Металлургическая компания выкупила федеральную землю в барнаульском поселке

Территория предназначена для строительства торговых зданий

19 марта 2025, 11:00, ИА Амител

Участок в п. Пригородном / Фото: "Дом.рф"

Крупный земельный участок под застройку продали на аукционе в барнаульском поселке Пригородном. Лот заинтересовал двух претендентов – предприятие "Технология", занимающееся металлообработкой и ремонтом котельного оборудования, и "Алтайскую медовую компанию", которая производит и продает мед, продукты из него. В результате победителем стала "Технология", предложившая за лот 18,8 млн рублей, – это начальная стоимость объекта.

Земельный участок находится на ул. Ветеринарной, 7. Площадка не огорожена, на ней растут деревья и кустарники, складирован мусор, который собственнику придется вывозить самостоятельно. Также на территории есть полуразвалившиеся постройки (раньше недвижимость принадлежала Алтайскому аграрному университету): гараж, учебные площадки, здание проходной. Участок окружен частным сектором и производственной зоной.

При этом назначение земли, согласно условиям торгов, – торговые объекты. Так, вид разрешенного использования участка – ТЦ, ТРЦ, рынки, магазины, предприятия общественного питания, объекты бытового обслуживания, культурно-досуговой деятельности, делового управления.

Факт

В 2025 году "Дом.рф" намерен провести в Барнауле десять торгов по реализации земли и недвижимости. Так, например, на второй квартал 2025-го запланирован аукцион по продаже 868 га около аэропорта (предполагается многоквартирная и промышленная застройка), четырех участков во Власихе под малоэтажное строительство. Также среди лотов – бывший Горный (заводской) госпиталь на пр. Красноармейском, 19.