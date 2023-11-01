Если у вас ухудшилось самочувствие и "заскакало" давление – не удивляйтесь

01 ноября 2023, 12:21, ИА Амител

Фото: pixabay.com

В ноябре россиян ждет череда геомагнитных бурь разной мощности. Солнечный шторм ожидается уже в первый день месяца. Когда ждать метеоудары и что нужно делать в неблагоприятные дни – в материале amic.ru.

Правда ли, что 1 ноября на Земле ожидается магнитная буря?

Не совсем. 1 ноября магнитное поле Земли будет спокойным – специалисты прогнозируют лишь слабые колебания силой до трех баллов. Они продлятся до 21:00 мск.

Когда в ноябре ожидаются сильные магнитные бури?

Серьезный геомагнитный шторм продлится с 1 по 15 ноября. Самые мощные толчки достигнут шоковых 5 баллов. Значительное усиление солнечного шторма произойдет 10 ноября, когда сила метеоударов достигнет трех баллов. Также возмущения с К-индексом в три балла произойдут 19 и 20 ноября, 23 ноября показатель увеличится до четырех баллов. А самые мощные толчки геоударов придутся на 26 и 27 ноября.

Как я почувствую на себе влияние солнечных бурь?

В дни магнитных бурь люди жалуются на головную боль, тошноту, головокружение, сильнейшую усталость, апатию, тревогу, плохое настроение, проблемы с принятием решений, а также скачки артериального давления. Возможны проявления и более серьезных проблем со здоровьем. К таким можно отнести склонность к образованию тромбов, повышение артериального давления и мигрень.

Как пережить магнитную бурю?

Врачи советуют cкорректировать свое меню – исключить копчености, соленую и жирную пищу. А вот овощей и фруктов, наоборот, следует есть побольше. Также не стоит употреблять алкоголь и кофе, воды нужно пить минимум 1,5-2 литра в день. Свободное время проводите на свежем воздухе и проветривайте помещение. А еще – отдыхайте от телевизора и гаджетов. Кроме того, в "магнитные" дни лучше не садиться за руль и не ездить в места, где труднодоступна медицинская помощь. Во время геошторма силой 5 баллов и выше лучше отказаться от тяжелой работы и деятельности, которая требует полной сосредоточенности и концентрации.