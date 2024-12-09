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По Сибири вначале ударят морозы до -30 градусов, а потом потеплеет "как на юге"

К концу недели температура повысится на 7-10 градусов и будет около нормы и на два градуса выше

09 декабря 2024, 14:32, ИА Амител

Снег и холод в Барнауле / Фото: amic.ru
Снег и холод в Барнауле / Фото: amic.ru

В Западной Сибири в начале этой недели будут 30-градусные морозы, а к концу недели температура существенно повысится, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В первые два-три дня этой недели будет наблюдаться холодная погода в результате действия Восточно-Сибирского антициклона.

"Морозы ночью, двузначные отрицательные температуры – 25-30 градусов", – отметил климатолог.

Дневные значения ожидаются в диапазоне -15...-20 градусов, что примерно на восемь градусов ниже нормы. А к концу недели температура повысится на 7-10 градусов и будет около нормы и на два градуса выше.

"Эти аномалии, когда на севере России зимой теплее, чем на юге Сибири, – редкость большая", – подытожил он.

Зима в Барнауле / Фото: amic.ru

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