Метели, снежные заносы и сильный ветер обрушатся на Алтайский край с 11 по 13 февраля

В нескольких районах прогнозируют повышенную ветровую нагрузку

10 февраля 2025, 15:12, ИА Амител

Метель. Снегопад. Непогода / Фото: amic.ru

В Алтайском крае ожидается ухудшение погодных условий в период с 11 по 13 февраля. Об этом сообщает МЧС по региону.

Синоптики прогнозируют в Алтайском крае с 11 по 13 февраля снег, 13 февраля местами сильный. Также в регионе пройдут метели, а ветер усилится до 18-23 м/с. На дорогах возможны снежные заносы и сильная гололедица.

Помимо этого, повышенную ветровую нагрузку прогнозируют в Барнауле и следующих районах Алтайского края:

Курьинском;

Краснощековском;

Шипуновском;

Алейском;

Усть-Калманском;

Усть-Пристанском;

Топчихиинском;

Калманском;

Первомайском;

Заринском;

Косихинском;

Троицком;

Зональном;

Кытмановском;

Тогульском;

Ельцовском;

Целинном;

Солтонском;

Бийском;

Красногорском.

Ранее стало известно, что в течение недели с 10 по 16 февраля в Барнауле прогнозируют резкие ночные перепады температур. В городе резко похолодает на 11 градусов: температура воздуха ночью будет варьироваться от -10…-15 до -20…-26 градусов. А днем – от -2…-7 до -13…-18.