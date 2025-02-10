Трескучие морозы под -30 градусов настигнут Барнаул во второй декаде февраля
Температура воздуха резко упадет на 11 градусов
10 февраля 2025, 12:45, ИА Амител
В Барнауле ожидаются резкие ночные перепады температур в период с 10 по 16 февраля. Об этом сообщили в мэрии в ходе расширенного аппаратного совещания.
Так, на текущей неделе в городе резко похолодает на 11 градусов: температура воздуха ночью будет варьироваться от -10…-15 до -20…-26 градусов. Днем столбики термометров покажут от -2…-7 до -13…-18 градусов мороза.
На этой неделе, а также во второй декаде февраля ожидаются осадки от слабых до умеренных, на дорогах возможна сильная гололедица, рассказал начальник городского управления по делам ГОЧС Владимир Драчев.
Также Драчев отметил, что в Барнауле уже выпала почти треть месячной нормы осадков: в феврале она составит 18 мм, а за утро 10 февраля зафиксировано уже 5,4 мм осадков.
Напомним, в январе в Барнауле выпало 34,9 мм снега при месячной норме 23 мм. Почти половина месячной нормы выпала в течение трех дней – 29, 30 и 31 января.
12:54:12 10-02-2025
Защищайте уши от треска двух градусного морозища!
13:07:54 10-02-2025
Какие морозы? Где?
На прошлой неделе писали: «Ждите оттепель», то про морозы говорят...
Вы определитесь уже. Кому верить, вам или...
13:37:05 10-02-2025
Опять кто-то врёт.
14:00:19 10-02-2025
В Барнауле ожидаются резкие ночные перепады температур в период с 10 по 16 февраля. Об этом сообщили в мэрии в ходе расширенного аппаратного совещания.
Открываем Гисметео.
На период с 10 по 16 февраля - самая прохладная погода днем - 6, Самое прохладно ночью -9.
Открываям Яндекс - аналогично.
Может мэрия живет в каком то другом мире где жуткие холода или Драчёв гадает на кофейной гуще перед расширенными аппаратными совещаниями?
19:41:22 10-02-2025
Гость (14:00:19 10-02-2025) В Барнауле ожидаются резкие ночные перепады температур в пер... Драчев разве гадает, был бы он наиример Гадаев, то ионятно, но вот так вот, уж извините)))))
15:07:57 10-02-2025
Врут как пионерская правда
19:40:43 10-02-2025
Гость (15:07:57 10-02-2025) Врут как пионерская правда... Да, лучше бы уж молчали брехуны
18:36:50 10-02-2025
1/3 месячной нормы, так только треть месяца и прошла
20:28:17 10-02-2025
"на дорогах возможна сильная гололедица".
Гололедица возможна после оттепели и если дороги не чистить. Ни того, ни другого Администрация города не прогнозирует.
20:54:15 10-02-2025
Лишь бы не - 50..
22:38:37 10-02-2025
Последнюю неделю многие сайты дают сбой, похоже вступает шестая или седьмая там колонна купленных тварей. Погода не та, майл ру не работает, Эльдорадо тупит и т.д. Программисты ломают приложения по чьей то команде.