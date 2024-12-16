Метели и сильный ветер накроют Алтайский край в первой половине дня 16 декабря
О неблагоприятных погодных условиях предупреждают алтайские синоптики и спасатели
16 декабря 2024, 07:45, ИА Амител
В первой половине дня 16 декабря в Алтайском крае ожидают снег, местами метели и гололед, а также усиление ветра до 18 м/с. Об этом сообщили в Управлении Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ.
"По данным синоптиков, в Алтайском крае в первой половине дня 16 декабря ожидаются снег, мокрый снег, местами метели, гололедные явления, усиление ветра до 18 м/с. Похолодание. На дорогах местами сильная гололедица", – рассказали в ведомстве.
Самые сильные осадки и ветер прогнозируют на территории следующих районов Алтайского края:
- Алейского;
- Рубцовского;
- Поспелихинского;
- Змеиногорского;
- Курьинского;
- Краснощековского;
- Третьяковского;
- Смоленского;
- Шипуновского.
Спасатели предупреждают: в связи с неблагоприятными погодными явлениями возможны обрывы линий электропередачи и аварии на трансформаторных подстанциях, падение деревьев, обрушение конструкций, а также рост количества ДТП.
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