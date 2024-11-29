Ночью 1 декабря будет -14...-19 градусов, местами -6...-11

29 ноября 2024, 17:14, ИА Амител

Зимний вечер в Барнауле / Фото: amic.ru

На выходных, 30 ноября и 1 декабря, в Алтайском крае ожидается неустойчивая погода, в отдельных районах будет идти снег. В понедельник синоптики прогнозируют осадки уже на большей части территории края, местами поднимутся слабые метели. Максимальные порывы ветра достигнут 12-14 метров в секунду.

"В ночь на 30 ноября столбики термометров покажут -6...-11 градусов, при прояснении они опустятся до -15...-20. Днем на большей части края ожидается от -1 до -6 градусов, на северо-западе -7...-12, теплее всего в предгорьях – там до +4. В ночь на 1 декабря будет -14...-19 градусов, местами -6...-11. Днем – от -4 до -9, в предгорьях воздух прогреется до +3 градусов", – сообщила amic.ru ведущий синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.

За счет того, что 2 декабря в крае будет идти снег, температура воздуха составит -5...-10 градусов, холоднее только на северо-западе – до -16 градусов. Днем синоптики прогнозируют на Алтае -3...-8 градусов, в предгорьях – до +2.