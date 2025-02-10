Температура воздуха резко упадет на 11 градусов

10 февраля 2025, 12:45, ИА Амител

Алтайский край остается во власти морозов / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле ожидаются резкие ночные перепады температур в период с 10 по 16 февраля. Об этом сообщили в мэрии в ходе расширенного аппаратного совещания.

Так, на текущей неделе в городе резко похолодает на 11 градусов: температура воздуха ночью будет варьироваться от -10…-15 до -20…-26 градусов. Днем столбики термометров покажут от -2…-7 до -13…-18 градусов мороза.

На этой неделе, а также во второй декаде февраля ожидаются осадки от слабых до умеренных, на дорогах возможна сильная гололедица, рассказал начальник городского управления по делам ГОЧС Владимир Драчев.

Также Драчев отметил, что в Барнауле уже выпала почти треть месячной нормы осадков: в феврале она составит 18 мм, а за утро 10 февраля зафиксировано уже 5,4 мм осадков.

Напомним, в январе в Барнауле выпало 34,9 мм снега при месячной норме 23 мм. Почти половина месячной нормы выпала в течение трех дней – 29, 30 и 31 января.