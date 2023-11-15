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METRO откроет в Барнауле несколько магазинов франчайзинговой сети "Фасоль"

Всего в планах за год открыть более 50 новых магазинов по всей Сибири

15 ноября 2023, 18:27, ИА Амител

Фото: pexels.com
Фото: pexels.com

Торговая сеть "Фасоль" собирается открыть свыше 50 точек в регионах Сибири к 2024 году. Как сообщает "Коммерсантъ", 27 из них появятся в первом полугодии – в Новосибирске, Иркутске, Красноярске, Новокузнецке, Омске, Томске, Кемерове и Барнауле.

Сеть является франчайзинговым проектом компании METRO Cash and Carry. Часть из них будет открыта на условиях софинансирования. Всего в 2023 году в Сибири откроют 19 магазинов.

"Фасоль" представляет собой сеть магазинов формата "у дома". Сейчас в России насчитывается порядка 1700 точек, а в Алтайском крае она уже представлена в Барнауле, Заринске, Рубцовске и еще шести селах.

Барнаул бизнес магазины

Комментарии 3

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Гость

19:27:56 15-11-2023

Деревянный фасоль, ваш магазин продуктов. В Барнауле уже есть

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Гость

11:05:28 16-11-2023

Алтайский лыжник нервно курит в сторонке.

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user

14:13:49 16-11-2023

В Рубцовске магазин Фасоль уже 3 года существует, но он от местной торговой сети "Купеческий двор"

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