По Сибири вначале ударят морозы до -30 градусов, а потом потеплеет "как на юге"
К концу недели температура повысится на 7-10 градусов и будет около нормы и на два градуса выше
09 декабря 2024, 14:32, ИА Амител
В Западной Сибири в начале этой недели будут 30-градусные морозы, а к концу недели температура существенно повысится, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
В первые два-три дня этой недели будет наблюдаться холодная погода в результате действия Восточно-Сибирского антициклона.
"Морозы ночью, двузначные отрицательные температуры – 25-30 градусов", – отметил климатолог.
Дневные значения ожидаются в диапазоне -15...-20 градусов, что примерно на восемь градусов ниже нормы. А к концу недели температура повысится на 7-10 градусов и будет около нормы и на два градуса выше.
"Эти аномалии, когда на севере России зимой теплее, чем на юге Сибири, – редкость большая", – подытожил он.
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