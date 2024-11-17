Мошенники используют старые номера, чтобы воровать данные

Специалисты рекомендуют проверять, чтобы никто не мог получить ваш старый номер

17 ноября 2024, 18:45, ИА Амител

Смартфон / Фото: pxhere.com/ru/photo/3914

Роскачество предупреждает: большинство телефонных номеров, продаваемых в салонах связи, ранее принадлежало другим абонентам. Об этом сообщает "Газета.ру".

Это может открыть новому владельцу доступ к аккаунтам старого пользователя на различных сервисах, включая банковские профили, что представляет опасность для мошенников. Если номер телефона подключен к мобильному банку или социальным сетям, мошенники могут получить доступ к финансовым операциям и аккаунтам, что может привести к краже денег или злоупотреблению данными.

Во избежание таких рисков, Роскачество рекомендует удалить старый номер из интернет-банка и социальных сетей через онлайн-кабинет или в отделении банка.

Кроме финансовых рисков, использование старого номера может привести к утечке личных данных и доступу к аккаунтам в мессенджерах и социальных сетях. Поэтому важно отключить старый номер от всех сервисов и приложений для предотвращения возможных проблем.