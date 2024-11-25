Меры против телефонного мошенничества согласуют в России
Законопроект планируют рассмотреть до конца 2024 года
25 ноября 2024, 14:45, ИА Амител
Экран смартфона / Фото: unsplash.com / Dimitri Karastelev
Минцифры направило на согласование российским ведомствам пакет из 30 новых мер против телефонного мошенничества. Об этом сообщает ТАСС.
"Это большой, комплексный законопроект, он находится на согласовании. Я думаю, [согласование] до конца года займет время. Я [четкие] сроки не готов сказать – там много больших, фундаментальных изменений", – заявил министр цифрового развития Максут Шадаев.
Согласовать нововведения с правоохранительными органами и ЦБ планируют до конца текущего года.
Часть из 30 мер уже известна:
- формирование базы голосов телефонных мошенников;
- запрет массовых спам-звонков, обзвонов и СМС-рассылок;
- маркировка звонков от юрлиц.
15:25:25 25-11-2024
А может просто запретить выдавать кредиты онлайн?
15:43:24 25-11-2024
Гость (15:25:25 25-11-2024) А может просто запретить выдавать кредиты онлайн?...
Не кредитом единым мошенники живут. Нужно понимать, что мошенники обзвонили всех нас по много раз. А это значит, что инфраструктура мошенников огромная и она точно тесно связана с теми, кто собирает наши персональные данные: банки, операторы связи и т.д. Мошенники не самостоятельное звено
16:13:15 25-11-2024
Гость (15:43:24 25-11-2024) Не кредитом единым мошенники живут. Нужно понимать, что ... чем больше инфраструктура, тем проще ее вычислить. теоретически. мошенничество происходит путем перевода средств в банке. и почему-то найти мошенников при этом не возможно. даже если "безопасные" счета и пр. на подставных лиц, то это уже работа для соответствующих органов. Если ограничивать все, чем могут воспользоваться мошенники, то это много чего касается.
15:50:15 25-11-2024
Гость (15:25:25 25-11-2024) А может просто запретить выдавать кредиты онлайн?... а как же оформление кредита в приступе шопоголизма? банки же потеряют 50% заемщиков точно, а может и больше.
15:51:48 25-11-2024
Что -то с самозапретом на кредиты тянут. Мне одному это кажется подозрительным
16:06:14 25-11-2024
Гость (15:51:48 25-11-2024) Что -то с самозапретом на кредиты тянут. Мне одному это каже... Не, не одному. И ничо подорзительного. Законы очень нужные товарищам комунадо принимаются влет, за одну ночь. От внесения предложения до подписания.