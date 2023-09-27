Ученые рассказали, когда на Земле начнется новое массовое вымирание
В отдаленном будущем материки планеты сольются в суперконтинент, что приведет к тотальному потеплению
27 сентября 2023, 09:31, ИА Амител
Через 250 млн лет жара может спровоцировать на Земле массовое вымирание, выяснили ученые из Бристольского университета. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Geoscience.
Согласно прогнозу, в отдаленном будущем материки планеты сольются в суперконтинент, из-за чего будут наблюдаться более частые извержения вулканов и огромные выбросы углекислого газа в атмосферу.
От этого Земля сильно нагреется и только от 8 до 16% суши останутся пригодными для обитания млекопитающих.
Ранее американские физики предрекли рост числа природных катастроф и последующее самоуничтожение Земли.
09:43:16 27-09-2023
Задача человечества - ускорить и приблизить массовое вымирание
10:03:20 27-09-2023
Вымирание ученых начнется... три.. два...пуск
11:00:44 27-09-2023
Вымирание началось в 21.12.2012
11:09:33 27-09-2023
Гость (11:00:44 27-09-2023) Вымирание началось в 21.12.2012... по какой причине?
11:26:26 27-09-2023
Великое вымирание уже идет и всё ускоряется. "Благодаря" человеку. Дикие звери истребляются на пропитание или исчезают из-за потери естественной среды почти повсеместно. Сотни видов уже исчезли за последние сотни и тысяч лет: мамонты, шерстистые и белые носороги, туранские тигры, тасманские волки, тайванские леопарды, стеллерова (морская) корова, моа, китайские речные дельфины и многие-многие другие.
01:02:39 29-09-2023
Гость (11:26:26 27-09-2023) Великое вымирание уже идет и всё ускоряется. "Благодаря" чел... Не думаю что все в твоих верно, животные поедают других животных, это естественно, истребление животных ради пропитания это естественный процесс, и мамонты вымерли иза за потепления климата, человек тут ни при чем
11:38:02 27-09-2023
Все имеет свое начало и конец. это неизбежно. Только никто никогда не знает когда. Ученые просто отрабатывают свою з/п.
22:21:35 27-09-2023
Это правда???
23:57:01 27-09-2023
Тогда давайте объединять страны в одну Земную коалицию и пускать все средства, время и силы на исследования новых планет, чтобы можно было их колонизировать, любой метеорит, который можно добыть. Если человечество об этом задумается и начнёт делать к этому шаги, а не вести бесконечные войны, то мы выйдем в новую эпоху, эру
06:09:52 29-09-2023
Согласен с тобой
00:15:05 30-09-2023
Лже учёные хорошие деньги заработали.сматрите Глобальный кризис Выход есть там точно не лгут