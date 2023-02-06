Окружать будущий ЖК будут административные корпуса и склады

06 февраля 2023, 09:10, ИА Амител











































Проект ЖК на ул. Пушкина, 23 / Фото: ООО "Мастерская Золотова"

В прибрежной части Барнаула возведут десятиэтажный дом с подземной парковкой и массивным забором. Впервые ЖК презентовали на градсовете в конце мая 2022 года, но комиссия посчитала проект "сырым" и отправила на доработку. В результате авторы полностью изменили эскизы и представили их повторно.

Просторнее и легче

Многоэтажку запроектировали на ул. Пушкина, 23, в окружении складов. В первом варианте ЖК, который разработал архитектор Владимир Золотов, дом примыкал вплотную к одному из хозяйственных корпусов, который был частью подземной парковки. Это решение на заседании в мае 2022 года комиссия раскритиковала. В новой версии проекта склад, примыкающий к дому, решено снести, а два участка (на ул. Пушкина, 23, и Ползунова, 34) объединить.

"В декабре 2022 года получили новый ГПЗУ (градостроительный план земельного участка, – прим. ред.). Участок по благоустройству остался неизменным. Там было три здания склада, все снесены, стало свободнее и легче проектировать", – отметил Владимир Золотов.

Также архитекторы предусмотрели подсветку здания, а недалеко от Ковша – площадку для выгула домашних животных. Авторы усилили детализацию объекта и добавили деталей на фасаде, реализовали "ступенчатое" восприятие дома.

"Мы использовали прозрачный забор: пространство улицы отгораживается от двора, что повышает комфорт для территории дома. Такой забор по масштабу соответствует застройке улицы и создаёт со зданием разноплановую композицию. Забор может быть в разной гамме. Предусмотрена его подсветка", – сказал Владимир Золотов.

Проект ЖК на ул. Пушкина, 23, представленный в 2022 году / Фото: ООО «Мастерская Золотова»

Под двором здания сохранили парковку, увеличив число машино-мест с 16 до 40. Ещё 12 парковок находятся во дворе. Выросло и количество квартир в доме: изначально их было 63, стало 71. Архитекторы предложили и два цветовых решения фасадов: одно в оранжево-бежевой гамме, второе – в серо-бежевых цветах.

Риски на совести

Несмотря на тщательную переработку проекта, в новом варианте комиссия также нашла недостатки. Директор компании "Алгоритм" Ксения Белоусова обратила внимание, что квартиры на первом этаже дома утром перекрывает существующее четырёхэтажное здание, из-за чего в помещения не поступает солнечный свет.

Владимир Золотов ответил, что нормативы по инсоляции в проекте соблюдены, но со "скрипом". Поэтому сейчас инвестор (ООО "На Ползунова" предпринимателя Аркадия Вахлова) думает о том, чтобы отказаться от квартир на первых уровнях.

"Есть возможность использования первого этажа как помещений общего пользования, но для жильцов дома: обустроить там детсад, зоны отдыха взрослых, игровые. Этот вопрос обсуждается", – сказал он.

Главный инженер "Алтайгражданпроекта" Евгений Башкиров спросил у автора, считает ли он этот проект комфортным для проживания. Владимир Золотов ответил утвердительно:

"Это закрытый двор, где не может быть посторонних, он улучшает пешеходные и транспортные связи. Есть участок благоустройства, который невозможен для застройки, южная сторона двора солнечная, открытая. Эта комфортная компоновка территории. В северной части есть одноэтажный гараж. Если в дальнейшем заказчик закажет проект благоустройства, то стена этого гаража будет окрашена в белый цвет, на ней можно выполнить граффити, пейзажи. До других зданий расстояние больше 15 метров".

Однако комиссия с доводами автора не согласилась. По мнению бывшего главного архитектора Барнаула Сергея Боженко, жильцы многоэтажки могут столкнуться с неудобствами при проживании, а вопрос грунтовых вод останется нерешённым.

"Место дискомфортное. Этот дискомфорт будет обостряться в зимнюю пору, когда пространство двора начнут заметать сугробы. Также дискомфорт может проявляться в наличии сквозного движения с верхней улицы на нижнюю. Будут жалобы от жильцов. Все эти риски на совести заказчика. Однозначно жильё на первых этажах будет дешевле. Есть проблема борьбы с грунтовыми водами. Если на этапе рассмотрения на градсовете проектная организация не дала никаких предложений по снижению уровня грунтовых вод, меня это настораживает. Обратите на это внимание", – рекомендовал эксперт.

Впрочем, ещё раз отправлять проект на доработку комиссия не стала. Застройщику посоветовали лишь в рабочем порядке уточнить всё, о чём говорили члены градсовета.