О неблагоприятных погодных условиях предупреждают алтайские синоптики и спасатели

16 декабря 2024, 07:45, ИА Амител

Сильная метель в Барнауле /Фото: amic.ru

В первой половине дня 16 декабря в Алтайском крае ожидают снег, местами метели и гололед, а также усиление ветра до 18 м/с. Об этом сообщили в Управлении Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ.

"По данным синоптиков, в Алтайском крае в первой половине дня 16 декабря ожидаются снег, мокрый снег, местами метели, гололедные явления, усиление ветра до 18 м/с. Похолодание. На дорогах местами сильная гололедица", – рассказали в ведомстве.

Самые сильные осадки и ветер прогнозируют на территории следующих районов Алтайского края:

Алейского;

Рубцовского;

Поспелихинского;

Змеиногорского;

Курьинского;

Краснощековского;

Третьяковского;

Смоленского;

Шипуновского.

Спасатели предупреждают: в связи с неблагоприятными погодными явлениями возможны обрывы линий электропередачи и аварии на трансформаторных подстанциях, падение деревьев, обрушение конструкций, а также рост количества ДТП.