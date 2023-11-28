Мешала гулять: знакомые рассказали о матери, избившей новорожденную дочь в Барнауле
24-летняя девушка — сирота. По словам окружающих, она не способна выполнять даже обычные дела в быту
28 ноября 2023, 16:00, ИА Амител
Знакомые девушки, которая избила новорожденную дочь в кризисном центре Барнаула, рассказали о ней. Как сообщает "КП на Алтае", она одна жила в селе Поспелиха и вела "свободный образ жизни".
По их словам, молодая мать – сирота. Она якобы не способна выполнять даже обычные дела в быту. Кто является отцом ребенка, неизвестно. Девушка якобы хотела сделать тест ДНК, но передумала. На момент избиения в кризисном центре дочке был всего месяц.
"От ребенка она отказывалась еще в роддоме, но врачи уговорили ее оставить девочку у себя", – рассказала женщина, которая знала ее через знакомых.Некоторые собеседники журналистов отметили, что девушка не отвечала на вопрос, зачем она оставила ребенка. При этом ребенок ей "мешал гулять" и "вести свободный образ жизни".
Напомним, что инцидент произошел 25 ноября в краевом кризисном центре. Мать не смогла успокоить ребенка и избила его. По сообщениям СМИ, у младенца обнаружили закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом костей черепа.
Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего"). Оно находится на контроле председателя СКР Александра Бастрыкина. Следователи будут ходатайствовать об аресте девушки.
16:25:45 28-11-2023
Спрашивается, какого художника врачи уговорили ее оставить ребенка себе???
17:43:08 28-11-2023
интересно как чувствуют себя уговаривальщицы
17:28:02 28-11-2023
Сирота и мать одиночка абсолютно одна и ни какой помощи.
17:45:36 28-11-2023
Гость (17:28:02 28-11-2023) Сирота и мать одиночка абсолютно одна и ни какой помощи. ... одна, никакой помощи и рожать? что бы полляма маткапитала получить, не?
17:34:12 28-11-2023
врачей привлечь за психологическое давление на недомать
17:35:51 28-11-2023
вот одна из истинных причин, почему чайлдфри против запрета абортов тут орали - "Мешала гулять". Вторая - "мне надо строить карьеру". Все остальные отговорки от лукавого, если эгоист/ка, то хоть сирота, хоть нет
11:01:01 29-11-2023
Гость (17:35:51 28-11-2023) вот одна из истинных причин, почему чайлдфри против запрета ... Вам честно говорят: - "не НЕМОГУ/НЕХОЧУ детей". Вы: - "эгоистка, быстро рожай". Ок, все рожают и ненавидят детей, потому что их заставили. Итог - ребенок избит/убит, но лично вы очень счастливы, потому что ПОБЕДИЛИ и заставили всех рожать) Ура!
17:48:58 28-11-2023
Аборты если запретят, ещё не то будет
12:23:03 29-11-2023
Девушка якобы хотела сделать тест ДНК, но передумала Всю Поспелиху проверить денег не хватило?