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Американская группа Mastodon начала торговать солеными огурцами

Цена за банку — от 9 до 10 долларов

10 июля 2024, 12:45, ИА Амител

Соленые огурцы от Mastodon / Фото: mastodonmerchstore.com
Соленые огурцы от Mastodon / Фото: mastodonmerchstore.com

Американская метал-группа Mastodon начала продавать соленые огурцы, сообщается на сайте коллектива.

Для заказа доступны несколько вариантов банок с этикеткой с изображением черепа либо определенного участника группы.

Цена за одну банку солений составляет от 9 до 10 долларов США (787-875 рублей по текущему курсу). Существенная часть запасов при этом уже распродана.

В июне группа Metallica анонсировала концерты в игре Fortnite на русском языке и тем самым выбесила русофобов.

культура забавные истории музыка

Комментарии 4

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Гость

13:05:20 10-07-2024

Штоб кровь текла из носу в мире шоу бизнеса.

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Гость

13:08:18 10-07-2024

Ага, солисты в консерватории. Солят и консервируют.

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Элен без ребят

13:14:23 10-07-2024

интересно, а они Kissам за образ на этикетках отстегивают или как?

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Гость

13:26:59 10-07-2024

Нехристи, кто-ж так огурцы солит?))))))

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