Ученые рассказали, когда на Земле начнется новое массовое вымирание

В отдаленном будущем материки планеты сольются в суперконтинент, что приведет к тотальному потеплению

27 сентября 2023, 09:31, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Через 250 млн лет жара может спровоцировать на Земле массовое вымирание, выяснили ученые из Бристольского университета. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Geoscience.

Согласно прогнозу, в отдаленном будущем материки планеты сольются в суперконтинент, из-за чего будут наблюдаться более частые извержения вулканов и огромные выбросы углекислого газа в атмосферу.

От этого Земля сильно нагреется и только от 8 до 16% суши останутся пригодными для обитания млекопитающих.

Ранее американские физики предрекли рост числа природных катастроф и последующее самоуничтожение Земли.