструкции объекта. На существующем фундаменте предлагали возвести 10-этажное здание площадью 5 тыс. квадратных метров.

Проект реконструкции здания бывшего кинотеатра "Искра" / Фото: Александр Деринг На первом этаже разработчики разместили фитнес-центр, магазины, кафе и другие общественные зоны – для них даже предусмотрели открытую галерею-веранду. Верхние этажи архитекторы отвели под офисы и апартаменты для сдачи в аренду.

Возвести объект рассчитывали в 2020 году и даже получили разрешение на строительство. Однако затем проект заморозили.

 

Комментарии 72

  • Начинает просыпаться наше самосознание - самосознание простого народа вопреки самосознанию чиновничества.
    20 января, Гость   Ответить
  • да хоть забунтуйтесь
    20 января, Гость   Ответить
  • Да хоть забунтуйтесь, построят...! На ваши бунты всем начхать и наплевать... У нас правовое государство. Деньги всем правят.
    20 января, Гость   Ответить
  • Да, чинушам все по барабану!
    20 января, Гость   Ответить
  • спецтехника сможет заезжать на площадку только по придомовой территории дома на ул. Георгиева, 44----------- там же и от 51 дома можно заехать было? а вообще конечно это идиотизм с втыканием свечек на пятачках. на строителей 33 впендюрили высотку. оттуда до соседних домов доплюнуть можно.
    20 января, Гость   Ответить
  • В пресс-службе сети кинотеатров "Киномир" amic.ru сообщили, что не имеют отношения к земле: у компании нет такого юрлица." А какое название у их юрлица?
    20 января, Гость   Ответить
  • Гость, аналогичная ситуация по адресу Северо Западная 48 а , зачем его туда впихнули.
    20 января, Гость   Ответить
  • Всунут, втиснут, ничто их не остановит.
    20 января, Гость   Ответить
  • Мы, жители Сулимы, ПРОТИВ! Не смейте строить эти скворечники. Там сложился уже архитектурный ансамбль, аллея прекрасная и вообще... Стройте в поле, не лезьте на Сулиму!!!
    20 января, Гость   Ответить
  • Пусть построят музей, спортзал, мини-кинотеатр для арт-хаусных фильмов, или мини-театр для разных небольших и любительских коллективов, концертный зал и т.д., а не вот эту убогую свечку. И наконец-то уже уберите тот булыжник с площади и поставьте нормальный памятник Жукову. Можно через краудфандинг денег собрать и поставить памятник.
    20 января, Гость   Ответить
  • Мы, жители Сулимы, ПРОТИВ! - Да сфигали вы за всех Сулимовцев говорите? Мы вот не против.
    20 января, Гость   Ответить
  • там АНСАМБЛЬ??? АЛЕЯ???? вы вообще слепой походу, там нужно все перестраивать, такое убожество.
    20 января, Гость   Ответить
  • Можно через краудфандинг денег собрать и поставить памятник - Да нифига он там не нужен.
    20 января, Гость   Ответить
  • Идиоты. Одни овцы за, другие бараны против. Отвас вообще ничего не зависит. Чем больше нормальных домов сделают - тем лучше. Искра изжила себя.
    20 января, Гость   Ответить
  • Ансамбль, ага :-) Ржу, не могу. Одним сараем больше в этом убогом месте - ничего не изменит.
    20 января, Гость   Ответить
  • Гость, что нравятся тараканники?
    20 января, Гость   Ответить
  • Гость, какие дома? Никакой уникальной архитектуры нет. Лишь бы снести,а там хоть трава не расти.Одни тараканники строят.Чем писать такое,посмотрите архитектуру других сибирских городов,кроме Новосибирска,этот город потерял свою привлекательность.Чему радоваться,Речного вокзала нет,пристани тоже,скоро ковш засыпят.А природа не прощает.Скоро наступит время , а оно уже близко,когда эти "титаники" на Оби поплывёт.
    20 января, Гость   Ответить
  • Гость, ансамбль песни и пляски, убогие панели на пятаке этом и позорные гаражи
    20 января, Гость   Ответить
  • Гость, +
    20 января, Гость   Ответить
  • Хорошо бы на том месте построить не слишком большой арт-объект.Типа как в Лондоне огурчик.Гладкий,без пупырышек.
    20 января, Гость   Ответить
  • Мы, жители Сулимы, ПРОТИВ! Не смейте строить эти скворечники. Там сложился уже архитектурный ансамбль, аллея прекрасная и вообще... Стройте в поле, не лезьте на Сулиму!!!____ Абсолютно с вами согласна! Весь город испоганили этой точечной застройкой, теперь до Сулимы добраться решили. АУ , ЧИНОВНИКИ ! ТАМ ПЛОЩАДЬ ЖУКОВА находится!!! На памятник герою денег не нашлось, патриоты? Просто позорище какое-то... Руки прочь от Сулимы!!!!!!!
    20 января, Гость   Ответить
  • .Гладкий,без пупырышек. = домой купите анальную пробку и любуйтесь. Арт объекты им- обойдетесь. Там будет жилой дом и точка!
    20 января, Гость   Ответить
  • Мне непонятно, места в городе нет больше,что ли?? Ну хорошо,вы не хотите Поток "глубокий"расселять,ну снесите эти убогие рассыпающиеся двухэтажки по Ленинскому напротив парка Солнечный ветер и дальше. Ну это ж все равно будет выгодно построить там, даже если расселить пару домов. Ну они вообще город не украшают. И подобных домов полно,как полно пустырей и мест для застройки. А так воткнут свечку, а окружающие страдают-сразу куча машин, проблем и прочего
    20 января, Гость   Ответить
  • какой-то застройщик неопытный, обычно на общественном обсуждении народ "собирается" в соотношении 95% за, и 5% против, цифры приблизительные конечно
    20 января, Гость   Ответить
  • Про проспект Ленина согласен, там куча халуп разваливающихся, почему там нельзя строить-то ?
    20 января, Гость   Ответить
  • Жители домов, расположенных по ул. 50 лет СССР, 51 и Георгиева, 44, однозначно пострадают. Где гарантии, что эти старые дома останутся в целости? Кто застрахует соответствующие риски? Кто возместит потери в случае реализации рисков, вероятность которой очень высока. Наверное, те, кто поддерживает идею строительства многоэтажного дома??? А квартир (даже в ближайших от планируемой застройки подъездах) очень много! Или может быть те, кто принимает решения о смене назначения земли? Где соответствующий документ???? Это же элементарная логика..... Тем, кто пишет абсурдные вещи (не отвечая за свои слова) и принимает такие же (абсурдные) решения, следовало лучше учиться в школе и в институте (если у вас вообще имеется настоящее высшее образование))). Если только это не проплаченный заказ, а вы - захудалые исполнители.... (попахивает имеено этим).... Подумайте (если вам это ещё свойственно), прежде чем писать такое и принимать решения, влекущие выгоду единицам людей (застройщикам и тем, кто с ними в сговоре). Видимо, честным путем (по совести) деньги заработать ума не хватает!
    20 января, Гость   Ответить
  • что эти старые дома - не такие они и старые 40 лет норм. ну пострадают зашпаклюете трещины не переломитесь
    20 января, Гость   Ответить
  • Ну короче где подписи собирают за многоэтажку? место хорошее там выгодно квартирку потом иметь.
    20 января, Гость   Ответить
  • Гость, "У соседа корова сдохла... Мелочь, а приятно..." - это, видимо, про Вас))) И чего мы ещё хотим... Позорище.....!!!
    20 января, Гость   Ответить
  • Деревню в центре города сносите и застраивайте многоэтажками. Весь Ленинский проспект перестраивайте, у домов ходить страшно. Не лезьте на Сулиму!
    20 января, Гость   Ответить
  • место хорошее там выгодно квартирку потом иметь.*** Согласен, место очень хорошее. Учитывая, что центр города активно смещается в сторону Сулимы, еще и перспективное. Квартиры в этом районе сейчас уже по конским ценам, оно и понятно-всё в шаговой доступности, транспортная развязка, ТЦ, парк, про школы и поликлиники говорить нечего, всё рядом. Сам живу в этом районе, поэтому прекрасно понимаю, почему сюда застройщик метит.
    20 января, Гость   Ответить
  • транспортная развязка------- какая какая развязка? укажи ее координаты
    20 января, Гость   Ответить
  • Цетр города отстаётся в центре города это вы смещаетесь в сторону аэропорта
    20 января, Гость   Ответить
  • какая какая развязка? - разговор имеет в виду что все нужные ТО проходят рядом куда угодно
    20 января, Гость   Ответить
  • Странно, никогда администрации никакие причины не мешали согласовывать. Такое при каждой точечной застройке возникает.
    20 января, Гость   Ответить
  • какая какая развязка? укажи ее координаты----Вы район Сулима вообще не представляете??Остановки общественного транспорта на каждом углу и все в шаговой доступности. Уехать можно в любую точку города вообще без проблем. По этой причине лично я продал свой автомобиль еще 13 лет назад как сюда переехал с семьёй ,и ни разу не пожалел. Как правильно заметил следующий комментатор- до аэропорта тут тоже недалеко) А путешествуем мы всё равно только самолётами)
    20 января, Гость   Ответить
  • никогда администрации никакие причины не мешали - Да это просто муть подымают, типа бурной деятельности. Все будет построено обязательно.
    20 января, Гость   Ответить
  • Скажите пожалуйста, где подписать петицию против застройки?
    20 января, Гость   Ответить
  • Вы район Сулима вообще не представляете------ мой юный друг, я на сулиме прожил 15 лет и каждый угол там облазил в свое время. благо съехал оттуда 25 лет назад и сейчас бываю раз в неделю, маму навещаю. а теперь давай представим ситуацию. ты живешь в 51 доме и тебе надо утром к 9 часам быть на работе на ленина - чкалова. на какой разномастный и безпроблемный транспорт ты пойдешь? на пл. жукова или рабочую на 27? или на сухэ-батора на него же? или на панфиловцев или георгиева на 20 или 110? или м.б. на панфиловцев или рабочую или с.-батора на 144? или на панфиловцев - рабочую - 50 лет ссср на 35? так я напомню, что время час пик, транспорт весь битком забит. и это я еще хорошую локацию для работы предложил. а если на челюскинцев или красноармейском? так что не надо сказок про красивую жизнь на островке благополучия называемом сулима.
    20 января, Гость   Ответить
  • Гость, не все работают на дядю в центре города)
    20 января, Гость   Ответить
  • Я всю жизнь тут живу главное иметь работу не в центре, все под боком. И да аэропорт удобно близко)
    20 января, Гость   Ответить
  • так что не надо сказок про красивую жизнь - если вас так обидела Сулима не надо ляля что тут всем плохо. Нам хорошо, и не притесь все сюда.
    20 января, Гость   Ответить
  • не все работают на дядю в центре города)-------- ок, не на работу, а на учебу. что то принципиально изменилось? хотя как я и ожидал, никаких ответов по существу на заданный вопрос не будет. а будут только кривляния.
    20 января, Гость   Ответить
  • хотя как я и ожидал - наивный дядя кто в инете что кому обязан?
    20 января, Гость   Ответить
  • ,ну снесите эти убогие рассыпающиеся двухэтажки по Ленинскому напротив парка Солнечный ветер и дальше. Ну это ж все равно будет выгодно построить там, даже если расселить пару домов. Ну они вообще город не украшают.--------------- ваша быдловская сулима город не украшает. Если они лезут нам указывать, что надо делать в нашем районе, то я очень прошу, зафигачьте им там свечку вместо искры! И повыше домик, этажей 25! Чтобы не воняли...
    20 января, Гость   Ответить
  • то я очень прошу, зафигачьте им там свечку вместо искры! И повыше домик, этажей 25! Чтобы не воняли...___И этот человек пишет про быдловскую Сулиму...))))Центровая культура попёрла))))
    20 января, Гость   Ответить
  • Центровая культура попёрла))))-------- какая центровая то? потоковщина гонимая.
    20 января, Гость   Ответить
  • Центровые реально обиженки. Не обращайте внимание.
    20 января, Гость   Ответить
  • Центровая культура попёрла))))------------- сулима завидует! А СВЕЧКУ ВАМ ВОТКНУТ, ДА НЕ ОДНУ!
    20 января, Гость   Ответить
  • Заголовок неправильный! Барнаульцы как раз поддерживают застройку Сулимы современными домами повышенной этажности. Сулима – депрессивный район. Убогая однообразная архитектура этой части города сформировала психически нездоровых людей. Надо их лечить. Изменять визуальный ряд посредством возведения новых красивых высоких зданий.
    20 января, Гость   Ответить
  • Этому "Гостю" тоже видно деньги платят.
    20 января, Гость   Ответить
  • Гость, это потому что вы не в них живёте, а жили бы, так помалкивали. Конкретно Вы, скажите, вам зачем эта высотка? Все высказывающие ЗА стройку, расскажите поподробнее, зачем вам нужна вырубка сквера и сама высотка?
    20 января, Гость   Ответить
  • Против ,разведут грязь , шум и все деревья погубят.
    20 января, Гость   Ответить
  • Гость, Люди!!! Все интеллигенты в центре (пока ещё) города давно перевелись (судя по представителям Центра в данном чате) .... Остались (или переехали туда... в надежде стать частью "высшего общества"....)))) мнимые "аристократы"...., которые умудряются лезть во все щели... Научитесь хотя бы (для начала) грамотно выражать собственные мысли (если они у вас есть, конечно)))) и приводить достойные аргументы. А то одна злость.....Запомните, чем человек проще и скромнее (не зазнается... а то центр...)))))), тем умнее!!! Не смешите народ! Хоть маскируйтесь (не вынося на всеобщее обозрение собственное скудоумие)! Действительно, с дорогами в этом районе беда. Пробки с самого утра..... Автобусы переполнены (люди зайти в них не могут) .... Машины стоят... Какой ещё здесь дом????!!! Чтобы вообще все встало????!!! Да, и где застройщик собирается брать землю для парковок и т. п.??? Или у кого-то эту землю "отжать" собирается????! Залесть на чужую территорию... Отличный вариант!!! Владеет маленьким участком (в центре земля дорогая...не по карману)))), а обогатиться, за счет кого-то, желает... Чем выше дом, тем больше денег...!!! И почему речь идёт о КОМПАНИИ, которая обратилась в администрацию??? Почему это не ООО, ОАО и т. д., владельцев которых очень легко вычислить??? Наверное, есть чего бояться????!!!! Но ведь все же по закону?))) Не так ли????))))))
    20 января, Гость   Ответить
  • А чиновникам позор! До сих пор на могут решить судьбу недостроя вместо рынка на Панфиловцев х П-тракт, это место не могут до ума довести, теперь до пл.Жукова добрались!!! Подумайте о судьбе жильцов, каково им будет два года любоваться этой стройкой-помойкой!
    20 января, Гость   Ответить
  • Рынок снесли ,гробельник поставили, мол янтарный построили(в который я по крайней мере не хожу, всë в три дорого,да и сколько был там не людно),ща ещë искру снесут втиснут свечку (если достроят то хорошо а то и так бросят),парковки негде делать ,не подъедешь полноценно, а зная наших проектировщиков с их расчетами врезаться в соседний дом, а там как канализация итд выдержит нет им всë равно уже построили деньги получили и забыли.
    20 января, Гость   Ответить
  • ща ещë искру снесут втиснут свечку (если достроят то хорошо а то и так бросят),парковки негде делать ,не подъедешь полноценно------почто вы красивый островок "сулима" замарали? это же царствие небесное... бггг
    20 января, Гость   Ответить
  • Действительно, с дорогами в этом районе беда. Пробки с самого утра..... Автобусы переполнены (люди зайти в них не могут) .... Машины стоят... Какой ещё здесь дом????!!! --------- я эти вопросы и задавал. пожил на сулиме когда бегал на попова-энтузиастов чтобы на учебу успеть. но от жителей "райского уголка" здравого ответа так и не услышал. кто то чирканул мол даже машину продал. но это написал мирдверьмяч...
    20 января, Гость   Ответить
  • Научитесь хотя бы (для начала) грамотно выражать собственные мысли (если они у вас есть, конечно)))) и приводить достойные аргументы. А то одна злость.....Запомните, чем человек проще и скромнее (не зазнается... а то центр...)))))), тем умнее!!! Не смешите народ! Хоть маскируйтесь (не вынося на всеобщее обозрение собственное скудоумие)! -------------------- Ну да. У нас одна злость. А тебя почитать - добрейшей души человек! Сразу видно: грамотный))) имеет свои мысли))) скромный))) обладает исключительным умом)))
    20 января, Гость   Ответить
  • А, так сулимцы не против строек свечек во всех немыслимых местах в других районах города. Только не хотят, чтобы именно их уплотняли. Вместо этого они предлагают ухудшать жизнь барнаульцам, проживающим не на Сулиме. Так вот. На их «доброту» будем отвечать симметрично.
    20 января, Гость   Ответить
  • Гость, Завидуйте молча, "сливки общества".... И пишите по существу....А то как бабы на базаре... Лучшая защита - это нападение? Больше нечем вам отличиться? И правда, одна агрессия....Вам плохо.. и пусть другим будет плохо? Вступайте в конструктивный диалог. Ps: тыкать незнакомому человеку - не хорошо (сами себя каждый раз зарываете... ))))
    21 января, Гость   Ответить
  • Здесь обсуждается реальная проблема строительства многоэтажного дома по конкретному адресу. Множество аргументов указывает на нецелесообразность расположения дома в данной местности (только выгода для застройщика и тех, кто с ним в сговоре). Пострадают жильцы соседних домов и жители потенциальной новостройки. Пока что те, кто выступает "за" строительство, не привели ни одного достойного аргумента. Возникает вопрос, почему эти люди так активно участвуют в переписке? Вы являетесь представителями застройщика? С вами обещали поделиться? Или вы просто озлоблены на эту жизнь? Сочувствуем.
    21 января, Гость   Ответить
  • Гость, Какую травку с утра курил?
    21 января, Гость   Ответить
  • Гость, Правильно говоришь. Вот и надо строить возле аэропорта с новой планировкой, парковками, новыми теплотрассами, электросетями, канализацией, детсадами, школами. Чего сюда лезть.
    21 января, Гость   Ответить
  • Я живу в доме по адресу улица Георгиева, дом 44 с 1980 года с начала заселения. Нам еще в школе ежегодно доводили до нашего сведения, что под зданием кинотеатра «Искра» находится вход в бомбоубежище в который должны быть эвакуированы жители ближайших домов и строений нашего микрорайона. Поэтому на месте кинотеатра «Искра» и на прилагающей к ней территории нельзя ничего стоить и менять инфраструктуру. А так же строительство многоэтажного дома повлечет с собой уничтожение сквера, а также площади Жукова. Около бывшего кинотеатра «Искара» нет своих подъездных путей, значит они будут ездить через дома по улицам : Георгиева, 44 и 50 Лет СССР, 51. Есть большая вероятность, что дома по этим адресам не выдержит и развалится панельные дома от механических работ по вбиванию свай и разрывание фундамента. Расстояние между адресом улица 50 Лет СССР,51а и Георгиева,44 очень маленькое и не соответствует стандартам строительства. А так же там под землей проходят водные и тепло трубы. А так же стройка- это шум и грязь. Я против строительства многоэтажного дома по адресу: улица 50 Лет СССР, 51 корпус а.
    21 января, Гость   Ответить
  • Гость, поддерживаю,полностью согласна с вами
    21 января, Гость   Ответить
  • Поддерживаю
    21 января, Гость   Ответить
  • Вон в Центральном районе строят новые дома впритык к старым и ничего ещё не развалилось! Даже к городской админке практически пристроили жилой дом - сотрудники все живы, даже мэр. А на Сулиме, можно подумать, песочные дома, ткни и развалятся! Строения там относительно новые, возведены в брежневское время. Если бы расстояние не соответствовало строительным нормам, никто бы не рассматривал проект. Тем более, что предполагается подземная парковка. Что большой плюс. Жительница Киева писала, что радуется, что купила квартиру в современном доме - в случае тревоги прячется в парковке.
    21 января, Гость   Ответить
  • Бомбоубежище надо сохранять А то ни дай боже
    21 января, Гость   Ответить
  • Я тоже против застройки этой территории. Здание кинотеатра "Искра" надо выкупить администрации района и отдать детскому центру творчества Индустриального района. Это самое удобное место для досугового занятия детей.В шаговой доступности 101, 114, 125, 112, 88, 84, 81, 123 школы. Можно детей приводит на просмотр учебных фильмов, организовать кружки по интересам, а рощу вокруг здания будут убирать сами школьники, что раньше и практиковалось. Убрать поставленные в роще гаражи, навести порядок. А когда вокруг развели бардак, то и дела нет никому, что строится, кому предназначается.Зеленых уголков остаётся все меньше и меньше, даже не можем сохранить то, что было посажено 40 лет назад. А что оставим детям?...
    21 января, Гость   Ответить
  • Сторонники строительства данного дома продолжают писать бред....собирая все в кучу....Хоть бы подготовились нормально)))) Судя по всему, вы представители застройщика. Как вас там? Петя, Маша....? Выйдите уже из тени... Не надо прикрываться КОМПАНИЕЙ))) ООО, ОАО? Название? А то "из-за печи не лепечут". И не надо здесь строителям рассказывать про строительные нормы)))) Мы все должны думать о развитии города (инфраструктуры....) в целях улучшения качества жизни большинства людей (а не отдельной кучки жадных застройщиков..., желающих сделать деньги из воздуха (у которых даже собственная территория не позволяет возвести такой высотный дом; на каких основаниях с вами должны делиться территорией, которой и так очень мало ?????)). На дорогах огромные пробки, старая канализация....Осваивайте новые территории (где ваши дома будут по-настоящему востребованными со стороны общества), если вы такие умные и порядочные (а то про строительные нормы заговорили ))) Хоть бы про жителей этой потенциальной новостройки подумали... Или главное - "срубить побольше" с потенциальных клиентов? "Деньги не пахнут"?
    21 января, Гость   Ответить
  • Интересно, а кто выдавал разрешение на строительство дома в районе рынка на пересечении Павловский тракт - Панфиловцев? Теперь это местная достопримечательность))) Уж сколько лет))) Вот только много людей вокруг знало, что дом здесь строить нельзя... Но наши "компетентные органы" решили иначе (рассчёты и всё такое))) Кто оказался прав? Правда жизни)
    21 января, Гость   Ответить
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