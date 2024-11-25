Меры против телефонного мошенничества согласуют в России

Законопроект планируют рассмотреть до конца 2024 года

25 ноября 2024, 14:45, ИА Амител

Экран смартфона / Фото: unsplash.com / Dimitri Karastelev

Минцифры направило на согласование российским ведомствам пакет из 30 новых мер против телефонного мошенничества. Об этом сообщает ТАСС.

"Это большой, комплексный законопроект, он находится на согласовании. Я думаю, [согласование] до конца года займет время. Я [четкие] сроки не готов сказать – там много больших, фундаментальных изменений", – заявил министр цифрового развития Максут Шадаев.

Согласовать нововведения с правоохранительными органами и ЦБ планируют до конца текущего года.

Часть из 30 мер уже известна: