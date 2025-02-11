До +1 и сильный снег. Когда потепление придет в Алтайский край?
Плюсовую температуру в регионе ожидают уже 12 февраля, однако день будет сопровождаться сильными осадками
11 февраля 2025, 13:03, ИА Амител
Синоптики прогнозируют потепление в Алтайском крае уже 12 февраля. Также повышение температуры воздуха придется на конец второй декады февраля, после чего в регионе может снова похолодать.
Согласно данным регионального Гидрометцентра, 12 и 13 февраля погода в Алтайском крае будет стабильной. Двое суток подряд дневная температура в регионе будет достигать +1 градуса. Однако синоптики предупреждают: погодные условия с 11 по 13 февраля в Алтайском крае будут неблагоприятными. В течение указанного периода будет идти снег, 13 февраля местами сильный. Ветер будет дуть со скоростью 18-23 м/с, а на дорогах возможны снежные заносы и сильная гололедица.
При этом конец второй декады февраля в крае будет сопровождаться постепенным повышением температуры воздуха. По данным gismeteo.ru, в среду, 19 февраля, термометры покажут 0 градусов. На небе будет облачно с прояснениями. Однако затем регион может снова уйти в "зимнюю спячку". Уже 20 февраля температура воздуха будет колебаться от -3 градусов днем до -13 градусов – ночью.
13:21:32 11-02-2025
Вы же писало грядет похолодание до 30 лоол
14:44:21 11-02-2025
Тепла не будет! Будет ацкий мороз! Люцифер предрек!