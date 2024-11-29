Начало декабря на Алтае будет напоминать зимнюю сказку
Ожидается снег, при этом температура будет выше нормы на 1-3 градуса
29 ноября 2024, 16:22, ИА Амител
Первая декада декабря в Алтайском крае, согласно долгосрочному прогнозу новосибирского ЦГМС, будет напоминать зимнюю сказку. Об этом amic.ru рассказала ведущий синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.
"Крепких морозов и штормовых предупреждений мы пока не ждем. Ночью, согласно долгосрочному прогнозу, столбики термометров не опустятся ниже -15...-20 градусов. В отдельные ночи они покажут от -4 до -9 градусов. Днем температура будет колебаться от -4...-9 до -2...-3 градусов", – сообщила синоптик.
В отдельные дни этой десятидневки ожидается снег, при этом температура будет выше нормы на один-три градуса.
17:28:17 29-11-2024
Потому что чем дальше, тем страшнее!