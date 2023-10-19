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Стас Намин заявил, что не общался с сыном, подозреваемым в двойном убийстве

Музыкант добавил, что не одобрял образ жизни Романа

19 октября 2023, 16:35, ИА Амител

Фото: Shot
Фото: Shot

Рок-музыкант Стас Намин, сына и тещу которого зарезали на даче, заявил, что не общался со старшим сыном Романом, подозреваемым в преступлении. Его слова передает Shot.

"Роман – сын от первого брака бывшей жены Галины, с которой мы разведены уже более 15 лет", – сказал Намин.

Он добавил, что молодого человека несколько раз привлекали по подозрению в убийстве, он увлекался азартными играми и употреблял наркотики.

По словам Намина, убитый сын Артем жалел брата, несмотря на его маргинальный образ жизни. 

Убийство Знаменитости

Комментарии 4

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Гость

17:33:11 19-10-2023

несколько раз привлекали по подозрению в убийстве, он увлекался азартными играми и употреблял наркотики.----Действительно,необычный образ жизни,даже можно сказать,маргинальный.

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Гость

18:16:13 19-10-2023

Теперь с гордостью папаша может говорить, что не общался с сыном. Может быть, если бы он вложил в него силы, воспитание, то парень бы пошел по другой дороге.

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Гость

20:45:47 19-10-2023

От осинки не родятся апельсинки

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Гость

06:02:27 20-10-2023

Гость (20:45:47 19-10-2023) От осинки не родятся апельсинки ... это не его сын

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