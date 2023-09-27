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Ученые рассказали, когда на Земле начнется новое массовое вымирание

В отдаленном будущем материки планеты сольются в суперконтинент, что приведет к тотальному потеплению

27 сентября 2023, 09:31, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Через 250 млн лет жара может спровоцировать на Земле массовое вымирание, выяснили ученые из Бристольского университета. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Geoscience.

Согласно прогнозу, в отдаленном будущем материки планеты сольются в суперконтинент, из-за чего будут наблюдаться более частые извержения вулканов и огромные выбросы углекислого газа в атмосферу.

От этого Земля сильно нагреется и только от 8 до 16% суши останутся пригодными для обитания млекопитающих.

Ранее американские физики предрекли рост числа природных катастроф и последующее самоуничтожение Земли.

Наука

Комментарии 11

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Гость

09:43:16 27-09-2023

Задача человечества - ускорить и приблизить массовое вымирание

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Гость

10:03:20 27-09-2023

Вымирание ученых начнется... три.. два...пуск

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Гость

11:00:44 27-09-2023

Вымирание началось в 21.12.2012

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Гость

11:09:33 27-09-2023

Гость (11:00:44 27-09-2023) Вымирание началось в 21.12.2012... по какой причине?

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Гость

11:26:26 27-09-2023

Великое вымирание уже идет и всё ускоряется. "Благодаря" человеку. Дикие звери истребляются на пропитание или исчезают из-за потери естественной среды почти повсеместно. Сотни видов уже исчезли за последние сотни и тысяч лет: мамонты, шерстистые и белые носороги, туранские тигры, тасманские волки, тайванские леопарды, стеллерова (морская) корова, моа, китайские речные дельфины и многие-многие другие.

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Гость

01:02:39 29-09-2023

Гость (11:26:26 27-09-2023) Великое вымирание уже идет и всё ускоряется. "Благодаря" чел... Не думаю что все в твоих верно, животные поедают других животных, это естественно, истребление животных ради пропитания это естественный процесс, и мамонты вымерли иза за потепления климата, человек тут ни при чем

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Гость

11:38:02 27-09-2023

Все имеет свое начало и конец. это неизбежно. Только никто никогда не знает когда. Ученые просто отрабатывают свою з/п.

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Гость

22:21:35 27-09-2023

Это правда???

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Мессия

23:57:01 27-09-2023

Тогда давайте объединять страны в одну Земную коалицию и пускать все средства, время и силы на исследования новых планет, чтобы можно было их колонизировать, любой метеорит, который можно добыть. Если человечество об этом задумается и начнёт делать к этому шаги, а не вести бесконечные войны, то мы выйдем в новую эпоху, эру

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Timas

06:09:52 29-09-2023

Согласен с тобой

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Кевен

00:15:05 30-09-2023

Лже учёные хорошие деньги заработали.сматрите Глобальный кризис Выход есть там точно не лгут

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