Американская группа Mastodon начала торговать солеными огурцами

Цена за банку — от 9 до 10 долларов

10 июля 2024, 12:45, ИА Амител

Соленые огурцы от Mastodon / Фото: mastodonmerchstore.com

Американская метал-группа Mastodon начала продавать соленые огурцы, сообщается на сайте коллектива.

Для заказа доступны несколько вариантов банок с этикеткой с изображением черепа либо определенного участника группы.

Цена за одну банку солений составляет от 9 до 10 долларов США (787-875 рублей по текущему курсу). Существенная часть запасов при этом уже распродана.

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