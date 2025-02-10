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Метели, снежные заносы и сильный ветер обрушатся на Алтайский край с 11 по 13 февраля

В нескольких районах прогнозируют повышенную ветровую нагрузку

10 февраля 2025, 15:12, ИА Амител

Метель. Снегопад. Непогода / Фото: amic.ru
Метель. Снегопад. Непогода / Фото: amic.ru

В Алтайском крае ожидается ухудшение погодных условий в период с 11 по 13 февраля. Об этом сообщает МЧС по региону.

Синоптики прогнозируют в Алтайском крае с 11 по 13 февраля снег, 13 февраля местами сильный. Также в регионе пройдут метели, а ветер усилится до 18-23 м/с. На дорогах возможны снежные заносы и сильная гололедица.

Помимо этого, повышенную ветровую нагрузку прогнозируют в Барнауле и следующих районах Алтайского края:

  • Курьинском;
  • Краснощековском;
  • Шипуновском;
  • Алейском;
  • Усть-Калманском;
  • Усть-Пристанском;
  • Топчихиинском;
  • Калманском;
  • Первомайском;
  • Заринском;
  • Косихинском;
  • Троицком;
  • Зональном;
  • Кытмановском;
  • Тогульском;
  • Ельцовском;
  • Целинном;
  • Солтонском;
  • Бийском;
  • Красногорском.

Ранее стало известно, что в течение недели с 10 по 16 февраля в Барнауле прогнозируют резкие ночные перепады температур. В городе резко похолодает на 11 градусов: температура воздуха ночью будет варьироваться от -10…-15 до -20…-26 градусов. А днем – от -2…-7 до -13…-18.

Алтайский край Погода

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