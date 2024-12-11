Небольшой снег пойдет, но не везде

11 декабря 2024, 06:00, ИА Амител

Солнце пробивается сквозь покрытые инеем ветви берез / Фото: amic.ru

В Алтайском крае днем 11 декабря похолодает до -12 градусов. Местами температура опустится еще ниже. Об этом рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.

По краю температура опустится до -7...-12 градусов, местами по востоку – до -17. В некоторых районах пройдет небольшой снег. На дорогах – местами гололедица.

В Барнауле же столбики термометров покажут -8...-10 градусов. Преимущественно обойдется без осадков. В утренние часы возможна изморозь, туман. На дорогах также местами гололедица.

По всему краю и в его столице ожидается юго-западный ветер, 8-13 м/с, местами с порывами до 18 м/с.