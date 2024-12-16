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Метели и сильный ветер накроют Алтайский край в первой половине дня 16 декабря

О неблагоприятных погодных условиях предупреждают алтайские синоптики и спасатели

16 декабря 2024, 07:45, ИА Амител

Сильная метель в Барнауле /Фото: amic.ru
Сильная метель в Барнауле /Фото: amic.ru

В первой половине дня 16 декабря в Алтайском крае ожидают снег, местами метели и гололед, а также усиление ветра до 18 м/с. Об этом сообщили в Управлении Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ.

"По данным синоптиков, в Алтайском крае в первой половине дня 16 декабря ожидаются снег, мокрый снег, местами метели, гололедные явления, усиление ветра до 18 м/с. Похолодание. На дорогах местами сильная гололедица", – рассказали в ведомстве.

Самые сильные осадки и ветер прогнозируют на территории следующих районов Алтайского края:

  • Алейского;
  • Рубцовского;
  • Поспелихинского;
  • Змеиногорского;
  • Курьинского;
  • Краснощековского;
  • Третьяковского;
  • Смоленского;
  • Шипуновского.

Спасатели предупреждают: в связи с неблагоприятными погодными явлениями возможны обрывы линий электропередачи и аварии на трансформаторных подстанциях, падение деревьев, обрушение конструкций, а также рост количества ДТП.

Метель / Фото: unsplash.com / Matt Seymour

Неблагоприятные условия. О погоде в Алтайском крае 16 декабря

Пройдет умеренный снег, местами возможны метели
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