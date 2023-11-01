Месяц испытаний. Сильнейшие магнитные бури накроют Землю в ноябре
Если у вас ухудшилось самочувствие и "заскакало" давление – не удивляйтесь
01 ноября 2023, 12:21, ИА Амител
В ноябре россиян ждет череда геомагнитных бурь разной мощности. Солнечный шторм ожидается уже в первый день месяца. Когда ждать метеоудары и что нужно делать в неблагоприятные дни – в материале amic.ru.
Правда ли, что 1 ноября на Земле ожидается магнитная буря?
Не совсем. 1 ноября магнитное поле Земли будет спокойным – специалисты прогнозируют лишь слабые колебания силой до трех баллов. Они продлятся до 21:00 мск.
Когда в ноябре ожидаются сильные магнитные бури?
Серьезный геомагнитный шторм продлится с 1 по 15 ноября. Самые мощные толчки достигнут шоковых 5 баллов. Значительное усиление солнечного шторма произойдет 10 ноября, когда сила метеоударов достигнет трех баллов. Также возмущения с К-индексом в три балла произойдут 19 и 20 ноября, 23 ноября показатель увеличится до четырех баллов. А самые мощные толчки геоударов придутся на 26 и 27 ноября.
Как я почувствую на себе влияние солнечных бурь?
В дни магнитных бурь люди жалуются на головную боль, тошноту, головокружение, сильнейшую усталость, апатию, тревогу, плохое настроение, проблемы с принятием решений, а также скачки артериального давления. Возможны проявления и более серьезных проблем со здоровьем. К таким можно отнести склонность к образованию тромбов, повышение артериального давления и мигрень.
Как пережить магнитную бурю?
Врачи советуют cкорректировать свое меню – исключить копчености, соленую и жирную пищу. А вот овощей и фруктов, наоборот, следует есть побольше. Также не стоит употреблять алкоголь и кофе, воды нужно пить минимум 1,5-2 литра в день. Свободное время проводите на свежем воздухе и проветривайте помещение. А еще – отдыхайте от телевизора и гаджетов. Кроме того, в "магнитные" дни лучше не садиться за руль и не ездить в места, где труднодоступна медицинская помощь. Во время геошторма силой 5 баллов и выше лучше отказаться от тяжелой работы и деятельности, которая требует полной сосредоточенности и концентрации.
12:25:44 01-11-2023
Ерунда ваши магнитные бури! Только чтоб людей стращать!
23:39:39 01-11-2023
Гость (12:25:44 01-11-2023) Ерунда ваши магнитные бури! Только чтоб людей стращать!... Вы действительно ничего не замечаете? Счастливый человек. Чем стращать - то?
19:27:19 02-11-2023
Гость (23:39:39 01-11-2023) Вы действительно ничего не замечаете? Счастливый человек. Че... У меня вчера сильно, весь день до 24 часов, болела голова, кто не метеозависим считайте, что вам крупно повезло.
10:34:44 02-11-2023
Гость (12:25:44 01-11-2023) Ерунда ваши магнитные бури! Только чтоб людей стращать!... Повезло, я с 15 лет страдаю метеозависимостью и каждое утро смотрю геомагнитную обстановку, если вовремя таблетку не выпить, голова настолько сильно болит, что тебя рвёт и ты превращаешься в овоща, раздражают запахи, свет, плохо воспринимаешь информацию. Повезло у кого нет мигреней! Надеюсь, когда рожу, они закончатся, я устала уже так жить
18:43:53 02-11-2023
Гость (12:25:44 01-11-2023) Ерунда ваши магнитные бури! Только чтоб людей стращать!... Чепуху несут
13:11:08 01-11-2023
делаете шапочку из любой фольги и все - вас эти бури не коснуться
13:21:18 01-11-2023
Гость (13:11:08 01-11-2023) делаете шапочку из любой фольги и все - вас эти бури не косн... Такие шапочки продают во всех интернет-магазинах. Делать не надо, берите готовые!
23:40:36 01-11-2023
Гость (13:21:18 01-11-2023) Такие шапочки продают во всех интернет-магазинах. Делать не ... Я продаю шапочки обращайтесь
15:46:55 01-11-2023
Магнитные бури ,очень осложняют мое качество жизни.
22:42:56 01-11-2023
Татьяна (15:46:55 01-11-2023) Магнитные бури ,очень осложняют мое качество жизни.... Особенно - если часто новости про МБури читать😎
01:41:09 02-11-2023
Надо работать больше и не будет никакой реакции на магнитные бури !!!
10:37:30 02-11-2023
Мария (01:41:09 02-11-2023) Надо работать больше и не будет никакой реакции на магнитные... Попробуй поработай, когда резко пол головы болит, зубы, глаз, светобоязнь и рвота
10:47:42 02-11-2023
Мария (01:41:09 02-11-2023) Надо работать больше и не будет никакой реакции на магнитные... Просто жемчуг! Оказывается голова болит от недостатка работы, а не от того, что на Солнце активность повышенная. Игорь Прокопенко и весь коллектив РЕН-ТВ хлопает в ладоши.
19:29:57 02-11-2023
Мария (01:41:09 02-11-2023) Надо работать больше и не будет никакой реакции на магнитные... Когда болит голова тут не до работы, жить то неохота
20:11:32 02-11-2023
Мария (01:41:09 02-11-2023) Надо работать больше и не будет никакой реакции на магнитные... И за меня потрудитесь пжл.
09:47:01 02-11-2023
Вован (22:42:56 01-11-2023) Особенно - если часто новости про МБури читать😎... Ну ты же читаешь, и это скорее всего не просто так...
16:16:16 02-11-2023
На меня и моих знакомых в эти дни все симптомы обострились!