Металлургическая компания выкупила федеральную землю в барнаульском поселке
Территория предназначена для строительства торговых зданий
19 марта 2025, 11:00, ИА Амител
Крупный земельный участок под застройку продали на аукционе в барнаульском поселке Пригородном. Лот заинтересовал двух претендентов – предприятие "Технология", занимающееся металлообработкой и ремонтом котельного оборудования, и "Алтайскую медовую компанию", которая производит и продает мед, продукты из него. В результате победителем стала "Технология", предложившая за лот 18,8 млн рублей, – это начальная стоимость объекта.
Земельный участок находится на ул. Ветеринарной, 7. Площадка не огорожена, на ней растут деревья и кустарники, складирован мусор, который собственнику придется вывозить самостоятельно. Также на территории есть полуразвалившиеся постройки (раньше недвижимость принадлежала Алтайскому аграрному университету): гараж, учебные площадки, здание проходной. Участок окружен частным сектором и производственной зоной.
При этом назначение земли, согласно условиям торгов, – торговые объекты. Так, вид разрешенного использования участка – ТЦ, ТРЦ, рынки, магазины, предприятия общественного питания, объекты бытового обслуживания, культурно-досуговой деятельности, делового управления.
Факт
В 2025 году "Дом.рф" намерен провести в Барнауле десять торгов по реализации земли и недвижимости. Так, например, на второй квартал 2025-го запланирован аукцион по продаже 868 га около аэропорта (предполагается многоквартирная и промышленная застройка), четырех участков во Власихе под малоэтажное строительство. Также среди лотов – бывший Горный (заводской) госпиталь на пр. Красноармейском, 19.
11:09:02 19-03-2025
и опять все будет через единственную дорогу - через пивзавод и Силикатный...
11:28:38 19-03-2025
Авторы, ну не гоже применять термин "металлургическая" к компании, которая производит и ремонтирует котлы.
Металл они не льют, не производят
11:37:38 19-03-2025
Возведут домну и будут металолом плавить?
11:57:17 19-03-2025
Гость (11:37:38 19-03-2025) Возведут домну и будут металолом плавить? ... Всю картошку, все кусты, весь мусор, все старые постройки переплавят в металл!!!
14:43:43 19-03-2025
Гость (11:57:17 19-03-2025) Всю картошку, все кусты, весь мусор, все старые постройки пе... Как в втором терминаторе. Жуть.
Кстати можно рядом крематорий построить - экономия ээ. А пепел будет сыпаться на агороды и все будет произрастать 200 процентов.
12:50:16 19-03-2025
Не выкупила.
Аренда, долгосрок.
15:14:37 19-03-2025
Лучше бы "Алтайской медовой компании" отдали. Пчёлы, медовуха, сбитень...
И веселее, и экологичнее)
15:45:04 19-03-2025
Ирина (15:14:37 19-03-2025) Лучше бы "Алтайской медовой компании" отдали. Пчёлы, медовух... Эт точно !