Меры безопасности усилили на въезде в Барнаул
Полицейские тщательно осматривают автомобили
24 марта 2024, 17:55, ИА Амител
Полицейские на посту / Фото: телеграм-канал "Барнаул № 1"
На въезде в Барнаул усилили меры безопасности. Об этом сообщили подписчики паблика "Барнаул № 1".
По словам автора сообщения, правоохранители с собаками тщательно осматривают автомобили. Ранее сообщалось, что в Алтайском крае усилят меры безопасности.
В соседней Новосибирской области правоохранители дежурят у торговых центров. Сотрудники Росгвардии проверяют спортивные, развлекательные и общественные учреждения.
Ранее сообщалось, что барнаульцы продолжают нести цветы к стихийным мемориалам в память о жертвах "Крокус Сити Холла".
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