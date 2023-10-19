Стас Намин заявил, что не общался с сыном, подозреваемым в двойном убийстве

Музыкант добавил, что не одобрял образ жизни Романа

19 октября 2023, 16:35, ИА Амител

Фото: Shot

Рок-музыкант Стас Намин, сына и тещу которого зарезали на даче, заявил, что не общался со старшим сыном Романом, подозреваемым в преступлении. Его слова передает Shot.

"Роман – сын от первого брака бывшей жены Галины, с которой мы разведены уже более 15 лет", – сказал Намин.

Он добавил, что молодого человека несколько раз привлекали по подозрению в убийстве, он увлекался азартными играми и употреблял наркотики.

По словам Намина, убитый сын Артем жалел брата, несмотря на его маргинальный образ жизни.