Место убийства родственников Стаса Намина сняли на видео

Журналисты застали одноэтажный дом без оцепления. Ворота оказались закрыты, но на крыльце горел свет

19 октября 2023, 17:23, ИА Амител

Место убийства родственников основателя группы "Парк Горького" Стаса Намина сняли на видео. Кадры семейного коттеджа показал телеканал "360".

Журналисты застали одноэтажный дом без оцепления. Ворота оказались закрыты, но на крыльце горел свет. Сам Намин отказался давать комментарии, а его помощница заявила, что дата похорон погибших пока неизвестна.

Напомним, что тела 30-летнего Артема Микояна и 85-летней Полины Ткаченко обнаружили ночью 19 октября. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство двух и более лиц". По данным СМИ, фигурантом дела стал 39-летний Роман Микоян, сын супруги Стаса Намина.

По одной из версий, мужчина поругался с родственниками из-за продажи дома.