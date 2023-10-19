Стас Намин заявил, что не общался с сыном, подозреваемым в двойном убийстве
Музыкант добавил, что не одобрял образ жизни Романа
19 октября 2023, 16:35, ИА Амител
Фото: Shot
Рок-музыкант Стас Намин, сына и тещу которого зарезали на даче, заявил, что не общался со старшим сыном Романом, подозреваемым в преступлении. Его слова передает Shot.
"Роман – сын от первого брака бывшей жены Галины, с которой мы разведены уже более 15 лет", – сказал Намин.
Он добавил, что молодого человека несколько раз привлекали по подозрению в убийстве, он увлекался азартными играми и употреблял наркотики.
По словам Намина, убитый сын Артем жалел брата, несмотря на его маргинальный образ жизни.
17:33:11 19-10-2023
несколько раз привлекали по подозрению в убийстве, он увлекался азартными играми и употреблял наркотики.----Действительно,необычный образ жизни,даже можно сказать,маргинальный.
18:16:13 19-10-2023
Теперь с гордостью папаша может говорить, что не общался с сыном. Может быть, если бы он вложил в него силы, воспитание, то парень бы пошел по другой дороге.
20:45:47 19-10-2023
От осинки не родятся апельсинки
06:02:27 20-10-2023
Гость (20:45:47 19-10-2023) От осинки не родятся апельсинки ... это не его сын