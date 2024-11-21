Метели и снег с дождем обрушатся на Алтайский край уже 21 ноября

Также ожидается гололедица

21 ноября 2024, 09:15, ИА Амител

Сильный ветер в Барнауле / Фото: amic.ru

Сильный ветер, метели и снег с дождем обрушатся на Алтайский край 21 и 22 ноября, предупреждают в МЧС региона.

"Днем 21-го и сутки 22 ноября ожидается мокрый снег с дождем, местами метели, гололедные явления (гололед, налипание мокрого снега), прогнозируется усиление ветра до 18 м/с. На дорогах местами сильная гололедица", – рассказали в ведомстве.

Спасатели отметили, что рекомендовали руководителям муниципалитетов, министерств, аварийных служб и объектов жизнеобеспечения держать ситуацию с непогодой под постоянным контролем.