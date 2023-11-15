METRO откроет в Барнауле несколько магазинов франчайзинговой сети "Фасоль"
Всего в планах за год открыть более 50 новых магазинов по всей Сибири
15 ноября 2023, 18:27, ИА Амител
Торговая сеть "Фасоль" собирается открыть свыше 50 точек в регионах Сибири к 2024 году. Как сообщает "Коммерсантъ", 27 из них появятся в первом полугодии – в Новосибирске, Иркутске, Красноярске, Новокузнецке, Омске, Томске, Кемерове и Барнауле.
Сеть является франчайзинговым проектом компании METRO Cash and Carry. Часть из них будет открыта на условиях софинансирования. Всего в 2023 году в Сибири откроют 19 магазинов.
"Фасоль" представляет собой сеть магазинов формата "у дома". Сейчас в России насчитывается порядка 1700 точек, а в Алтайском крае она уже представлена в Барнауле, Заринске, Рубцовске и еще шести селах.
19:27:56 15-11-2023
Деревянный фасоль, ваш магазин продуктов. В Барнауле уже есть
11:05:28 16-11-2023
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14:13:49 16-11-2023
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