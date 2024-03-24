Меры безопасности усилили на въезде в Барнаул

Полицейские тщательно осматривают автомобили

24 марта 2024, 17:55, ИА Амител

Полицейские на посту / Фото: телеграм-канал "Барнаул № 1"

На въезде в Барнаул усилили меры безопасности. Об этом сообщили подписчики паблика "Барнаул № 1".

По словам автора сообщения, правоохранители с собаками тщательно осматривают автомобили. Ранее сообщалось, что в Алтайском крае усилят меры безопасности.

В соседней Новосибирской области правоохранители дежурят у торговых центров. Сотрудники Росгвардии проверяют спортивные, развлекательные и общественные учреждения.

Ранее сообщалось, что барнаульцы продолжают нести цветы к стихийным мемориалам в память о жертвах "Крокус Сити Холла".