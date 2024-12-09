К концу недели температура повысится на 7-10 градусов и будет около нормы и на два градуса выше

09 декабря 2024, 14:32, ИА Амител

Снег и холод в Барнауле / Фото: amic.ru

В Западной Сибири в начале этой недели будут 30-градусные морозы, а к концу недели температура существенно повысится, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В первые два-три дня этой недели будет наблюдаться холодная погода в результате действия Восточно-Сибирского антициклона.

"Морозы ночью, двузначные отрицательные температуры – 25-30 градусов", – отметил климатолог.

Дневные значения ожидаются в диапазоне -15...-20 градусов, что примерно на восемь градусов ниже нормы. А к концу недели температура повысится на 7-10 градусов и будет около нормы и на два градуса выше.