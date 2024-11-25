НОВОСТИПолитика

Меры против телефонного мошенничества согласуют в России

Законопроект планируют рассмотреть до конца 2024 года

25 ноября 2024, 14:45, ИА Амител

Экран смартфона / Фото: unsplash.com / Dimitri Karastelev
Экран смартфона / Фото: unsplash.com / Dimitri Karastelev

Минцифры направило на согласование российским ведомствам пакет из 30 новых мер против телефонного мошенничества. Об этом сообщает ТАСС.

"Это большой, комплексный законопроект, он находится на согласовании. Я думаю, [согласование] до конца года займет время. Я [четкие] сроки не готов сказать – там много больших, фундаментальных изменений", – заявил министр цифрового развития Максут Шадаев.

Согласовать нововведения с правоохранительными органами и ЦБ планируют до конца текущего года.

Часть из 30 мер уже известна:

  • формирование базы голосов телефонных мошенников;
  • запрет массовых спам-звонков, обзвонов и СМС-рассылок;
  • маркировка звонков от юрлиц.
Смартфон / Фото: pxhere.com/ru/photo/3914

Мошенники используют старые номера, чтобы воровать данные

Специалисты рекомендуют проверять, чтобы никто не мог получить ваш старый номер
НОВОСТИОбщество
Госдума законопроекты законы

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

15:25:25 25-11-2024

А может просто запретить выдавать кредиты онлайн?

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:43:24 25-11-2024

Гость (15:25:25 25-11-2024) А может просто запретить выдавать кредиты онлайн?...
Не кредитом единым мошенники живут. Нужно понимать, что мошенники обзвонили всех нас по много раз. А это значит, что инфраструктура мошенников огромная и она точно тесно связана с теми, кто собирает наши персональные данные: банки, операторы связи и т.д. Мошенники не самостоятельное звено

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:13:15 25-11-2024

Гость (15:43:24 25-11-2024) Не кредитом единым мошенники живут. Нужно понимать, что ... чем больше инфраструктура, тем проще ее вычислить. теоретически. мошенничество происходит путем перевода средств в банке. и почему-то найти мошенников при этом не возможно. даже если "безопасные" счета и пр. на подставных лиц, то это уже работа для соответствующих органов. Если ограничивать все, чем могут воспользоваться мошенники, то это много чего касается.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

15:50:15 25-11-2024

Гость (15:25:25 25-11-2024) А может просто запретить выдавать кредиты онлайн?... а как же оформление кредита в приступе шопоголизма? банки же потеряют 50% заемщиков точно, а может и больше.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:51:48 25-11-2024

Что -то с самозапретом на кредиты тянут. Мне одному это кажется подозрительным

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:06:14 25-11-2024

Гость (15:51:48 25-11-2024) Что -то с самозапретом на кредиты тянут. Мне одному это каже... Не, не одному. И ничо подорзительного. Законы очень нужные товарищам комунадо принимаются влет, за одну ночь. От внесения предложения до подписания.

  10 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров