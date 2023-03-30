Между небом и землёй. Как в Барнауле с вертолёта тренировались спасать людей

Спасатели десантировались из вертолёта по верёвке на площадку ограниченных размеров

30 марта 2023, 06:50, ИА Амител



































































































































































Фото: Алина Богомолова

29 марта на вертолётной площадке за Новым мостом в Барнауле прошла тренировка спасателей поисково-спасательного центра. 14 спасателей учились десантироваться с вертолёта Ми-8 на высоте от 10 до 20 метров с использованием альпинистского снаряжения. Некоторые из них делали это в первый раз. Такие тренировки проводятся стандартно перед каждым сезоном.

Способ, который использовали спасатели, позволяет поднять на борт вертолёта пострадавших из труднодоступных локаций или спустить жизненно важное оборудование для пострадавших людей. В ходе тренировки специалисты отработали доставку по воздуху грузов к месту чрезвычайных ситуаций: контейнеров с водой, ранцевых огнетушителей, специнструмента.

"Тренировки проводить обязательно, потому что всегда нужно вспомнить теорию, попрактиковаться, чтобы в момент чрезвычайной ситуации не возникло проблем. На период таких погодных условий спасатели проживают как можно ближе к проблемным местам", – рассказал специалист-взрывотехник Максим Нагорнов.

Также работники МЧС проводили тренировку по взрывным работам.

Самые опасные реки на данный момент – это Чумыш, Чарыш и Бия. Подрывные работы проходят дистанционно: в нужное место устанавливают заряд, вертолёт отлетает от данного места и с помощью определённых аппаратов производится взрыв. Обычно заряды устанавливаются по руслу реки, чтобы устранить заторы.