Американская группа Mastodon начала торговать солеными огурцами
Цена за банку — от 9 до 10 долларов
10 июля 2024, 12:45, ИА Амител
Соленые огурцы от Mastodon / Фото: mastodonmerchstore.com
Американская метал-группа Mastodon начала продавать соленые огурцы, сообщается на сайте коллектива.
Для заказа доступны несколько вариантов банок с этикеткой с изображением черепа либо определенного участника группы.
Цена за одну банку солений составляет от 9 до 10 долларов США (787-875 рублей по текущему курсу). Существенная часть запасов при этом уже распродана.
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Ага, солисты в консерватории. Солят и консервируют.
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интересно, а они Kissам за образ на этикетках отстегивают или как?
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Нехристи, кто-ж так огурцы солит?))))))