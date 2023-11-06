Метели и небольшое потепление ожидаются в Алтайском крае

При прояснении будет холодать — до -13 градусов

06 ноября 2023, 18:32, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае ожидается небольшой потепление, вместе с которым начнутся метели. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

В ночь на вторник, 7 ноября, в Алтайском крае в среднем ожидается от -3 до -8 градусов. При прояснении будет холодать – до -13 градусов. В отдельных районах пройдет небольшой снег, по востоку и югу местами умеренный снег и слабые метели.

В Барнауле будет -5 до -7 градусов, временами будет выпадать небольшой снег. Ветер ожидается юго-западный, 4-9 м/с, а по востоку и югу региона местами могут быть порывы до 15 м/с.

Днем в Алтайском крае пройдет небольшой снег, слабые метели продолжатся. Температура будет на уровне от -5 до 0 градусов, по югу местами до +5, в Барнауле от -2 до 0 градусов. Направление и сила ветра не изменятся.