Мешала гулять: знакомые рассказали о матери, избившей новорожденную дочь в Барнауле

24-летняя девушка — сирота. По словам окружающих, она не способна выполнять даже обычные дела в быту

28 ноября 2023, 16:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Знакомые девушки, которая избила новорожденную дочь в кризисном центре Барнаула, рассказали о ней. Как сообщает "КП на Алтае", она одна жила в селе Поспелиха и вела "свободный образ жизни".

По их словам, молодая мать – сирота. Она якобы не способна выполнять даже обычные дела в быту. Кто является отцом ребенка, неизвестно. Девушка якобы хотела сделать тест ДНК, но передумала. На момент избиения в кризисном центре дочке был всего месяц.

"От ребенка она отказывалась еще в роддоме, но врачи уговорили ее оставить девочку у себя", – рассказала женщина, которая знала ее через знакомых.Некоторые собеседники журналистов отметили, что девушка не отвечала на вопрос, зачем она оставила ребенка. При этом ребенок ей "мешал гулять" и "вести свободный образ жизни".

Напомним, что инцидент произошел 25 ноября в краевом кризисном центре. Мать не смогла успокоить ребенка и избила его. По сообщениям СМИ, у младенца обнаружили закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом костей черепа.

Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего"). Оно находится на контроле председателя СКР Александра Бастрыкина. Следователи будут ходатайствовать об аресте девушки.