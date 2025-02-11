Метель и до 23 м/c. Снежная буря обрушится на Алтайский край 11 февраля

Неблагоприятные погодные условия сохранятся в регионе на несколько дней

11 февраля 2025, 13:28, ИА Амител

Снег в Барнауле / Фото Екатерина Смолихина / amic.ru

Снежная буря обрушится на Алтайский край 11 февраля. О неблагоприятных погодных условиях накануне предупреждали в МЧС России по региону.

По данным синоптиков, снег будет идти до четверга, 13 февраля. При этом к четвергу он станет сильным, скорость ветра увеличится до 18-23 м/с, местами возможны метели. На дорогах ожидаются снежные заносы и гололедица.

"Ветровая нагрузка прогнозируется в Курьинском, Краснощековском, Шипуновском, Алейском, Усть-Калманском, Усть-Пристанском, Топчихинском, Калманском, Первомайском, Заринском, Косихинском, Троицком, Зональном, Кытмановском, Тогульском, Ельцовском, Целинном, Солтонском, Бийском, Красногорском районах и в городе Барнауле", – подчеркивали в МЧС.

По данным алтайского Гидрометцентра, 12 и 13 февраля в регионе ожидается снег, местами умеренный снег. Температура от 0 до -5 градусов днем и от -5 до -10 градусов – ночью.