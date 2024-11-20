Дождь, снег, метели. Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий на Алтае

В ближайшие двое суток в Алтайском крае будут идти осадки и усилится ветер

20 ноября 2024, 16:15, ИА Амител

Ноябрьский снег в Барнауле / Фото: amic.ru

За первые две декады ноября в Алтайском крае выпала месячная норма осадков и их новая порция уже на подходе. 21 и 22 ноября регион окажется во власти северного циклона, который принесет снег и мокрый снег, а по югу осадки будут сопровождаться еще и дождем. Ветер усилится, его максимальные порывы днем в четверг и сутки 22 ноября достигнут 13-16 м/с. Местами поднимутся метели. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению краевого Гидрометцентра Людмила Сырых.

"В ночь на четверг разброс температур по краю будет большой: от -2 до -12 градусов, а днем – от -1 до +4°С. В ночь на пятницу ожидается -2...-7°С, утром столбики термометров покажут +1...-5°С, но в течение дня температура будет понижаться. К вечеру она составит -3...-8°С. Из-за колебаний положительных и отрицательных температур на дорогах будет сильная гололедица", – сообщила синоптик.

23 ноября и в последующие дни на районы Алтайского края будет оказывать влияние антициклон, с которым температура продолжит падать, а осадки прекратятся. Но в ночь на субботу снег еще пройдет по восточным районам.

"Ночью 24-го числа ожидается -11...-20 градусов, а днем – от -5 до -10. И до середины новой рабочей недели характер погоды существенно не изменится, а 27 ноября в регион придет небольшое потепление", – заключила Людмила Сырых.