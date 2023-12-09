Всплеск магнитных бурь произойдет с 12 по 13 декабря

Мощность геоударов может достигнуть 4 баллов

09 декабря 2023, 11:45, ИА Амител

Фото: freepik.com

Всплеск магнитных бурь произойдет на Земле с 12 по 13 декабря, сообщает "МК".

"12 декабря геоудары достигнут силы 4 баллов", – отмечает издание.

В то же время сегодня, 9 декабря, обстановка магнитосферы планеты будет спокойной и благоприятной.

Магнитные бури приводят к сбоям в работе энергосистем, нарушениям коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также перепадам напряжения в промышленных сетях.

При этом вопрос о влиянии магнитных бурь на человека – вопрос спорный. Например, кардиолог Анна Ефремушкина ранее рассказывала amic.ru, что Солнце не оказывает на людей столь мощного воздействия, как многие считают.

Ранее ученые из индийского города Калькутта заявили, что в начале 2024 года на Земле на две недели может пропасть интернет из-за вспышек на Солнце.