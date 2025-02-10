Метели, снежные заносы и сильный ветер обрушатся на Алтайский край с 11 по 13 февраля
В нескольких районах прогнозируют повышенную ветровую нагрузку
10 февраля 2025, 15:12, ИА Амител
В Алтайском крае ожидается ухудшение погодных условий в период с 11 по 13 февраля. Об этом сообщает МЧС по региону.
Синоптики прогнозируют в Алтайском крае с 11 по 13 февраля снег, 13 февраля местами сильный. Также в регионе пройдут метели, а ветер усилится до 18-23 м/с. На дорогах возможны снежные заносы и сильная гололедица.
Помимо этого, повышенную ветровую нагрузку прогнозируют в Барнауле и следующих районах Алтайского края:
- Курьинском;
- Краснощековском;
- Шипуновском;
- Алейском;
- Усть-Калманском;
- Усть-Пристанском;
- Топчихиинском;
- Калманском;
- Первомайском;
- Заринском;
- Косихинском;
- Троицком;
- Зональном;
- Кытмановском;
- Тогульском;
- Ельцовском;
- Целинном;
- Солтонском;
- Бийском;
- Красногорском.
Ранее стало известно, что в течение недели с 10 по 16 февраля в Барнауле прогнозируют резкие ночные перепады температур. В городе резко похолодает на 11 градусов: температура воздуха ночью будет варьироваться от -10…-15 до -20…-26 градусов. А днем – от -2…-7 до -13…-18.
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