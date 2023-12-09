Всплеск магнитных бурь произойдет с 12 по 13 декабря
Мощность геоударов может достигнуть 4 баллов
09 декабря 2023, 11:45, ИА Амител
Всплеск магнитных бурь произойдет на Земле с 12 по 13 декабря, сообщает "МК".
"12 декабря геоудары достигнут силы 4 баллов", – отмечает издание.
В то же время сегодня, 9 декабря, обстановка магнитосферы планеты будет спокойной и благоприятной.
Магнитные бури приводят к сбоям в работе энергосистем, нарушениям коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также перепадам напряжения в промышленных сетях.
При этом вопрос о влиянии магнитных бурь на человека – вопрос спорный. Например, кардиолог Анна Ефремушкина ранее рассказывала amic.ru, что Солнце не оказывает на людей столь мощного воздействия, как многие считают.
Ранее ученые из индийского города Калькутта заявили, что в начале 2024 года на Земле на две недели может пропасть интернет из-за вспышек на Солнце.
21:12:48 11-12-2023
Да сколько ж можно!?? Обещали до 18 затишье
23:53:51 12-12-2023
Как эти солнечные удары надоели. Пусть учёные объяснят, когда это успокоится.